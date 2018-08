Was für eine Klatsche zum Saisonbeginn: Bei der Supercup-Niederlage präsentierte sich die Eintracht behäbig und ungefährlich - und damit irgendwie passend zu einem durchgestylten, aber blutleeren Event.

Die Frankfurter Eintracht hat im Supercup am Sonntag deutlich verloren. Beim 0:5 gegen Bayern-München trafen der überragende Robert Lewandowski (21., 26., 54.), Kingsley Coman (63.) und Thiago (85.) für den deutlich überlegenen Rekordmeister.

Event statt Fußballspiel

Der Supercup war ein durchgestylter Event, mehr Showbühne als klassisches Fußballspiel und das wurde schon vor der Partie schnell klar. Statt des Polizeichors Frankfurts und im Herzen von Europa gab es eine DFL-Show mit heroischer Musik und Werbung für die Kooperation mit der Deutschen Sporthilfe. Auch die Stimmung war – ohne die Ultras, ihre Fahnen und Sprechchöre – irgendwie blutleer. Nach der Vorentscheidung durch den Lewandowski-Doppelpack schlief das Stadion phasenweise ein, gefangen zwischen einem Testspiel im Sommertrainingslager und einem Freundschaftsspiel der Nationalmannschaft in Paderborn. Es fehlte eigentlich nur noch La Ola im Bayern-Block.

Ohne Feuer

Abseits der ersten 20 Minuten gab es aber bei der Eintracht auch auf dem Rasen kein Feuer und kaum Einsatz. In vielen Zweikämpfen fehlte die Konsequenz. Eigentlich sichere Situationen wurden verloren, erschreckend häufig sicherten sich die Bayern Abpraller oder umkämpfte Bälle. Die Münchener waren nicht nur erwartbar spielerisch besser, sie waren auch gieriger. Bei der Eintracht vermisste man dagegen – bis auf einige Härteeinlagen von Kapitän David Abraham – die Galligkeit, die die Kovac-Ära geprägt hatte. Und die erhofften neuen Qualitäten: Mehr Pressing, mehr Offensive, waren noch nicht zu sehen.

Neuzugänge? Hat hier irgendwer Neuzugänge gesagt?

Die mangelnde Zweikampf-Stärke war umso erstaunlicher, da die neue Eintracht eigentlich nicht wirklich neu war. Mit Keeper Frederik Rönnow und Mittelfeldstratege Lucas Torró waren lediglich zwei Neuzugänge in der Startelf der Eintracht, dazu saß noch Felix Wiedwald auf der Bank. Und die anderen? Goncalo Paciencia, Allan Souza, Evan N'Dicka, Chico Geraldes – nahmen alle auf der Tribüne Platz. „Das sind teilweise noch junge Spieler. Sie brauchen noch Zeit“, erklärte Eintracht-Coach Adi Hütter. (Mehr Stimmen zum Spiel gibt es hier.)

Rönnow noch kein Rückhalt

Rönnow stand beim 0:2 im Nirgendwo. Bild © Imago

Etwas mehr Zeit hätte wohl auch Keeper Rönnow noch ganz gut getan. Der dänische Schlussmann hinkt nach einer Verletzungs- und WM-verkürzten Vorbereitung noch hinterher – und das war bei mehreren Szenen deutlich zu spüren. Beim 0:2 irrlichterte er bei einer Flanke durch den Strafraum, erst vor, dann ein bisschen zurück, nur nicht dahin, wo Ball und Torschütze Lewandowski standen. Und auch beim vierten Treffer durch Coman agierte Rönnow bei der scharfen Hereingabe von David Alaba unglücklich. Dazu kamen einige Unsauberkeiten beim Spiel mit dem Ball. Da ist noch einige Luft nach oben.

Rebic nimmt seine Rolle an

Was bleibt also von diesem wenig erbaulichen Abend aus Frankfurter Sicht? Viel Arbeit. Das Pressing-System greift – zugegeben, gegen eine der ballsichersten Mannschaften der Welt – noch nicht. Bei der Koordination zwischen Abwehr und Torhüter hapert es. Und vor allem: Das Zweikampfverhalten muss sich ändern. Es bleibt aber auch ein Lichtblick: Ante Rebic ist spätestens seit seinem Bekenntnis zu Frankfurt zum Fan-Liebling aufgestiegen. Seine Einwechselung wurde frenetisch gefeiert und der Kroate nahm die Rolle auch an. Noch nicht unbedingt spielerisch, aber als Vorkämpfer. Nach Abrahams Ellbogenschlag gegen Lewandowski und den anschließenden leichten Tumulten, ließ es sich der eben eingewechselte Rebic nicht nehmen, dem Bayern-Star auch noch einmal die Meinung zu geigen – Stirn an Stirn. Frei nach dem Motto: Das hier ist mein Team.

Jetzt muss es nur noch anders auftreten.