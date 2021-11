Eintracht Frankfurt spielt quasi ohne Stürmer. Das ist ungefähr so sinnvoll, als würde man eine Eintracht-Kolumne schreiben, in der die wichtigsten Wörter fehlen.

Man muss es ganz klar so sagen: Eintracht Frankfurt ist aktuell ____. Im ____ gibt es niemanden, der mal ______, ________ und _____ sind _____, von den anderen _______ mal ganz zu schweigen. Es ist doch komisch, dass _____ noch _____ machen irgendwie _____, oder? Mehr noch, es ist eine ganz generelle ______, fast ein bisschen wie ____, wo _____ mal wieder der Gelackmeierte ist. Und man fragt sich: _____?

Um das mal klarzustellen: _______ nicht! Oder höchstens ein bisschen. Da muss man halt mal zeigen, wo der ______ die ____ hat. Böse ____ könnten behaupten, es sei ________. Aber es wird doch erlaubt sein zu fragen, ob die Eintracht _____ nicht einmal _____ kann? Oder wenigstens ____. Ist doch wahr.

Ich wäre der letzte, der ____

Verstehen Sie mich nicht falsch, ich _____ ja selbst _____ faul und ideenlos. Das gebe ich gerne zu. Und ich wäre der letzte, der ____ oder gar _____, das ist ja auch klar. Ich meine, gucken Sie mich an. Aber ___ den ___ ohne ____ ____ ____, verdammte ______. Man will echt nur noch mit dem ____ gegen die _____ schlagen.

Ernsthaft: ______. Was zum ___ machen ____ eigentlich? Was soll der ganze _____? Warum ___ der ____ zum ___ mit ___ ____ _____ kotzen. Ohne ____. Wenn ich daran denke, dass ____ mit dem ____ und ____ zu einem einzigen ____ zusammenstolpert, werde ich _____ fischig, ganz einfach. Dabei ist es doch die älteste Regel im Fußball, dass ______ _______ sich _________ Banane ___ _______ desavouieren.

Was jetzt passieren muss!!!

Und es sieht ja ein ______, was jetzt passieren muss. 1.) _______. 2.) ________. Und dann, ganz wichtig, 3.): _____________ _____________ mit ___________ gegen _________ lassen. Egal wie. Ansonsten wird es irgendwann so sein, dass ______ __________ zum SV Sandhausen. Die Eintracht wäre also gut beraten, sich ein Beispiel an ________ zu nehmen. Oder _____ zumindest _____ wie damals ________ _____ Heino.

Klar, es gab ja auch _____. In der 94. _______ gegen diese _____ _______ _______ _________ ______ _______ _______ ________ ________________________ aus Leipzig zu treffen, ist schon geil. Aber dennoch: Am ______ steht man da und ____ ____ betrunken und desillusioniert wie der letzte ______. __________ sogar ein bisschen geweint. Doppelt bitter, weil ___ sich ____ dann auch noch verarschen lassen? Na, vielen _____.

Verklagt mich doch

So, jetzt habe ich es gesagt. Verklagt mich doch. Ich bleibe dabei, das ganze ______ ist die reinste _____ ______ _______. Und eines ist ja auch klar: Wenn jetzt nicht bald _____, dann _____. Aber das habe ich ja im ersten Absatz schon geschrieben.