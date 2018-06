Immer wieder wurde Kritik laut, die Eintracht würde sich mit Ausstiegsklauseln und Rückkaufoptionen übers Ohr hauen lassen. Nun hat die Eintracht Aymen Barkok an Düsseldorf verliehen, den Fortunen eine Kaufoption gewährt – und sich selbst ein Hintertürchen offen gelassen.

Früher war ja bekanntlich alles einfacher. Da waren Transfer in der Bundesliga noch Geschäfte unter Ehrenmännern. Da wurden Verträge per Handschlag besiegelt und mit einem zünftigen Kräuterschnaps begossen. So oder so ähnlich hört sich das zumindest in Gesprächen unter Fußball-Nostalgikern an. Auch wenn das nicht viel mit der Realität zu tun hat und hatte, eines ist doch auffällig: Der Trend im Profi-Geschäft geht eindeutig weg von einfachen Verkaufsgeschäften.

Die Beispiele Wolf, Rebic, Mascarell

Die Anhänger von Eintracht Frankfurt können davon derzeit ein Lied singen. Ausstiegsklauseln, Kaufoptionen, Rückkaufoptionen: So richtig glücklich hat das alles die geschundene Fan-Seele in den vergangenen Jahren nicht gemacht. Beispiele gefällig? Marius Wolf wechselte jüngst dank einer vertraglich festgelegten Ablösesumme von geschätzt fünf Millionen Euro nach Dortmund. Sollte die Eintracht Ante Rebic verkaufen, muss sie – so wird gemunkelt – einen nicht geringen Teil des Transfererlöses an dessen Ex-Klub AC Florenz überweisen.

Mittelfeldstratege Omar Mascarell wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Anfang Juli zurück zu Real Madrid kehren (das für vier Millionen Euro eine Rückkaufoption besitzt), nur um dann für ein Vielfaches direkt wieder feilgeboten zu werden. Als vermeintlich kleiner Verein kommt man da nur langsam voran. Es sei denn, man lernt von den Großen und tut es ihnen gleich. Und genau das haben die Frankfurt am Mittwoch gemacht.

Den Spieß umgedreht

Mittelfeldspieler Aymen Barkok kam bei der Eintracht in der vergangenen Saison nicht so richtig zum Zug. Daran wird sich auch in naher Zukunft nichts ändern. Weil man bei den Hessen aber weiter vom "Leistungsvermögen" des 20-Jährigen "überzeugt" ist (Sportdirektor Bruno Hübner), wurde Barkok nicht einfach verkauft. Die Eintracht hat sich ein Modell Marke Real Madrid einfallen lassen.

Am Mittwoch wurde der Vertrag des Youngsters vorzeitig bis Juni 2021 verlängert. Direkt im Anschluss wurde ein Leihgeschäft mit Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf vereinbart. Barkok spielt in der kommenden Saison für die Rheinländer, die zudem eine Kaufoption für den Straßenfußballer besitzen. Sollte die Fortuna von ihr Gebrauch machen, kann die Eintracht wiederum eine Rückkaufoption ziehen. Eigentlich gar nicht so schlecht, so ein Deal, wenn man der größere der beiden Vereine ist.