Bei der Eintracht geht eine Ära zu Ende: Alex Meier wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Frankfurter spielen. Der Stürmer will seine Karriere aber fortsetzen.

Der Vertrag des Kapitäns und Angreifers laufe am 30. Juni planungsgemäß aus und werde nicht verlängert, teilte die Eintracht am Montag mit. Meier spielte seit Sommer 2004 bei den Frankfurtern und erlebte alle Abstürze und Triumphe der vergangenen Jahre mit. Zuletzt traf der 35-Jährige bei seinem Comeback gegen den Hamburger SV, stand dann aber beim DFB-Pokalfinale nicht im Kader der Eintracht.

"Jeder weiß, dass ich gerne weiter für die SGE gespielt hätte. Aber ich respektiere natürlich die Entscheidung des Vereins", wird Meier in der Pressemitteilung des Clubs zitiert. Der Angreifer will seine Karriere offenbar bei einem anderen Verein fortsetzen. "Ich fühle mich fit, habe in den vergangenen Monaten sehr hart für mein Comeback gearbeitet und möchte weiter Fußball spielen. Das ist für mich das Wichtigste."

Abschied auf Raten

Der Abschied des populären Profis hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet. Bei den Fans galt Meier wegen seiner Verdienst zwar immer noch als unantastbar, die sportliche Führung hatte aber zuletzt immer weniger auf ihn gesetzt. "Natürlich wissen wir, dass viele Alex auch in den kommenden Jahren im Eintracht-Trikot sehen möchten. Aber wir müssen sagen, dass wir hier aus sportlichen Gründen eine Veränderung anstreben und auf jüngere Spieler setzen möchten", begründete Sportdirektor Fredi Bobic die Trennung.

Nach seiner langen Verletzungspause absolvierte Meier in der abgelaufenen Saison nur ein Spiel, vom Status der Lebensversicherung, den er lange inne hatte, war der Angreifer weit entfernt. Das war vor wenigen Jahren noch anders: Spätestens im Kampf um den Wiederaufstieg in der Saison 2011/12 erreichte Meier Legendenstatus, als er die Eintracht mit 17 Treffern zurück in die Bundesliga schoss. Die Krönung seiner persönlichen Karriere war dann die Saison 2014/15, als er mit 19 Toren in 26 Spielen Torschützenkönig wurde.

Anschlussvertrag weiter gültig

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere könnte Meier zur Eintracht zurückkehren. Der gebürtige Norddeutsche hat am Main einen Anschlussvertrag, wie die Frankfurter betonten. In welcher Funktion Meier dann bei den Hessen arbeiten wird, soll der langjährige Führungsspieler selbst entscheiden.

"Wir wissen um die Verdienste von Alex Meier", sagt Bobic: "Er hat in all den Jahren treu zur Eintracht gestanden und tatkräftig daran mitgewirkt, dass sich der Verein nach einer schwierigen Phase zu einem etablierten und ernstzunehmenden Bundesligaklub entwickelt hat." Meier soll im Rahmen des Supercup-Spiels gegen den FC Bayern München offiziell verabschiedet werden. Zudem soll es ein Abschiedsspiel geben.

