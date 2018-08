Leistungsträger sind weg, der Trainer ist neu und die Dreifachbelastung Tatsache: Nach dem Pokalwunder steht Eintracht Frankfurt vor einer schwierigen Saison – und schwankt zwischen Euphorie und der Angst vor dem Schicksal des 1. FC Köln.

So lief die vergangene Saison

Besser geht es kaum. Aus Frankfurter Sicht war die abgelaufene Spielzeit ein absolutes Highlight. In der Liga hatten die Hessen nie etwas mit dem Abstiegskampf zu tun und kämpften lange sogar um die Champions League mit. Der achte Platz am Ende? Fast eine Enttäuschung, wenn da nicht noch der 19. Mai gekommen wäre.

Beim Pokalfinale in Berlin überraschte die Eintracht die Fußball-Welt und bezwang Bayern München mit 3:1. Der erste Titel für den Traditionsverein seit 30 Jahren. Die Treffer von Ante Rebic, der Sturmlauf von Mijat Gacinovic und das jetzt schon legendäre "Brudaa, schlag den Ball lang" von Kevin-Prince Boateng bei der Feier vor Zehntausenden am folgenden Tag – der Pokal-Sieg hat Gänsehaut-Momente für eine ganze Generation Frankfurter Fußballfans geschaffen.

Wer kommt, wer geht?

Eine solche Saison geht nicht spurlos am Kader eines Mittelklassevereins vorbei. Mit Boateng (Sassuolo), Omar Mascarell (Schalke), Marius Wolf (Dortmund) und Lukas Hradecky (Leverkusen) verlor die Eintracht vier Leistungsträger und Führungsspieler. Dazu verabschiedete sich Erfolgscoach Niko Kovac zu den Bayern. Wie reagieren die Frankfurter auf den Aderlass? Bisher nicht mit großen Namen.

Die Keeper Frederik Rönnow und Felix Wiedwald, Abwehr-Talent Evan N'Dicka, die Mittelfeldspieler Lucas Torró, Allan und Chico Geraldes sowie die Angreifer Nicolai Müller und Goncalo Paciencia sind allesamt keine Hochkaräter. Eindeutiges Zeichen dafür: Bei der Generalprobe im Supercup standen nur die beiden Torhüter und Torró im Kader. Der wichtigste "Neue" ist vielleicht ein Alter. Der in ganz Europa umworbene Ante Rebic bleibt am Main. Ein Pokalfinal-Held und WM-Finalist verlängert in Frankfurt? Das war ein Statement.

Der Trainer

Nach dem Theater um den Abgang von Trainer Kovac überraschte die Eintracht mit Adi Hütter. Der Neue kommt als Österreichischer und Schweizer Meister mit einigen Meriten, Bundesliga-Erfahrung fehlt ihm aber. In den ersten Wochen präsentierte er sich als ruhiger, disziplinierter Coach mit klarer Ansprache an seine Spieler. "Ich bin nicht ein Trainer, der ein Freund von den Spielern ist. Ich bin aber weit entfernt davon, ein Feind von den Spielern zu sein", sagt Hütter.

Weitere Informationen Bundesliga-Teamchecks Weitere Teamchecks der Fußball-Bundesligisten finden Sie bei sportschau.de . Ende der weiteren Informationen

Deutlich spürbar ist zudem: Der Österreicher bringt eine offensivere Spielphilosophie mit. Frühes Anlaufen ist die Aufgabe des Teams, schnelle Balleroberung das Ziel. In der Theorie soll es damit mehr Tore geben, in der Praxis fielen sie bisher meist in der falschen Richtung. Solange die Pressingmaschine nicht reibungslos läuft, gibt es große Lücken in der Deckung. Nach zwei Testspielniederlagen gegen italienische Erstligisten war das besonders bei der 0:5-Klatsche im Supercup gegen die Bayern augenscheinlich.

Erwartungen an die neue Saison

Europapokal, Rebic-Verlängerung und eine starke Saison im Rücken, eigentlich ist die Euphorie in Frankfurt vor der neuen Spielzeit groß. Doch mit fortschreitender Vorbereitung – und entsprechenden Ergebnissen - wächst beim Anhang die Sorge. Wie geht die Eintracht mit der Dreifachbelastung um? Wie verkraftet die Mannschaft die Abgänge der Leistungsträger? Und wie schnell funktioniert die Umstellung aufs System Hütter?

All diese Fragen, und die fehlenden Antworten, nähren bei manchen die Angst vor einem Schicksal à la 1. FC Köln. Auch wenn es ein Saisonziel bisher offiziell nicht gibt: Eine sorgenfreie Saison mit schönen Erlebnissen im Europapokal würden die meisten wohl sofort unterschreiben.