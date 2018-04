Danny da Costa rechnet sich in München Chancen aus.

Danny da Costa rechnet sich in München Chancen aus. Bild © Imago

Da Costa glaubt nicht an Außerirdische

Auswärtsspiel beim FC Bayern – und das mitten in der schwersten Phase der Saison? Kein Grund zur Sorge, meint Eintracht-Rechtsverteidiger Danny da Costa. Der Frankfurter wittert Morgenluft und stärkt zugleich Trainer Niko Kovac den Rücken.

Die Abendplanung bei Danny da Costa stand schon frühzeitig fest. Wie Millionen andere hatte der 24-Jährige die Übertragung des Champions-League-Halbfinales am Mittwoch fest eingeplant. "Es gibt schlechtere Spiele als Bayern München gegen Real Madrid", meinte er mit Blick auf das deutsch-spanische Giganten-Duell in der Königsklasse.

Zwei Dinge unterscheiden den Rechtsverteidiger der Frankfurter Eintracht aber doch vom Otto-Normal-Zuschauer: Zum einen gehören Chips und Bier eher nicht zum Standardrepertoire eines gemütlichen Fußball-Abends im Hause Da Costa. Und zum anderen darf sich der Profi am Samstag (15.30 Uhr) selbst in der Münchner Allianz-Arena mit eben jenem FC Bayern messen. Da wird das Couch-Gefläze quasi zum Fernstudium.

Kein Spiel wie jedes andere

Auf viele neue Erkenntnisse machte sich Da Costa allerdings nicht gefasst. Schließlich ist der Rekordmeister von der Isar, der seinen 28. Titel heuer schon wieder unter Dach und Fach hat, in Frankfurt ohnehin omnipräsent. Gegner in der Liga, Gegner im Pokalfinale und nicht zuletzt künftiger Arbeitgeber des scheidenden Eintracht-Trainers Niko Kovac.

Für die Hessen ist der Auftritt am Samstag daher kein Spiel wie jedes andere. Es geht um Duftmarken für das anstehende Kräftemessen in Berlin, um Kovac und vor allem darum, das Ruder im Liga-Endspurt wieder herumzureißen. "Wir wissen natürlich, dass die Mannschaften von hinten rankommen. Nichtsdestotrotz sind wir in der Situation, dass wir Europa noch aus eigener Kraft schaffen können", sagte Da Costa. Nach vier sieglosen Spielen ist das Polster aber bis auf drei Punkte aufgebraucht.

"Ein bisschen hinterher laufen lassen"

Dass ausgerechnet beim bajuwarischen Branchenführer der Bock umgestoßen wird, hält Da Costa für ambitioniert, aber nicht unmöglich. "Ich denke schon, dass wir die Bayern mit unseren Qualitäten vor einige Probleme stellen können", meinte er. Man müsse den Gegner dafür von Beginn an unter Druck zu setzen, ihn "ein bisschen hinterher laufen lassen" und dann seine Chancen nutzen. Denn trotz aller Stärken seien auch die Münchner "nicht irgendwelche Außerirdischen", so Da Costa.

Zitat „Es sind ja immer noch Menschen, die auch Fußball spielen, nicht irgendwelche Außerirdischen.“ Zitat von Danny da Costa zum FC Bayern Zitat Ende

Die Hoffnung der Frankfurter liegt nicht zuletzt auf der Rückkehr einiger schmerzlich vermisster Stammkräfte wie Ante Rebic, Kevin-Prince Boateng, Omar Mascarell oder Marius Wolf. "Wir haben eine ganz gute Truppe zusammen", gab Da Costa vorsichtige Einblicke in die geheime Trainingsführung. Dass die Münchner zwischen den beiden Real-Spielen mächtig rotieren könnten, sei indes zweitrangig. "Wir spielen trotzdem gegen den FC Bayern und müssen ein riesen Spiel machen – unabhängig davon, wer bei denen auf dem Platz steht", appellierte der Verteidiger.

Kovac-Abgang kein Alibi

Körperlich seien die Hessen trotz jüngster Durchgänger jedenfalls auf der Höhe, versicherte Da Costa. Man sei immer noch in der Lage, 110 Prozent zu geben. Auch der bevorstehende Abgang von Kovac könne da nicht als Alibi herhalten: "Ich glaube nicht, dass irgendjemand mental ein Problem hat, sich auf das Spiel einzustellen, nur weil der Trainer wechselt." Zumal Kovac weiterhin mit Feuereifer dabei sei. "Er arbeitet wie vorher auch - sehr akribisch und bis ins kleinste Detail", sagte Da Costa.

Nun gelte es, die passende Reaktion auf dem Platz zu geben. "Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen als in den letzten beiden Ligaspielen", kündigte der 24-Jährige für den Auftritt am Samstag an. Schließlich möchte Da Costa die kommende Europacup-Saison nicht nur von der Couch aus verfolgen.