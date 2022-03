Ex-Eintrachtler Kevin Prince Boateng will nach der Karriere eine TV-Show mit Sylvester Stallone machen. Top Idee, findet Reichs Resterampe, und schlägt Fernsehsendungen für weitere Eintrachtler vor.

Videobeitrag Video Highlights: Hertha BSC – Eintracht Frankfurt Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Mit dem Kicken ist bald Schluss, anschließend will Eintracht-Pokalheld Kevin Prince Boateng eine TV-Serie mit Sylvester Stallone umsetzen. Super Idee, diese Eintrachtler und Ex-Eintrachtler brauchen aber auch eigene TV-Serien.

Verstehen Sie Schaaf?

Irrer Gag: Irgendein Spaßvogel hat Thomas Schaaf als neuen Eintracht-Trainer engagiert. Wann werden Fans und Mannschaft den Streich merken?

Schmerzblatt

Maik Franz und Carlos Zambrano überraschen ihre Gäste mit Grätschen an der Eckfahne und Ellbogen in die Rippen. Wer ist der Glückliche, der ein Wellness-Wochenende in der Chirurgie der Uni-Klinik Frankfurt gewinnt?

Veh aufs Ganze

Eintracht-Trainer Armin Veh nimmt das Türchen zum VfB Stuttgart. Hinter dem Vorhang verbirgt sich jedoch: der Zonk.

Das Daumschiff

Das stolze Eintracht-Schiff gerät urplötzlich in einen gefährlichen Abstiegsstrudel. Kann der exzentrische Kapitän Christoph Daum den Kahn mit seinen eigenwilligen Mitteln vorm Untergang retten?

Bares für Alvarez

Sparfuchs Heribert B. hat auf dem Dachboden der A-Jugend ein echtes Juwel gefunden. Mit dem Erlös will er sich den lang gehegten Traum vom eigenen Georgios Tzavellas erfüllen.

Knauff hoff!

Wissenschaftssendung. Was passiert, wenn sich ein junger Rechtsaußen ohne Kopfballtorerfahrung in eine Kostic-Flanke schmeißt? Im Berliner Freiluftstudio wagen wir das Experiment.

Verliebt in Berlin

Der schüchterne Mijat ist im Pokalfinale nur Nebendarsteller. Als ihm in der 94. Minute der Ball vor die Füße fällt, nimmt er sein Herz in die Hand.

Unter Urs

Neues Land, neue Stadt, neuer Job: Urs will in Frankfurt ein neues Leben anfangen. Doch als die Verkehrspolizei an der Tür klingelt, holt ihn seine Vergangenheit ein.

Hast du Sbordöne

Gameshow: Welcher Spieler erkennt den ersten Bundesligaabstieg der Eintracht an den Tönen des Pfeifkonzerts?

Brasilienduell

100 Leute haben wir gefragt: Hätte der Caio vielleicht gezündet, wenn er mal fünf Spiele am Stück gemacht hätte? Die Antwort wird Sie überraschen.

Ein Beierle auf Rügen

Stürmer Markus ist neu bei der Eintracht, doch schon im Trainingslager auf Rügen der Schock: Mit Franciel Hengemühle wird ihm ein ambitioniertes Top-Talent vor die Nase gesetzt.

Hugg Zuck

Gameshow: Wer holt sich am schnellsten die Gelbe Karte?

Forsthaus Patrickfalkenau

Der kleine Patrick ist ein echter Ballzauberer und soll die Eintracht zurück zu Glanz und Gloria führen. Doch als Schleifer Felix Magath anheuert, nimmt die Geschichte eine dramatische Wendung.

Inui Playback Show

Süß: Der kleine Takashi singt die besten Hits von Shinji Kagawa, leider deutlich weniger gut.

Lafer! Lichter! Legat!

0-Sterne-Koch Torsten Legat zaubert leckere Ruhrpott-Gerichte a la Mantaplatte und Dosenbier. Mjam.

Teberkäsjunkie

Selim Teber spielt im Mittelfeld der Eintracht mal wieder nur Käse zusammen. Trainer Michael Skibbe stellt ihn trotzdem immer wieder auf. Ein Komplott gegen die treuen Fans?