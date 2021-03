Nächstes Eintracht-Spiel, nächster VAR-Aufreger: Diesmal das Foul an Makoto Hasebe. Aber was passiert eigentlich wirklich im Kölner Keller? Reichs Resterampe wirft einen Blick hinein.

Samstags in einem namenlosen Gewerbegebiet in Köln. Ein paar Autos stehen vor einem grauen Bürogebäude, eines hat einen Aufkleber "Ein Herz für Schiris" auf dem Heck. Vom Kellerfenster her sind Stimmen zu vernehmen.

15 Uhr

Videoschiri: Also gut, Jungs. Konzentration, das ist eine knifflige Entscheidung, und ich will, dass wir sie weise treffen, sonst ärgern sich hinterher wieder alle. Also: *zieht zwei VHS-Kassetten hinterm Rücken hervor* Gucken wir Rambo 2 oder Robocop?

Assistent 1: Rambo

Assistent 2: Robocop

Videoschiri: Das geht ja gut los.

Assistent 1: Oder Fußball? Ist nicht Bundesliga heute?

Assistent 2: Boah, nee! Nicht Fußball, ich hasse den Sport. 22 Männer, die einem Ball hinterherlaufen und …

Videoschiri (augenrollend): Nicht schon wieder die Leier.

Assistent 3 (kommt zur Tür rein): Ich habe Schnaps gekauft!

Alle: *jubel*

15:32 Uhr

Hausmeister: Wem gehört der Köter da in der Ecke?

Videoschiri: Das ist meiner.

Hausmeister: Hunde sind hier nicht erlaubt.

Videoschiri: Ich darf den. Schauen Sie hier! * zeigt Blindenausweis*

Hausmeister: Mir egal. Und Sie: Machen Sie die Füße vom Tisch.

Videoschiri: Was soll denn das? Lassen Sie den Mann gefälligst schlafen.

Fernseher: Tooooor in Frankfurt …

Videoschiri: Na toll, jetzt haben wir was verpasst. Jungs, wo ist die Fernbedienung? Kann mal jemand zurückspulen?

Assistent 1: Ich hab die nicht. Er hatte die!

Assistent 2: Ich hab die auch nicht. Guck mal in den Sofaritzen.

Assistent 1: Iiiih, nee.

Assistent 2: Batterien waren eh alle.

Assistent 3: *schnarch*

Blindenhund: *kaut auf der Fernbedienung, schaltet aus Versehen um*

Videoschiri: Oh, toll. Deutschlands schönste Bahnstrecken. Kann jemand mal lauter machen?

15:35 Uhr

Pizzabote: *klingelt* Hallo, zweimal Salami, zweimal Hawaii?

Videoschiri: Oh ja, toll. Was macht das?

Pizzabote: 33,20 Euro. Oh, Sie gucken Fußball? Wie steht’s denn?

Videoschiri (erschrocken): Fußball?

Assistent 1: Verdammt, müssen wir arbeiten?

Videoschiri: Nix, es ist Wochenende. Ich mache heute gar nichts.

15:41 Uhr

Kommentator im TV: … trifft Hasebe klar am Oberschenkel...

Assistent 2: Hatte Rambo gar nicht so blutig in Erinnerung.

Assistent 1: Hä, ich dachte, wir gucken Robocop?

Blindenhund: Wuff.

Pizzabote: Für mich ein klares Foul. Er geht zwar zum Ball, trifft aber nur den Gegner. Laut Regelbuch muss da der Schiedsri-

Videoschiri: Sie sind ja immer noch da?!

Assistent 3: He, Sie. Haben Sie noch Pizza?

Telefon: *klingelt*

Pizzabote: Ihr Telefon klingelt.

Videoschiri: Ja, einfach ignorieren. Nach dem dritten Versuch hört es meistens irgendwann auf.