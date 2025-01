Stimmen zur Eintracht-Niederlage in Rom

Die Eintracht enttäuscht bei der AS Rom über weite Strecken des Spiels und verliert verdient. Trotzdem darf sich die Mannschaft über den direkten Einzug in das Achtelfinale freuen. Die Stimmen zum Spiel.

Veröffentlicht am 31.01.25 um 00:07 Uhr

Videobeitrag Krösche: Uns hat der Mut gefehlt Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt ist in Rom weitesgehend chancenlos und verliert am Donnerstagabend mit 0:2 (0:1). Trotz der Niederlage sind die Hessen mit der Ligaphase der Europa-League aber sehr zufrieden. Die Stimmen zum Spiel.

Markus Krösche: "Wir waren heute sehr verhalten, uns hat der Mut, die Überzeugung gefehlt. Das muss man ehrlich sagen. Deswegen haben wir kaum Torchancen kreiert. Und die beiden Gegentore sind auch relativ einfach und unnötig. Es war einfach keine gute Leistung. Das müssen wir am Sonntag wieder ändern. Wir haben zurecht verloren. Trotzdem: So souverän ins Achtelfinale einzuziehen, darauf kannst du stolz sein."

Rasmus Kristensen: "Wir sind enttäuscht, wir sind gar nicht zufrieden mit unserer Performance. Aber trotzdem sind wir froh, dass wir im Achtelfinale sind. Das war das Wichtigste, wir haben unser Ziel erreicht. Heute war es nicht gut genug, aber wir hatten uns selbst in eine Position gebracht, in der wir uns so ein Spiel leisten konnten."

Videobeitrag Kristensen: Wir sind gar nicht zufrieden mit unserer Performance Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Kevin Trapp (bei RTL): "Wir haben verdient verloren. Haben wenig Durchschlagskraft nach vorne gehabt. Es hat insgesamt nicht gereicht, um heute das Spiel zu gewinnen. Deswegen freuen wir uns darüber, dass wir unter den ersten Acht sind, dass wir direkt ins Achtelfinale gekommen sind. Das haben wir uns über die acht Spiele auch verdient. Aber wenn man nur das Spiel heute sieht, dann hat es nicht gereicht."

Robin Koch (bei RTL): "Du musst ganz anders auftreten, wenn du hier gewinnen willst. Wir sind so gut wie nie ins Pressing gekommen. Mit Ball waren wir auch zu ungenau. Gerade in der zweiten Hälfte hatten wir viele Ballverluste. Bis auf das Spiel heute können wir aber sehr zufrieden mit der bisherigen Europa-League-Saison sein."

Dino Toppmöller: "Spiel verloren, Mission completed. Dass wir heute kein gutes Spiel gemacht haben, hat man gesehen. Es war kein gutes Fußballspiel von beiden Seiten. Rom war zwingender, deshalb haben sie auch gewonnen."

Claudio Ranieri (Trainer AS Rom): "Ich hatte viel Respekt vor der Eintracht, sie spielen schnell und gut. Ich bin froh, dass wir so gut gespielt haben. Wir haben die Vorgaben gut umgesetzt."