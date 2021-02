Amin Younes passt zu Eintracht Frankfurt wie die Faust aufs Auge. Reichs Resterampe weiß: Das liegt auch an seiner Meckerrentner-Mentalität auf dem Platz.

Videobeitrag Video zum Video Die Eintracht-Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Bayern [Videoseite] Video Adi Hütter in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Bayern Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Ich gebe gerne zu: Meine Prioritätensetzung im Fußball ist oft ein wenig schief. Wo andere einen schönen Spielzug feiern, feiere ich, wenn dieser per Grätsche an der Eckfahne kurzentschlossen beendet wird. Ein überlegter Schlenzer ins Eck, schön und gut, aber ist er so viel besser als eine zünftige Rudelbildung mit viel Schubsen? Ich glaube kaum. Und Trikottausch? Kannst den Lappen behalten, Mann.

Das ist natürlich übertrieben und wenn das Wadenbein nach der Eckfahnengrätsche schnell wieder zusammenwächst, umso besser. Aber was ich damit sagen will: Ich halte eine gewisse Galligkeit auf dem Fußballplatz für unabdingbar. Mehr noch, und um es mal plump auszudrücken: Ich find sie geil.

Eine gesunde Portion Komm-mir-nicht-so

Auch deswegen freue ich mich wie ein kleines Kind über Amin Younes im Trikot von Eintracht Frankfurt. Nicht falsch verstehen: Younes ist ein fairer Typ, er hat bislang keinen Gegner an der Eckfahne umgenagelt, und ganz generell ist er ja sowieso eher einer für bereits angesprochenen Schlenzer. Aber bei aller Feinfüßigkeit hat er auf dem Platz etwas angenehm Giftiges, eine gesunde Portion Komm-mir-nicht-so, die all seinen Aktionen eine gewisse Nachdrücklichkeit gibt.

Beobachtet man Younes im Spiel, vor allem im Spiel gegen den Ball, merkt man schnell, dass er sich quasi konstant in einem wütenden Zwiegespräch mit den Dingen befindet. Mit dem Schiri, dem Gegenspieler, ach, der ganzen, blöden, ungerechten Fußballwelt. Er bearbeitet seine Gegner, hält, tritt, motzt, winkt ab, schüttelt den Kopf, wenn der Schiri völlig zu Recht pfeift, als würde er jede Entscheidung als persönliche Kränkung auffassen. Und genau das sollten Spiele, die verloren zu gehen drohen, ja sein: eine Kränkung, eine absolut nicht hinnehmbare Zumutung, der man sich per Grätsche oder Schubser entgegenzustemmen hat, und sogar noch dann, per verweigertem Trikottausch, wenn es längst zu spät ist.

Weg da! Das ist mein Spielfeld!

Hach, diese Meckerrentner-Attitüde, traumhaft. Man sieht Younes quasi mit den Ellbogen aufs Fensterbrett des Spiels gestützt, Kissen drunter, um die Nachbarn anzumosern, wenn sie mal wieder auf dem Bordstein parken oder die Kinder, die blöden Blagen, wenn sie den Rasen im Vorgarten zertrampeln. Weg da! Das ist mein Spielfeld! Und ich schieße jetzt das 2:0 gegen die Bayern!

Sicher, die Galligkeit ist nicht Younes‘ allererste Qualität. Diese ist seine spielerische Finesse, die Dribblings, Pässe und Ideen, die ihn demnächst hoffentlich wieder in die Nationalmannschaft spülen werden, wo er verdammt noch mal hingehört, lieber Jogi Löw, das wissen wir beide. Auch finden sich im Profifußball selten so helle, angenehm reflektierte Menschen. Younes‘ Jubelgeste nach seinem Tor und was er nach dem Spiel darüber sagte, sprechen für sich.

Wir gewinnen heute dieses Spiel, und sonst niemand.

Aber die wütende Kirsche auf der eleganten Spielgestalter-Torte ist sie schon, diese Galligkeit. Keinen Ball verloren geben, festhalten, vielleicht mal ein Tritt, abwinken, dem Schiri die Meinung geigen, und dem festgehaltenen Gegenspieler gleich mit. All das lässt sich ja einfach übersetzen in: Wir gewinnen heute dieses Spiel, und sonst niemand. Und so war es ja auch nun gegen die Bayern und davor die zig Spiele auch. Und dafür hat es nicht einmal eine Grätsche an der Eckfahne gebraucht.