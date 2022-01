Ansgar Knauff durfte im Test in Mainz sein Debüt im Eintracht-Trikot feiern. Der Flügelspieler soll den rechten Flügel verstärken und mit seinem Tempo bespielen. Doch Geduld ist nötig.

Am vergangenen Donnerstag nutzte Eintracht Frankfurt die Länderspielpause für eine Reise zum Nachbarn nach Mainz. Mitten im Wohngebiet befindet sich der kultige Bruchweg, in dem nur noch Freundschaftsspiele oder Partien der U-Mannschaften ausgetragen werden. Trainer Oliver Glasner ließ neben Christopher Lenz und Jens Petter Hauge, die wochenlang verletzt ausfielen, auch Neuzugang Ansgar Knauff von der Leine.

"Ich freue mich auf mehr" - Knauff zufrieden nach Testspiel in Mainz

64 Minuten durfte der Offensivmann, den Borussia Dortmund für 18 Monate an die Eintracht entliehen hat, mitwirken. "Mein erster Einsatz hat sich sehr gut angefühlt. Ich freue mich auf mehr", sagte Knauff nach Spielende bei Eintracht TV. Final stand ein 1:0-Sieg für die Frankfurter, wenngleich das Ergebnis nicht im Mittelpunkt stand.

Knauff sah eine gute Defensivleistung, man habe "hinten gut gestanden" und "wenig zugelassen". Der 20-Jährige konnte zwar noch keine nennenswerte Akzente setzen, was nach einem schwierigen Halbjahr nicht verwundert. Unter BVB-Coach Marco Rose kam Knauff in der Bundesliga nur fünfmal zum Einsatz, bei den Hessen stieg er erst wenige Tage zuvor ins Mannschaftstraining ein. Geduld ist also nötig!

Glasner hebt vor allem Knauffs Tempo hervor

Der zweifache U21-Nationalspieler nahm sich dennoch in die Pflicht: "Persönlich wünsche ich mir, dass ich nach vorne mehr in die Aktionen komme. Aber für das erste Spiel war es in Ordnung." Glasner verwies noch auf dessen Probleme im Sprunggelenk und nahm positive Erkenntnisse mit: "Für ihn war es gut, wieder aufzulaufen und seine Mitspieler kennenzulernen."

Der Eintracht-Trainer sieht Knauff klar als Flügelspieler, "vor allem mit seinem Tempo". Die Probleme auf der rechten Seite konnte auch Glasner bislang nicht beheben. Timothy Chandler agiert defensiv zumeist solide, setzt aber nur wenige Akzente nach vorne. Almamy Touré fehlt die Konstanz, Erik Durm ist in der Hierarchie abgerutscht, Danny da Costa erlebte eine wackelige Hinserie und stand zudem wegen seiner Coronaerkrankung zwei Wochen nicht zur Verfügung.

Knauff will in Zukunft "Akzente nach vorne setzen"

Knauff soll den rechten Flügel beleben, in der Bundesliga gab es von dieser Seite aus noch keinen (!) Assist. "Ich denke, dass ich mich immer mehr an die Spielweise gewöhnen und in Zukunft Akzente nach vorne setzen werde", kündigte der gebürtige Göttinger an. Ob ihm dies als Pendant zur von Filip Kostic beackerten linken Sahneseite als Schienenspieler gelingt und er die erhoffte Sofortverstärkung wird? Die Zukunft, sie wird es zeigen. Möglicherweise ja schon am kommenden Samstag, wenn die Reise der Eintracht nach Stuttgart führt.