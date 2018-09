Immer wieder sonntags: Die Frankfurter Eintracht bestreitet bis mindestens kurz vor Weihnachten kein Bundesliga-Heimspiel mehr an einem Samstagnachmittag. Schuld ist der Europacup - und die DFL-Planer.

Die Teilnahme an der Europa League bringt für die Fans der Frankfurter Eintracht auch Schattenseiten mit sich. Als die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch die genauen Ansetzungen der Bundesliga-Spieltage 7 bis 14 veröffentlichte, konnte man den Preis der internationalen Meriten schwarz auf weiß ablesen: Die klassische Anstoßzeit am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr gehört für den Pokalsieger vorerst der Vergangenheit an.

Bescherung kurz vor Weihnachten?

Bis Mitte Dezember bestreiten die Hessen gerade mal eine Partie zur Erstliga-Primetime – und das 24. November beim FC Augsburg. Die Begegnungen mit vorangehenden donnerstäglichen Eurocup-Auftritten finden logischerweise allesamt sonntags statt. Doch auch an Spieltagen, die nicht in internationale Wochen fallen, setzten die Planer auf Ausweichtermine: So steigen die Partien gegen Düsseldorf und in Stuttgart freitags, das Auswärtsspiel in Berlin an einem Samstagabend.

Weitere Informationen Die Eintracht-Spieltage 7-14 7. Spieltag: TSG Hoffenheim – Eintracht Frankfurt (So, 7.10., 15.30 Uhr)

8. Spieltag: Eintracht Frankfurt – Fortuna Düsseldorf (Fr, 19.10., 20.30 Uhr)

9. Spieltag: 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt (So, 28.10., 13.30 Uhr)

10. Spieltag: VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt (Fr, 2.11., 20.30 Uhr)

11. Spieltag: Eintracht Frankfurt – Schalke 04 (So, 11.11., 18.00 Uhr)

12. Spieltag: FC Augsburg - Eintracht Frankfurt (Sa, 24.11., 15.30 Uhr)

13. Spieltag: Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg (So, 2.12., 18.00 Uhr)

14. Spieltag: Hertha BSC - Eintracht Frankfurt (Sa, 8.12., 18.30 Uhr) Ende der weiteren Informationen

Da die Eintracht auch an den noch nicht terminierten Spieltagen 15 und 16 wegen Europa League und Englischer Woche am Sonntag bzw. Mittwoch antreten wird, bleibt die letzte Hoffnung auf ein Samstags-Heimspiel zum Vorrunden-Abschluss am 22. Dezember gegen den FC Bayern. Es wäre das erste seit dem verlorenen Heimauftakt am 1. September gegen Werder Bremen.

Europa-League-Kader ohne Fabián

An Stadionbesuchen dürfte es den Anhängern angesichts der europäischen Aufgaben gegen Lazio Rom, Olympique Marseille und Apollon Limassol dennoch nicht fehlen. Und seit Mittwoch ist auch klar, mit welchen 25 Spielern die Eintracht das erklärte Ziel, nämlich das Überstehen der Gruppenphase, angehen wird. Etwas überraschend nicht dabei ist dabei Mittelfeldmann Marco Fabián.

Der zunächst aussortierte Mexikaner war nach seinem kurzfristig geplatzten Wechsel nach Istanbul zuletzt wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Die ominöse "Trainingsgruppe 2", zu der auch Simon Falette oder Marc Stendera gehörten, wurde aufgelöst. Doch während es Falette und Stendera ins Europa-Aufgebot schafften, fehlt Fabián. Dabei sind es vor allem die Qualitäten des kreativen Mittelfeldspielers, die dem Team gut zu Gesicht stehen würden. Stattdessen rutschte Lissabon-Leihgabe Chico Geraldes trotz spielerischer Bedenken in den Kader.

Zu wenige deutsche Spieler

Neben seinem offenbar schlechten Standing bei den Eintracht-Verantwortlichen wurde Fabián auch Opfer der UEFA-Regularien. Der Europäische Verband schreibt in seinen Regeln nämlich vor, dass vier Spieler vom Verein und vier Spieler vom jeweiligen Nationalverband ausgebildet sein müssen.

Weitere Informationen Der Europacup-Kader in der Übersicht Tor: Frederik Rönnow, Kevin Trapp, Jan Zimmermann

Abwehr: Evan Ndicka, Simon Falette, Jetro Willems, David Abraham, Marco Russ, Danny Da Costa, Deji Beyreuther, Taleb Tawatha, Noel Knothe

Mittelfeld: Ante Rebic, Gelson Fernandes, Jonathan de Guzman, Filip Kostic, Mijat Gacinovic, Lucas Torró, Francisco Geraldes, Makoto Hasebe, Marc Stendera, Nicolai Müller

Angriff: Luka Jovic, Sébastien Haller, Goncalo Paciencia Ende der weiteren Informationen

Da die Hessen nur wenige deutsche Profis unter Vertrag haben, mussten Ersatzspieler wie Noel Knothe oder Deji Beyreuther für den Europacup nominiert werden. Die Neuzugänge Allan und Torwart Felix Wiedwald, der sogar Jan Zimmermann als Nummer drei den Vortritt lassen musste, sind dagegen nicht dabei.

Sollte die Eintracht weiterkommen, darf sie vor dem Sechzehntelfinale bis spätestens 1. Februar maximal drei Spieler nachnominieren. Eine Fortsetzung der internationalen Spiele im neuen Jahr würden zudem weitere Sonntagsspiele in der Bundesliga mit sich bringen. Ein Opfer, das die Fans in diesem Fall sicher gerne in Kauf nehmen würden.