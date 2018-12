Im zweiten Teil des großen Interviews stimmt Peter Fischer leisere Töne an. Der Präsident von Eintracht Frankfurt spricht über sein Vertrauen in Trainer Adi Hütter, den Kampf gegen Rassismus und seine Vorliebe für große Couchgarnituren.

Peter Fischer ist seit mehr als 18 Jahren Präsident von Eintracht Frankfurt und hat dabei einiges erlebt. Die vergangenen zwölf Monate waren aber auch für ihn einzigartig und unvergesslich. Im Interview mit hessenschau.de lässt Fischer die bewegendsten Momente noch einmal Revue passieren. Den ersten Teil über Pokalsieg, Niko Kovac und Alex Meier finden Sie an dieser Stelle.

hr-sport: Für die Eintracht ging es mit Adi Hütter los mit dem Neuanfang. Und erst einmal klappte es nicht. Hat Sie das verunsichert?

Peter Fischer: Nein, ich war mir sicher, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich habe viel Zeit mit der Mannschaft und mit dem neuen Trainer verbracht. Bereits im Trainingslager in Südtirol war die positive Stimmung spürbar. Und das, obwohl in der Vorbereitung alles überhaupt nicht zusammenpasste. Das war eine kritische Phase. Aber Adi Hütter hat viel Gelassenheit und Professionalität ausgestrahlt. Er hat uns genau den Weg erklärt, im Detail gesagt, was in den nächsten Wochen passiert und uns auf den Leidensweg vorbereitet - nicht dramatisch, aber er hat das deutlich und professionell hinterlegt.

hr-sport: Hütter musste einiges umstellen, aber jetzt funktioniert die Eintracht, fegt durch die Bundesliga. Ist diese aktuell so starke Mannschaft mit diesem "magischen Dreieck" mit etwas vergleichbar, das Sie als Eintracht-Präsident erlebt haben?

Peter Fischer: Es gab in all diesen Jahren schon Mannschaften, bei denen es etwas Besonderes gab. Aber die fußballerische Qualität der aktuellen Mannschaft ist so, dass es fast schon keine Rolle spielt, wer auf dem Platz steht. Alle haben einen unglaublichen Leistungswillen und sichtbar Spaß. Deshalb ist diese Mannschaft sicher nicht vergleichbar mit dem, was ich in den 19 Jahren zuvor als Präsident erlebt habe.

hr-sport: Das gilt in weiten Teilen auch für die Fans - schließlich waren alle Euro-League-Heimspiele hier in Frankfurt ausverkauft, noch bevor die Gegner feststanden.

Peter Fischer: Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Eintracht Frankfurt und Fankultur - das ist unverwechselbar. Wenn wir in Wladiwostok spielen würden, wäre den Fans das vermutlich auch noch egal. Das beste Beispiel ist doch, dass unter der Woche 5.000 Leute nach Zypern reisen. Ich stehe immer wieder schwer beeindruckt vor unseren Fans. Für mich ist das jedes Mal wie Weihnachten. Die Gegner und sogar die Schiedsrichter sind es auch.

hr-sport: Es gibt ein weiteres Thema, über das wir im vergangenen Jahr schon gesprochen haben, das Sie aber noch immer sehr bewegt. Der Rechtspopulismus, die rechte Hetze. Sie haben sich deutlich positioniert. Im November sind Sie auf dem Israel-Kongress mit dem Arno-Lustiger-Preis ausgezeichnet worden und haben in Ihrer Dankesrede gesagt: "Ich habe keine Zeit zu warten".

