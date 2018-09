Nach den starken Spielen in Marseille und gegen Leipzig hat die Eintracht in Gladbach verdient verloren. Die Defensive war fahrig, dem Angriff fehlte die Durchschlagskraft und Standards sind ein ständiger Gefahrenherd. Eine Analyse in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt hat bei Gladbach am Mittwoch mit 1:3 verloren. Alassane Pléa (56.), Thorgan Hazard (65.) und Nico Elvedi (85.) trafen für die Gastgeber, auf Seiten der Eintracht konnte nur der eingewechselte Ante Rebic ein Tor erzielen (73.). In der Tabelle liegen die Hessen damit auf Rang 15.

Standardprobleme

Die Eintracht hat ein Problem. Und das Problem heißt Standards. Fünf Tore haben die Hessen bereits nach ruhenden Bällen kassiert, am Mittwochabend in Gladbach kam ein weiteres dazu – die Entscheidung durch Elvedi kurz vor Schluss. Und damit waren die Frankfurter noch gut bedient, denn mindestens zwei weitere Male brannte es nach Ecken oder Freistößen im Gäste-Strafraum. Kevin Trapp und seine Vorderleute haben da noch keine eindeutige Absprache gefunden. Gute Strafraumbeherrschung sieht anders aus.

Zwei Mal schlecht geklärt

Insgesamt war es ein gebrauchter Tag für die Eintracht-Hintermannschaft. Beim 0:1 schafften es Jetro Willems und Co. auch in mehreren Versuchen nicht, den Ball entscheidend zu klären. Beim 0:2 köpfte der sonst eigentlich stabile David Abraham eine Flanke zentral in die Füße der Gladbacher statt nach außen. "Es sind Kleinigkeiten, die allerdings eine große Wirkung haben", sagte Abraham. Und dann ist da noch Kevin Trapp. Der Rückkehrer zeigte einige starke Reflexe aus kurzer Distanz und machte erneut keine Fehler. Aber noch fehlt die eine Parade, die auch mal Punkte sichert. Wie etwa beim 1:3, als Trapp zwei Schritte rausmachete und dann etwas zu spät ins kurze Eck kam. Kein Patzer, aber eben auch keine Zähler.

Ohne Rebic läuft nicht viel

Der Staub hat sich gelüftet: Rebic steht, die Gladbacher liegen. Bild © picture-alliance/dpa

Hoffnungen auf einen punktetechnischen Umschwung macht dagegen Ante Rebic. Der kroatische WM-Star spielte dieses Mal bereits 30 Minuten und belebte die Frankfurter Offensive erneut. Zwei, drei Mal ließ er die Gladbacher auf dem Flügel stehen, dazu kam der zwischenzeitliche Anschlusstreffer – ein klassischer Rebic. Nach einem langen Kopfball stürmte der bullige Angreifer in den Dreikampf mit Keeper Yann Sommer und Verteidiger Louis Beyer. Am Ende lagen die beiden Gladbacher am Boden und Rebic schob ein. "Er kommt schon ganz gut in Schuss. Möglicherweise könnte er am Sonntag in der Startelf stehen", stellte Trainer Adi Hütter einen Einsatz gegen Hannover von Beginn an in Aussicht.

Effizienz beim Abschluss fehlt

Das könnte die durchaus nötige Belebung für das Frankfurter Offensivspiel sein. Denn ohne ihren Flügelstar fehlte den Hessen die Durchschlagskraft. Mijat Gacinovic konnte kaum Akzente setzen. Und die gegen Leipzig erfolgreiche Taktik, Haller mit langen Bällen ins Spiel zu bringen, scheiterte an Gladbachs robuster Innenverteidigung. In Summe bedeutete das wenige Chancen, die noch dazu leichtfertig vergeben wurden. Abraham (58.) köpfte völlig frei vorbei und Haller (80.) sowie Luka Jovic (88.) vergaben aus kurzer Distanz deutlich.

Vom "Ex-Lieblingsgegner" ins Kellerduell

Statistisch gesehen hatte sich die Eintracht vor der Gladbach-Partie etwas ausgerechnet, gewannen die Frankfurter doch nirgendwo öfter als Gast als am Niederrhein. Nach der Niederlage ist die nächste Partie nun schon ein erstes, richtungsweisendes Spiel für die auf Platz 15 rangierenden Hessen. Am Sonntag (15.30 Uhr) empfangen Abraham und Co. Hannover 96 – und damit den direkten Tabellennachbarn.

