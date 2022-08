Der Videoschiri feiert seinen fünften Geburtstag - mit einer Fehlentscheidung gegen Eintracht Frankfurt. Reichs Resterampe gratuliert. Und hat den Ablaufplan für die Geburtstagsparty.

Pünktlich zum fünften Geburtstag beschenkt der VAR Eintracht Frankfurt mit einer erneuten Fehlentscheidung. Den Ehrentag des VAR wollen wir in unserer Eintracht-Kolumne natürlich trotzdem feiern. Hier ist der Ablaufplan für die Geburtstagsparty.

14 Uhr

Ankunft der Gäste

Einlass erst nach minutenlangem Rumstehen und Warten. Zum Empfang wird Sekt ausgeteilt, dann aber wieder zurückgenommen.

14:15 Uhr

Laudationen

Redner aus der Fußballbranche halten ihre Lobreden auf den VAR und erklären, wie und warum er den Fußball gerechter macht. Ende etwa gegen 14:16 Uhr.

14:30 Uhr

Geburtstagsspiele für die kleinen Gäste

Blinde Kuh, An-den-Kopf-Schlagen, AufdenSackgehen.

15 Uhr

Diashow: Die Anfänge des VAR

Historischer Abriss, wie die Produzenten von "Verstehen Sie Spaß?" 2017 auf die Idee des Video Assistant Referee kamen und das Comedy-Format erfolgreich an den DFB verkauften

15:30 Uhr

Kaffee und Kuchen

A la carte: So-ein-Käse-Kuchen, Einen-an-der-Waffeln, Frankfurter Kranznichtmehrsehn

16 Uhr

"Und deswegen war das dann kein Elfmeter" – Launiges Stand-up-Programm von Schiedsrichter Frank Willenborg.

16:30 Uhr

Drinks an der Nichtnachvollzieh-Bar

Serviert werden klare Schnäpse und noch klarere Fehlentscheidungen aus dem Kölner Keller.

17 Uhr

Geburtstagsständchen

Die Gäste lassen den VAR mit Geburtstagsklassikern hochleben. Gesungen werden Happy Birthday (zur Melodie von Tic Tac Toes "Ich find dich scheiße"), anschließend Pfeifkonzert und rhythmisches Kopf-auf-die-Tischplatte-Schlagen.

17.30 Uhr

"Es war nicht alles schlecht" – Festrede von Felix Zwayer

17:45 Uhr

Nochmal Blinde Kuh, weil’s so schön war

18 Uhr

Abendessen

Auf Wunsch des Gastgebers gibt es weder Fisch noch Fleisch, dafür hochgekochte Emotionen und nerviges Rumgeeier.

18:30 Uhr

Verdauungsschläfchen

Pünktlich zum Anpfiff des Bundesliga-Topspiels gibt es die Möglichkeit, kurz ein bisschen zu pennen.

Alternativ: "Schalke-Ergebnisse zum Selbermachen" – Workshop mit Hellmut Krug

19 Uhr

Virtueller Rundgang durch den Köllner Keller

Interessante Einblicke in die Räume des VAR. Von der VHS-Sammlung für langweilige Samstagnachmittage über die Würfelbecher zur Entscheidungsfindung bis hin zum Speibecken nach zu viel Hochprozentigem gibt es im Kölner Keller viel zu sehen.

19:30 Uhr

Filmvorführung "Die besten Szenen aus 5 Jahren VAR"

Lächerliche Fehlentscheidungen, minutenlanges Warten, frustrierte Fans, die sich nicht mehr über ein Tor zu jubeln trauen, weil es noch Tage später zurückgenommen werden könnte – ein Rückblick auf fünf tolle Jahre VAR.

20 Uhr

Quiz: Wann darf der VAR eigentlich eingreifen?

Spoiler: Niemand weiß es.

21 Uhr

Party

Der DJ spielt die besten Hits von Blind Guardian, No Fun At All und Die Nerven. Höhepunkt wird die Liveperformance von Schiedsrichter Martin Petersen, der seine Interpretation des VAR-Klassikers "Still Waiting" zum Besten geben wird.