Ob die Qualität des Kaders in dieser Saison trotz Zweifeln bei Fans und Experten reichen wird? Peter Fischer hat da eine klare Meinung. Im hr-heimspiel! spricht der Präsident von Eintracht Frankfurt außerdem über Neuzugang Filip Kostic und die heiß diskutierte Trainingsgruppe zwei.

"Wir müssen unseren Neuverpflichtungen eine Chance geben."

"Du bekommst keinen Boateng 2."

"Es gab klare Anzeichen, dass ein Marco Fabián uns verlässt."

Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer ist als Freund der klaren Worte bekannt. Bei seinem Besuch im heimspiel! des hr-fernsehens macht der 62-Jährige keine Ausnahme. Holpriger Saisonstart, Transfers, die Philosophie des neuen Trainers – rund um den Pokalsieger 2018 sind die Gesprächsthemen in diesen Tagen vielfältig.

Das sagt Fischer über …

… seine Angst vor einer Zittersaison: "Angst vor einer Zittersaison habe ich nie. Man muss im heutigen Wettbewerb der Bundesliga vor der Saison immer ein Stück weit Demut behalten. Das haben wir auch. Aber ich zittere nicht vor der Saison. Ganz im Gegenteil. Ich bin mir ganz sicher, dass wir als Eintracht Frankfurt genau das zeigen, was wir gezeigt haben: Stabilität, Solidarität – und wir haben ein gutes Team im Sport."

… über Neuzugang Filip Kostic: "Der Trainer (Adi Hütter; d. Red.) sucht schnelle Spieler, Flügelspieler. Er will höher pressen und sehr stark nach vorne spielen. Also nicht zu tief stehen. Da haben wir Defizite, das ist ganz deutlich. Ich glaube, dass wir mit Ante Rebic auf der einen und Kostic auf der anderen Seite zwei Jungs haben, die Dampf machen. Und dann gibt es vorne mit Luka Jovic und Sébastien Haller zwei, die mit dem Ball etwas anfangen können. Kostic ist eine gute und wichtige Ergänzung."

… die Qualität des Kaders: "Wir müssen unseren Neuverpflichtungen eine Chance geben. Qualitativ sind wir bestimmt zu stark besetzt. Wenn man alle zusammenzählt, sind es 34, 35 Feldspieler. Damit kannst du kein professionelles Training machen. Dann spielst du elf gegen elf – und elf hast du draußen, die rumlaufen oder Stretching machen. Der Kader muss eine Größenordnung von 24, 25 Spielern haben. Das ist ideal und ich denke, das muss auch für Europa reichen. Aber wir brauchen Zeit, um die Formation und das System umzusetzen. Lassen Sie uns doch mal fünf, sechs, sieben Spiele gespielt haben – und dann laden Sie mich ein und stellen mir die Frage noch einmal. Und dann werden wir vielleicht zu einer anderen Antwort kommen."

… die Eintracht-Leader, nachdem Kevin-Prince Boateng den Verein verlassen hat: "Das ist eine DNA, die hat nicht jeder. Aber ich denke zum Beispiel an David Abraham. Ein ganz erfahrener Spieler in einem vernünftigen Alter. Nach den Erfolgen – WM und Pokal – bin ich mir sicher, dass auch ein Ante Rebic einiges ziehen kann. Er kann jemand werden, der mehr Leistung fordert. Und im Trainingslager in Gais habe ich Gelson Fernandes als sehr laut und fordernd wahrgenommen. Ich glaube, das entwickelt sich. Du bekommst keinen Boateng 2. Es ist und bleibt ein Teamsport."

… die Zukunft von Spielern wie Marco Fabián und Marc Stendera aus der viel diskutierten Trainingsgruppe zwei: "Es gab klare Anzeichen, dass ein Marco Fabián uns verlässt. Vom Berater und vom Spieler selbst. Dasselbe haben wir – sehr professionell – mit Simon Falette erlebt. Wenn ein Trainer reduziert, dann mit Spielern, bei denen eine große Chance besteht, dass sie den Verein verlassen. Bei Marc Stendera tut es mir natürlich besonders leid. Das war der erste, der mit seinem Koffer im Leistungszentrum angekommen und als Jugendspieler eingezogen ist."