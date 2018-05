Das entscheidende Punktspiel verloren und auf Tabellenrang acht abgestürzt: Eintracht Frankfurt sucht nach der Niederlage auf Schalke nach Erklärungen – und nach den letzten Kraftreserven für den Saisonhöhepunkt.

Einen solch gewaltigen Unterschied zwischen laut und leise hat es in der Schalker Arena vermutlich länger nicht gegeben. Draußen – auf dem Rasen und vor allem auf den Rängen – die ohrenbetäubende und von blau-weißer Glückseligkeit übergossene Vizemeister-Party des S04. Drinnen – wo sich die Eintracht-Profis in den Katakomben den Fragen der Reporter stellten – die bestenfalls kleinlaute Suche nach einer Erklärung für ihre 0:1-Niederlage gegen die Knappen.

Für ihren Leistungsabfall in den vergangenen Wochen. Für die Tatsache, dass sie die Chance, sich aus eigener Kraft für den Europapokal zu qualifizieren, aus eigener Schwäche verspielt haben. Allerdings: In den ersten Minuten nach dem Abpfiff herrschte bei einigen Frankfurtern Ratlosigkeit.

"Es tut weh, ich habe dafür keine Erklärung. Ich weiß nicht, was uns gehemmt hat", sagte etwa Defensivakteur Danny da Costa. "Es hat alles mit Energie zu tun, es war eine lange Saison", rang Torwart Lukas Hradecky um einen schnellen Erklärungsversuch. Und Sportvorstand Fredi Bobic bilanzierte: "Im Pokal-Halbfinale waren wir die Glücklichen und haben gefeiert, diesmal ist es eben andersherum." Doch wie konnte es dazu kommen?

"Katastrophale erste Halbzeit"

Bevor die Hessen die Rückreise am Samstagabend ratlos antreten mussten, waren sie zuvor fast 90 Minuten lang ideen- und kraftlos geblieben. In einer "katastrophalen ersten Halbzeit" (Hradrecky) fanden sie weder taktische, spielerische noch läuferische Mittel, um den Gastgebern auch nur ansatzweise gefährlich zu werden. Fast auf Ansage fiel das Schalker Führungstor durch Guido Burgstaller (26. Spielminute) nach einer Standardsituation – für S04 der 26. Treffer dieser Art in dieser Saison.

Immerhin: Mit der Einwechselung von Jonathan de Guzmán und allen voran Ante Rebic zur zweiten Halbzeit gewann das Frankfurter Offensivspiel zumindest etwas an Power. Weil aber der ebenfalls eingewechselte Luka Jovic (73.), da Costa (77.) sowie Rebic (89.) die besten Chancen ungenutzt ließen und sich die Königsblauen nicht mit einem lauen Sommerkick in die Sommerpause verabschieden wollten, stand mit Ende der Partie der vor Wochen kaum für möglich gehaltene Absturz auf Tabellenrang acht fest.

Die Kräfte schwinden weiter

"Du brauchst 90 Minuten, um in Gelsenkirchen was abzuholen", skizzierte hinterher auch Frankfurts Noch-Trainer Niko Kovac den Kontrast zwischen erstem und zweitem Durchgang – um anschließend den Blick auf das große Ganze zu lenken: "Was wir in diesem Jahr gemacht haben, is trotzdem einzigartig. Wir haben am Wochenende noch ein schönes, wichtiges Spiel.“ Das Finale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern am kommenden Samstag – ein "Highlight" (Kevin-Prince Boateng) und angesichts der offenkundig immer stärker schwindenden hessischen Kraftreserven eine echte Herausforderung.

"Ich glaube, es werden alle die richtige Motivation finden", blickte Keeper Hradecky dennoch optimistisch auf seinen letzten Einsatz im Adlertrikot voraus. Und für Sportvorstand Bobic ist ohnehin klar: "Im Pokalfinale kann keiner sagen, er ist zu müde." Auch im Berliner Olympiastadion wird es am Samstagabend einen gewaltigen Unterschied zwischen laut und leise geben. Die Hoffnung, dass der laute Teil diesmal aus der richtigen Ecke kommt, hat bei Eintracht Frankfurt niemand aufgegeben.