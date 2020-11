Eintracht Frankfurts heimlicher Held beim Remis gegen Leipzig: Staubsauger Stefan Ilsanker. Reichs Resterampe hat die Bedienungsanleitung gelesen.

Bedienungsanleitung Staubsauger Ilse

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Staubsaugers Ilse. Befolgen Sie bitte die Bedienungsanleitung, um Ihr zentrales Mittelfeld frei von störenden Leipziger Ballstafetten zu halten.

Inbetriebnahme

Installieren Sie den Staubsauger Ilse vor einer Abwehr Ihrer Wahl. Die besten Ergebnisse erzielt der Staubsauger Ilse auf der Position Sechs, dies ist auch seine Werkseinstellung. Wichtig: Setzen Sie den Staubsauger Ilse nicht viel weiter vorne ein, er kann nicht über einen längeren Zeitraum ohne Sicherheitsrisiken an ein Kurzpassspiel angeschlossen werden. Einzig bei Eckbällen können Sie den Staubsauger Ilse bedenkenlos im gegnerischen Strafraum einsetzen (Mehr dazu im Kapitel "Abstauben".).

Der Staubsauger Ilse ist so programmiert, dass er gegnerische Angriffe automatisch absaugt. Die maximale Saugkraft kann jedoch schwanken, in manchen Spielen, etwa gegen Bremen oder Stuttgart, kommt er nicht ganz so schnell auf Betriebstemperatur. In Spielen gegen Leipzig ist seine Leistung aber sofort bei 100 Prozent.

Programme & Funktionen

Der Staubsauger Ilse ist mit extra langen Stelzen ausgerüstet, mit denen er auch schwer erreichbare gegnerische Füße vom Ball befreien kann, etwa die von Dani Olmo. Dieses voreingestellte Programm "Abgrätschen" verfügt zudem über eine integrierte Schienbein-Polier-Funktion, kann bei übermäßiger Benutzung aber auch gesundheitliche Folgen für den Gegner haben. Es empfiehlt sich daher ein Wechselbetrieb mit dem Programm "Bodycheck", mit dem vor allem leichtere Gegner wie Kevin Kampl einfach und schnell weggefegt werden können.

Vorsicht: Der Staubsauger Ilse hat keinen Schongang und steht während der 90-minütigen Betriebsphase durchgängig unter Strom. Überhitzt der Staubsauger Ilse, stellt der Schiedsrichter die Anzeige auf Gelb. Auch kann es im Spielverlauf zu Abnutzungserscheinungen kommen, die aber normal sind und, falls nötig, mit einem handelsüblichen Turban repariert werden können. Der Staubsauger Ilse ist aber solide gefertigt und kommt serienmäßig mit Eisenfuß.

Kundenrezensionen

Adi H.: Habe den Staubsauger Ilse fest in der Startelf installiert. Hat zuletzt etwas gehakt, jetzt lief er aber super. Und lief und lief und lief.

Eintracht-Fan: Manchmal sind die Pässe nicht richtig sauber. Ansonsten gut.

Julian N.: Mir ist eine Sicherung durchgeknallt. Ansonsten alles top.

