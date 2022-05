Zehn Tage vor dem Europacup-Finale spielt Eintracht Frankfurt in der Liga 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Zeitgleich mehren sich die Berichte über einen in China umgefallenen Sack Reis.

Es lief gerade die vierte Spielminute zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach, Sekunden zuvor hatte Allassane Plea die Gäste mit 1:0 in Führung gebracht, da machten erste Gerüchte die Runde unter den Eintracht-Fans: In China soll quasi zeitgleich mit Anpfiff ein Sack Reis umgefallen sein.

Während die Eintracht mit einer B-Elf zehn Tage vor dem mit historisch fast schon unzureichend umschriebenen Europacup-Finale das egalste Spiel der Fußballgeschichte absolvierte, blieb die Sack-Reis-Lage zunächst unübersichtlich. Quasi minütlich sickerten neue, jedoch noch nicht verifizierte Informationen durch. Aus diesen unbestätigten Meldungen ergab sich ein erstes, vages Bild: So soll in der Stadt Nanchong in der Provinz Sichuan um exakt 15:30 Uhr deutscher Zeit ein Sack Reis an einem Regal in einer Lagerhalle den Halt verloren haben und nach vorne umgefallen sein.

War es menschliches Versagen?

Ob es sich bei dem Sack Reis um Langkornreis, Basmatireis oder gar Wildreis handelte, ist derzeit noch völlig unklar. Auch die Größe des Sackes ist noch nicht von offizieller Seite bestätigt. Experten aus Forensik, Botanik, Gastronomie und dem Ihr-Name-auf-einem-Reiskorn-Gewerbe arbeiten vor Ort jedoch mit den lokalen Behörden unter Hochdruck an der Klärung dieser Fragen.

Ebenso offen sind noch die Gründe für das Umfallen des Reises. Menschliches Versagen, etwa durch ein falsches Aufstellen des Sackes, ist denkbar. So gab es in der Vergangenheit ja durchaus schon Berichte über unsachgemäß angelehnte Säcke Reis, deren Gleichgewicht beim Anlehnen nur ungenügend austariert war.

Weitere umgefallene Säcke Reis werden erwartet

Doch bereits, als es in Frankfurt in die Halbzeitpause ging, hieß es erstmals aus Ermittlungskreisen, dass auch technische Probleme die Ursache für das Fallen des Reises gewesen sein könnte. So sei nicht auszuschließen, dass besagtes Sack-Reis-Regal nicht ausreichend gerade war, um einen Sack Reis gefahrlos dranzulehnen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei das aber Spekulation, hieß es weiter, während Goncalo Paciencia in Frankfurt ein wunderschönes Tor zum Ausgleich schoss.

Experten sind unterdessen besorgt über die aktuelle Häufung umgefallener Säcke Reis in China. Schon am Vortag des Frankfurt-Spiels war pünktlich zu Bayern Münchens Meisterfeier ein Sack Reis umgefallen. Auch gehen Fachleute fest davon aus, dass am kommenden Wochenende, wenn die Eintracht vier Tage vor dem Europa-League-Finale ihr Bundesligaspiel in Mainz bestreitet, durchaus noch ein Sack Reis umfallen könnte. Wahrscheinlich sogar mehrere. Vielleicht sogar alle.

"Heute ist egal – holt uns den Pokal"

Und so bleiben auch am Tag danach noch viele offene Fragen. Festzuhalten bleibt jedoch die Reaktion der Eintracht-Fans, die mit viel Fingerspitzengefühl auf den umgefallenen Sack Reis reagierten und umgehend ein Banner mit der Aufschrift "Heute ist egal – holt uns den Pokal" anbrachten. Ein gutes Motto für sämtliche Tage bis zum Finale, das dann hoffentlich von den Eintracht-Spielern beherzigt wird.