Makoto Hasebe ist angeschlagen, die Rückkehr von Ante Rebic und David Abraham ungewiss. Für das Spiel in Düsseldorf muss Eintracht-Trainer Adi Hütter improvisieren.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Die Eintracht-Pressekonferenz vor dem Spiel in Düsseldorf [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt wird auch im Bundesliga-Spiel am Montagabend bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr) auf Ante Rebic verzichten müssen. Der kroatische Vize-Weltmeister werde derzeit in Belgrad am Knie behandelt, spätestens am Dienstag aber zurück in Frankfurt erwartet, sagte Trainer Adi Hütter. "Es wäre schön, wenn er für das Rückspiel in Mailand wieder dabei ist."

Abraham "auf dem Weg zurück"

Auch Kapitän David Abraham (Oberschenkelprobleme) sei zwar "auf dem Weg zurück", für Montag aber "noch kein Thema". Ob Almamy Touré, der ebenfalls von Oberschenkelproblemen geplagt wurde, mit nach Düsseldorf reist und damit zu einer Alternative in der Abwehr werden kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden.

Weitere Informationen Mehr im hr-fernsehen Das Eintracht-Auswärtsspiel in Düsseldorf ist auch Thema in den heimspiel!-Sendungen des hr-fernsehens: Samstag ab 17.15 Uhr, Sonntag ab 22.05 Uhr und Montag ab 23.15 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Zudem habe Abwehrchef Makoto Hasebe im Europa-League-Spiel gegen Inter Mailand wahrscheinlich einen Nasenbeinbruch erlitten. Eventuell könne der Japaner in Düsseldorf aber mit einer Gesichtsmaske auflaufen. Er werde rotieren müssen, kündigte der Eintracht-Coach an und gab seinen Profis für Samstag zur Regeneration frei.

Keine Klagen über die Ansetzung

Und er muss nach der Achtelfinal-Kür gegen Inter nun seine Profis auf die Liga-Pflicht in Düsseldorf einstellen. "Wir wissen um die Gefahr in dem Spiel. Da müssen wir auf der Hut sein", warnte Hütter. "Wir haben auch hohe Ziele in der Meisterschaft."

Keine große Klage kommt von den Frankfurtern über die Ansetzung am Montag, ein Spieltag, der zur Entlastung der Europacup-Clubs eingeführt wurde. "Ein Bundesligaprofi sollte dreimal in einer Woche spielen können", meinte etwa Sportvorstand Fredi Bobic.