Sebastian Rode und Martin Hinteregger dürfen jetzt auch in der Europa League für die Eintracht auflaufen.

Sebastian Rode und Martin Hinteregger dürfen jetzt auch in der Europa League für die Eintracht auflaufen. Bild © picture-alliance/dpa

Eintracht mit dezimiertem Kader in der Europa League

Eintracht Frankfurt hat den Kader für die K.o.-Runde der Europa League bekanntgegeben. Wegen der Winter-Transfers mussten die Hessen einige Anpassungen vornehmen – und haben nun einen Spieler weniger als erlaubt im Team.

Eintracht Frankfurt geht die K.o.-Runde der Europa League mit 24 Spielern an. Dabei erlauben die Statuten der UEFA eigentlich einen Kader von 25 Profis. Das bestätigte ein Vereinssprecher dem hr-sport. Zunächst hatte die Frankfurter Rundschau darüber berichtet.

Das Problem: Mit Chico Geraldes, Nicolai Müller sowie den Nachwuchskräften Noel Knothe und Deji Beyreuther haben vier Spieler, die im vergangenen Kalenderjahr auf europäischer Ebene spielberechtigt waren, die Hessen verlassen. Nachnominieren dürfen die Frankfurter allerdings nur drei Profis.

Chandler, Rode und Hinteregger rücken nach

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Russ: "Jetzt sind wir gut gerüstet" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Welches Trio gegen Schachtar Donezk und in eventuellen weiteren Spielen zum Team gehört, lag – schaut man sich die UEFA-Bestimmungen genau an – relativ klar auf der Hand. Mit Timothy Chandler und Sebastian Rode rücken zwei Spieler nach, die in Deutschland ausgebildet wurden. Von den Neuzugängen erhielt Innenverteidiger Martin Hinteregger den Vorzug vor dem zuletzt verletzten Almamy Touré und dem unerfahrenen Tuta.

Mit Kevin Trapp, Jan Zimmermann, Danny da Costa, Marco Russ, Marc Stendera, Chandler und Rode stellt die Eintracht nun sieben Profis, die in Deutschland ausgebildet wurden. Das UEFA-Reglement fordert eigentlich deren acht: mindestens vier davon müssen im Verein ausgebildet sein. Weil der Eintracht-Kader aber einen Spieler weniger umfasst als erlaubt, verringert sich auch die geforderte Anzahl lokal ausgebildeter Profis um einen Spieler. Als möglicher Nachrücker steht Eigengewächs Nelson Mandela Mbouhom als einziger Spieler auf der offiziellen B-Liste .