Peter Fischer: Arno Lustiger wollte nicht nur von seinen vier KZ-Aufenthalten, von den Todesmärschen und dem Abschlachten erzählen, sondern auch, dass es eine Menge jüdischen Widerstand gegeben hat. Dies alles hat er nach „40 Jahren des Schweigens“ wie er es selbst formulierte, veröffentlicht. Ich verehre Arno Lustiger – aber mir bleibt keine Zeit so lange zu warten, denn das was hier und heute passiert, ist für mich nicht nachvollziehbar. Und ich beziehe das nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf unser Europa. Ich fühle mich als Europäer, weil ich die Entstehung erlebt habe. Nun aber laufen wir Gefahr, dass Europa immer mehr zu einer Illusion wird, dass sich immer mehr korrupte und nationalistische Bewegungen in einzelnen Ländern stark machen, dass Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit Stück für Stück abgeschafft werden. Wenn ich das alles sehe, dann habe ich eben keine Zeit, keine Wehmut, keine Sekunde.

hr-sport: Wir haben über dieses auch für Sie persönlich spannende und aufregende Jahr gesprochen und ich habe Sie erlebt, als Mensch, der nur schwer ruhen kann. Wie kommen Sie zur Ruhe?

Peter Fischer: Das ist relativ einfach und überhaupt nicht spektakulär. Ich schlafe gerne und ich liebe mein Sofa. Ich habe wahrscheinlich das größte Sofa der Welt (lacht). Da habe ich einen Beistelltisch, auf dem ich alles in Reichweite habe - Chips, Schokolade, Käse, Wasser, Cola und natürlich die Fernbedienung. Wenn ich also mal Zeit habe, dann versuche ich Körper und Geist einfach gehen zu lassen. An so einem Sonntag denke ich gar nicht daran aufzustehen. Es gibt viel zu wenige solcher Momente, aber ich mag sie vollkommen banal und entspannt. Dann wird aus dem Tiger schon mal ein Bettvorleger.

hr-sport: Gab es in diesem erfolgreichen Jahr eigentlich auch etwas, wo Sie sagen, das ist richtig mies gelaufen?

Peter Fischer: Viele Dinge sind alles andere als gut gelaufen wie etwa das Ergebnis der Hessenwahl oder der Sturz der hochklassigen Radsportlerin Kristina Vogel, die jetzt im Rollstuhl sitzt. Dies sind nur zwei Beispiele. All das macht mich nachdenklich. Es gibt immer Traurigkeit. Es gibt immer Verluste. Damit bin ich als Präsident dieses Vereins auch immer konfrontiert.

hr-sport: Und Sie machen es selbst zum Thema. Nach dem Pokalsieg haben Sie gesagt, dass Sie nach all dem, was Sie erlebt haben, nicht mehr an einem Herzinfarkt sterben. Ist der Tod etwas, über das Sie sich in einem ruhigen Moment, vielleicht auf Ihrer Couch, Gedanken machen?

Peter Fischer: Ich habe ständig eine Nähe zum Tod – das liegt an der Vielzahl der Mitglieder. Es gibt auch aktuell zwei Menschen, bei denen ich davon ausgehen muss, dass sie nicht mehr allzu viel Lebenszeit vor sich haben. Beide sind sehr jung. Auch wenn der Tod und die Frage nach dem Warum etwas ist, was mich ständig begleitet, fehlen mir trotzdem die Antworten. Ich habe mir schon oft Gedanken darüber gemacht: wie wird mein Tod und wie gehe ich damit um? So viel Auseinandersetzung mit dem Tod macht mich übrigens nicht stärker. Es nimmt mir weder die Angst noch gibt es mir mehr Antworten. Und es hat mich nicht dazu gebracht, damit besser umzugehen.

hr-sport: Wie meinen Sie das?

Peter Fischer: Meine Sehnsucht nach Leben ist groß. Und die Gier ist unendlich. Ich betrüge mich, weil ich mich sehr viel jünger fühle als ich bin. Bei meinem Lebensstil müsste das Durchschnittsalter schon das Höchste der Gefühle sein. Ich hoffe, es gibt doch irgendwann den Moment, wo Akzeptanz und Verständnis zum Tod in mir etwas Anderes auslösen, als es im Moment ist. Das würde ich mir wünschen und das würde mich auch beruhigen.

