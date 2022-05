Eintracht Frankfurt stellt sich für die Zukunft breiter auf. Eintracht-Justitiar Philipp Reschke wird Teil des Vorstands, Finanzvorstand Oliver Frankenbach hat seinen Vertrag verlängert.

Eintracht-Justitiar Philipp Reschke wird Teil des Vorstands von Eintracht Frankfurt. Das gab Aufsichtsratsvorsitzender Philip Holzer auf einer Pressekonferenz am Mittwoch bekannt. Der Vorstand der Hessen wird damit von drei auf vier Positionen erweitert. Zudem gaben die Hessen bekannt, dass Finanzvorstand Oliver Frankenbach seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert hat. Frankenbach ist seit 1998 in verschiedenen Funktionen bei den Hessen tätig.

Reschke, bislang Prokurist und Bereichsleiter Recht, Fanbetreuung, Sicherheit und Spieltagsorganisation, wird demnach für zunächst drei Jahre zum Vorstand bestellt. Neben seinen bisherigen Bereichen wird der 49-Jährige künftig auch die Verantwortung für den Zuschauerservice, das Merchandising und Personal tragen, wie der Verein mitteilte.

Hellmann soll sich um die Gesamtstrategie kümmern

Reschke ist seit 2001 bei der Eintracht angestellt. Der Bereich Personal wurde zuvor von Oliver Frankenbach geleitet. Die weiteren Bereiche übernimmt Reschke von Axel Hellmann. Dieser werde sich künftig neben der Führung von Medien und Kommunikation, Sales und Marketing sowie Internationale Beziehungen und Sportkooperationen für Eintracht Frankfurt stärker um die Gesamtstrategie, die Geschäftsentwicklung und die nationale und internationale Verbandsarbeit und Sportpolitik kümmern, hieß es.

"Mit der Berufung von Philipp Reschke in den Vorstand tragen wir der rasanten Entwicklung der Eintracht Frankfurt Fußball AG und der Tochtergesellschaften Rechnung. Die Entscheidung zur Erweiterung des Vorstands wurde im Einvernehmen mit dem bestehenden Vorstand getroffen, um Teile ihrer bisherigen Verantwortungsbereiche in Anbetracht des enormen Wachstums des Unternehmens auf eine weitere Schulter zu verteilen", so Holzer, der zudem sagte: "Es freut uns sehr, dass wir auf der Position des Finanzvorstandes auch in den kommenden Jahren auf die hohe Expertise von Oliver Frankenbach bauen können."