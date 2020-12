Eintracht Frankfurt will die Straße zur neuen Geschäftsstelle "Im Herzen von Europa" nennen. Eine wunderbare Idee, Reichs Resterampe weiß auch, wie man dort hinkommt.

Man kommt ja leicht durcheinander, wenn der Herzensclub plötzlich eine neue Adresse hat. Aber zur Geschäftsstelle der Eintracht zu gelangen, die (hoffentlich) bald "Im Herzen von Europa 1" steht, ist tatsächlich relativ einfach.

Verlassen Sie über die gepflegte Spiel-Anlage die zementierten Plätze des Architekten H. Bruchhagen und fahren Sie stadtauswärts. Am schnellsten geht dies über die in Haut-sie-Weg umbenannten Münchener Straße, die sie einfach per 70-Meter-Solo runtersprinten und durch das Was-ein-Tor verlassen können.

Das Fanprojekt in der Allez-allez-Allee

Am Macht-Platz lassen Sie Bremer, Hamburger, Stuttgarter und Schalker hinter sich. Wichtig: Hier könnten Sie auch die Abfahrt in Richtung Europacup-Platz nehmen, wenn Sie aber zu häufig die Ausfahrt 1:1 nehmen, drehen Sie sich im Kreis. Achten Sie also auf die mit drei Punkten gekennzeichnete Sichere Stiege gegen Bielefeld, Bremen oder Köln.

Sie kommen nun am Fanprojekt an der Allez-allez-Allee vorbei. Die Stadtplanung kann an dieser Stelle etwas kleinteilig sein. Wenn Sie sich nicht zurecht finden, lassen Sie sich von Uwe Bein in die richtige Gasse schicken. So können Sie das Stadtgebiet dann über den Schnittstellen-Pass verlassen.

Der Alfons-Berg verschandelt die Landschaft

Es wird dann etwas ländlicher. Zu ihrer Linken verschandelt der Alfons-Berg die Landschaft, sehen sie am besten gar nicht hin. Auf den umliegenden Schildenfeldern bauen ehrliche Fußballarbeiter zweitklassiges Langholz ab. Im angrenzenden Biotopmöller ist der legendäre Kabinenadler heimisch. Am Horizont erkennen Sie zudem schon den Bindewald.

Nehmen Sie die schnelle Mittelfeldüber-Brücke, um den mitreißenden Spielfluss zu passieren. Sie erreichen nun das Gebiet, in dem die Verbände ansässig sind. Im Einschaltquotenrückgang-um-ein-Viertel residiert die Nationalelf im I-don't-Karree, offizielle Anschrift des DFB ist "Auf dem Holzweg 1". Lassen Sie das alles links liegen und fahren Sie den Ihr-werdet-Chaussee hoch in eine goldene Zukunft. Sie haben Ihr Ziel erreicht.