Die Frankfurter Eintracht geht mit großen Ambitionen in die Europa League. "Wir wollen durch die Gruppe marschieren", kündigt Sportvorstand Bobic an. Trainer Hütter erinnert an große Frankfurter Nächte.

Falsche Bescheidenheit wird es bei Eintracht Frankfurt in der Saison 2018/19 nicht geben. Dafür sorgte Sportvorstand Fredi Bobic bei der Präsentation des neuen Cheftrainers Adi Hütter. Der Österreicher dürfte genau hingehört haben, als Bobic ankündigte: "Es spielt eine wichtige Rolle, dass wir europäisch spielen. Wir wollen Europa ernst nehmen und wir wollen durch die Gruppe marschieren. Wir spielen nicht nur für uns, wir spielen auch für die Bundesliga."

Bobic wies beim ersten Medientermin von Neu-Trainer Hütter am Mittwoch pflichtbewusst daraufhin, dass die Bundesliga als "tägliches Brot" Priorität in den Planungen des Vereins habe. Die Freude auf die Rückkehr nach Europa ist aber greifbar im Frankfurter Stadtwald. Davon zeugten auch Hütters Aussagen.

Hütter und die Bilder aus Bordeaux

"Die Eintracht hat eine unglaubliche Euphorie, was Europa betrifft", schwärmte der 48-Jährige. Hütter erinnerte an fast schon legendäre Auswärtsfahrt im Jahr 2013 unter dem damaligen Trainer Armin Veh, als 12.000 Zuschauer die Hessen begleiteten und den Auswärtsblock in ein orangenes Meer verwandelten. Beeindruckend sei das für ihn als Zuschauer gewesen, so Hütter. Wiederholung erwünscht: "Darauf freue ich mich extrem."

Wohin es für die Frankfurter Reisegruppe geht, erfahren Fans und Verantwortliche bei der Auslosung der Gruppenphase in Monaco am 31. August. Bis dahin wollen Bobic, Sportdirektor Bruno Hübner, Kaderplaner Ben Manga und natürlich Coach Hütter eine schlagkräftige Mannschaft beisammen haben. Bobic ist davon überzeugt, dass es ihnen gelingt, trotz der bisherigen Abgänge von Lukas Hradecky und Marius Wolf das Niveau im Kader über den Sommer zu steigern.

Die "großen Haie" lauern

"Wir werden eine gute Mannschaft zusammenstellen", versprach Bobic. "Wir haben ein sehr gutes Gerüst mit erfahrenen und jungen Spielern, und daran werden wir ansetzen." Der Sportvorstand weiß allerdings auch, dass Leistungsträger wie Ante Rebic oder Kevin-Prince Boateng Begehrlichkeiten bei anderen Clubs geweckt haben, weitere Verkäufe also nicht ausgeschlossen sind. Wenn ein "großer Hai" zuschnappe, dann müsse man das am Ende des Tages akzeptieren, sagte Bobic. "Wir müssen aber nicht von einem Ausverkauf reden oder einem Aderlass."