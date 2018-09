Die Moral stimmt, das Ergebnis und die Disziplin nicht: Ein Freistoß in letzter Sekunde bringt Eintracht Frankfurt gegen Bremen um den verdienten Lohn. Auf Jetro Willems wartet eine Standpauke. Die Zusammenfassung in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt kassiert beim 1:2 (0:1) gegen Werder Bremen die erste Niederlage der Bundesliga-Saison und geht mit hängenden Köpfen in die Länderspielpause. Nach dem Bremer Führungstreffer durch Yuya Osako (23. Minute) und einer Roten Karte gegen Jetro Willems (32.) bringt Sebastien Haller die tapfer kämpfenden Frankfurter zurück ins Spiel (54./Foulelfmeter). Milot Rashica wird in der sechsten Minute der Nachspielzeit jedoch zum Spielverderber.

Missglücktes Trapp-Debüt

Vor der Partie richteten sich natürlich alle Augen auf Rückkehrer Kevin Trapp. Der Nationaltorhüter rutschte nur einen Tag und rund drei Jahre nach seinem Abschied in Richtung Paris direkt in die Frankfurter Startelf und verdrängte Frederik Rönnow auf die Bank. Von den Fans gefeiert, von Bremen immer wieder geprüft erlebte Trapp dann einen durchwachsenen Nachmittag. Beim ersten Gegentor durch Osako wurde er getunnelt, beim Last-Minute-Treffer durch Rashica bewegte er sich etwas zu spät und stand etwas zu weit links. Kein Fehler, komplett unhaltbar schien der gut getretene Freistoß aus rund 26 Metern allerdings nicht.

Kevin Trapp streckt sich vergeblich. Bild © Imago

"Wenn der Ball so über die Mauer geht, ist es schwer. Ich muss das Torwarteck zumachen und darf nicht spekulieren", sagte Trapp, der sein Team vorher mit zwei starken Paraden im Spiel gehalten hatte, nach seinem Comeback. "Natürlich tut diese Niederlage weh. Aber ich bin trotzdem froh, wieder hier zu sein." In der Länderspielpause hat Trapp nun Zeit, seine neuen Mitspieler kennenzulernen und richtig in Frankfurt anzukommen.

Willems brennen die Sicherungen durch

Seinen Trainer von einer anderen Seite kennenlernen wird in den kommenden Tagen wohl Jetro Willems. Der holländische Linksverteidiger ließ sich nach rund einer halben Stunde zu einer Tätlichkeit hinreißen und flog nach einem Schlag ins Gesicht von Theodor Gebre Selassie völlig zu Recht mit Rot vom Platz. Eine Undiszipliniertheit, die Willems noch teuer zu stehen kommen könnte. "So ein erfahrener Spieler darf sich so etwas nicht erlauben. Wir werden da sicher intern drüber reden", kündigte Adi Hütter eine Aussprache inklusive möglicher Konsequenzen an.

Blöd für Willems und die Eintracht: Da dem 24-Jährigen eine Sperre von mehreren Spielen droht, werden im Frankfurter Kader die Linksfüße knapp. Als Ersatz für den linken Part in der Viererkette steht lediglich Taleb Tawatha bereit, der nach Monaten auf Ersatzbank oder Tribüne plötzlich wieder gebraucht wird.

Die Moral passt

Wenn Willems’ Blackout jedoch für etwas gut war, dann für einen weiteren Beweis des intakten Frankfurter Kämpferherzens. Mit einem Mann weniger und in Rückstand drehte die Eintracht vor allem in der ersten Viertelstunde nach der Pause richtig auf und stellte die Gäste aus Bremen immer wieder vor große Probleme. Der Ausgleich durch Haller, der erneut eine starke Leistung zeigte, war verdient. Die Moral und die Fitness stimmen.

"Die Mannschaft hat 60 Minuten in Unterzahl heroisch gekämpft. Dieser Wille hat mir imponiert", lobte Hütter auf der Pressekonferenz. Ob kollektives Aufbäumen gegen eine Niederlage tatsächlich heldenhaft ist, sei dahingestellt. Ein Remis wäre letztlich wohl aber das gerechtere Ergebnis gewesen.

Abwehr bereitet Kopfzerbrechen

Sorgen bereitet derweil vor allem die Abwehr. Wie schon gegen Freiburg setzte Hütter auch gegen Bremen auf eine Viererkette, in der Innenverteidigung ersetzte Kapitän Abraham Youngster Evan D’Dicka. Für mehr Stabilität sorgten die 13 Jahre mehr Erfahrung jedoch nicht. Vor allem im ersten Durchgang wirkte die Defensive ungeordnet, leichte Fehlpässe im Spielaufbau und Stellungsfehler luden Werder immer wieder zu Chancen ein. Die größte ließ Max Kruse ungenutzt, der völlig frei im Strafraum zum Kopfball kam (17.).

Carlos Salcedo droht länger auszufallen. Bild © Imago

Erschwerend hinzu kommt, dass sich Carlos Salcedo früh verletzte und länger auszufallen droht. Der Mexikaner wurde mit dickem Knöchel ins Krankenhaus eingeliefert, eine genaue Diagnose gibt es noch nicht. "Aber das sah schon etwas schlimmer aus", sagte Sportdirektor Bruno Hübner. Da zudem Willems ein paar Spiele gesperrt zusehen muss und Makoto Hasebe derzeit nicht in Form zu sein scheint, wird das Personal langsam knapp. Hütter muss erneut umstellen, für mehr Balance wird das sicher nicht sorgen.

Stimmungskiller in 90+6

Und dann wäre da noch die Sache mit dem Selbstvertrauen. Schien nach dem überraschenden Auftaktsieg in Freiburg alles doch irgendwie zu laufen, sitzt der Schock des späten Knockouts erst einmal tief. "Das ist schon richtig bitter, Enttäuschung pur", fasste Rechtsverteidiger Danny da Costa den Nachmittag aus Frankfurter Sicht zusammen. Das erhoffte Erfolgserlebnis ist ausgeblieben, die Eintracht geht mit einem schlechten Gefühl in die Länderspielpause. Optimal ist anders.

"Wir müssen uns jetzt sammeln, denn auf uns warten dann zwei richtige Brocken", warnte Hütter. Die nächsten Gegner in der Bundesliga heißen Dortmund und Leipzig, dazwischen steht die erste Europapokalreise auf dem Programm. Knifflige Aufgaben für den neuen Eintracht-Trainer, der sein Team jetzt erst einmal aufrichten muss. "Natürlich wäre es besser gewesen, mit einem Unentschieden, das wie ein gefühlter Sieg gewesen wäre, in die Pause zu gehen", sagte er. "Aber wir müssen kühlen Kopf bewahren." Leichter gesagt als getan.