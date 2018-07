Eintracht Frankfurt hat am Freitag gegen den Zweitligisten Greuther Fürth unter Ausschluss der Öffentlichkeit getestet. Tore fielen dabei keine, neue Erkenntnisse gab es vor der Reise ins Trainingslager trotzdem.

Eintracht-Trainer Adi Hütter setzte gegen Fürth 20 Feldspieler ein, nur Torhüter Felix Wiedwald durfte durchspielen. Bereits zur Pause wurde kräftig durchgewechselt, fünf neue Spieler kamen zum Wiederanpfiff zum Einsatz.

Hütter bewertet Test positiv

Die Gäste aus dem Frankenland waren die etwas aktivere Mannschaft bei hohen Temperaturen rund um die 37 Grad-Marke. Sie trafen den Pfosten (31.) und hatten insgesamt ein Chancenplus. Im zweiten Durchgang steigerte sich die Eintracht zwar, zu einem Tor reichte es aber nicht.

"Es war ein guter Test gegen eine Mannschaft, die in einer Woche in die Zweite Liga startet. In der ersten Halbzeit hatten wir noch zu wenig Dynamik nach vorne, das war nach der Pause besser. Da hätten wir das Spiel entscheiden können. Das Spiel nach vorne müssen wir weiter optimieren. Wir haben aber auch gezeigt, dass wir zu null spielen können", bewertete Hütter den Auftritt seiner Mannschaft positiv.

Hütter streicht offenbar ein Quintett für Gais

Von den fitten Spielern im Kader kamen Branimir Hrgota, Marc Stendera, Taleb Tawatha, Nelson Mandela Mbouhom und Daichi Kamada nicht zum Einsatz. Ob diese fünf Akteure die Streichkandidaten von Hütter sind, bleibt offen. Nicolai Müller und Makoto Hasebe fehlten weiterhin angeschlagen, WM-Finalist Ante Rebic weilt im Urlaub und für den erst am Freitag vorgestellte "Chico" Fernandes reichte es noch nicht für die ersten Minuten im neuen Trikot.

Die Eintracht reist am Sonntag für eine Woche ins Trainingslager nach Gais in Südtirol. Dort wird das Team zwei weitere Testspiele gegen die italienischen Erstligisten FC Empoli am Mittwoch (18 Uhr) und SPAL Ferrara am Samstag (16 Uhr) bestreiten.