Lukas Hradecky hat eingeräumt, seine schwierigste Zeit bei Eintracht Frankfurt zu durchleben. In zwei Interviews sprach der Torhüter zudem über den Stand seiner Zukunftsplanung.

Auf Eintracht Frankfurts Torhüter Lukas Hradecky prasseln derzeit viele Dinge ein. "Zum einen ist da meine Vertragssituation, dazu wird jetzt über meinen Patzer diskutiert. Viel Blablabla überall", sagte Hradecky der Bild . "Das habe ich natürlich auch mitbekommen, und es hat mich wirklich beeinflusst. Das passt normalerweise nicht zu mir." Seine jüngsten Unsicherheiten – allen voran der kapitale Fehler in Bremen – ließen den finnischen Schlussmann in der Gunst vieler Eintracht-Fans sinken.

Das habe Hradecky beim 1:1 gegen 1899 Hoffenheim auch persönlich bemerkt. "Ich lese zwar nichts, aber natürlich bekomme ich das trotzdem mit. Und ich habe es auch am vergangenen Sonntag im Stadion gespürt", sagte der 28-Jährige. "Die Leute waren ein bisschen unruhig, ich hab' das Murren schon bemerkt. Aber ich verstehe das." Hradecky gestand, vor dem Hoffenheim-Spiel "etwas verunsichert" gewesen zu sein und "mehr Nervosität" gespürt zu haben. Auf der möglichen Zielgeraden seiner dreijährigen Zeit in Frankfurt droht dem Keeper ein unrühmlicher Abschied.

Zukunft? "Es ist noch nichts klar"

Ende Juni läuft Hradeckys Vertrag bei der Eintracht aus, anschließend könnte er den Club ablösefrei verlassen. Ein Angebot zur Verlängerung seines Kontraktes hatte er zu Saisonbeginn abgelehnt. Auf die Frage der Frankfurter Neue Presse , ob er dem Verein für die kommende Saison endgültig abgesagt habe, antwortete Hradecky dennoch: "Nein. Ich weiß es selbst nicht, die Eintracht weiß es auch nicht. Das ist die Wahrheit."

Der Finne wurde in der Vergangenheit immer wieder mit Ligakonkurrent Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Dort plant Bernd Leno den Absprung. In die Torwartposition müsse aber "erst Bewegung kommen", wie der Keeper es formulierte. "Das ist die Erklärung, die ich geben kann. Es ist wie bei Dominosteinen." Hradecky habe sich deshalb noch nicht über seine sportliche Zukunft geäußert, weil "noch nichts klar" sei. "Wenn es klar ist, sage ich es zuerst dem Verein, das schulde ich der Eintracht."