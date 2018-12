Der historische Abend in Berlin, der Abschied von Niko Kovac und das Ende von Alex Meier: Präsident Peter Fischer blickt auf die erste Jahreshälfte von Eintracht Frankfurt zurück und zieht Parallelen zwischen dem Pokalsieger-Autokorso und einer Zwiebel.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Das denkwürdige Eintracht-Jahr 2018 [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Peter Fischer ist seit mehr als 18 Jahren Präsident von Eintracht Frankfurt und hat dabei einiges erlebt. Die vergangenen zwölf Monate waren aber auch für ihn einzigartig und unvergesslich. Im Interview mit hessenschau.de lässt Fischer die bewegendsten Momente noch einmal Revue passieren.

hr-sport: Herr Fischer, wo sonst sollten wir unseren Rückblick beginnen als am 19. Mai in Berlin. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als das 3:1 fällt und klar ist, das ist der Pokalsieg?

Der Moment des Pokalsiegs: Miajt Gacinovic trifft zum 3:1. Bild © picture-alliance/dpa

Peter Fischer: Nein, ich weiß überhaupt nicht, was ich da gedacht habe. Ich weiß, dass ich in ein tiefes Loch gefallen bin. Alle waren in der Kurve und ich saß allein auf der Trainerbank. Es war ein Moment der Ohnmacht, eine Mischung aus Freude und Erschöpfung. Das kenn ich nicht von mir. Ich habe an dem Tag noch ein weiteres Gefühl erlebt und zwar in dem Moment, als ich vor dem Spiel vor der Kurve stand. Ich konnte die Energie förmlich spüren. Das hat mich berührt.

hr-sport: Ich möchte Ihnen gern von einem Moment erzählen, nicht aus Berlin sondern aus Frankfurt. Ich habe das Spiel in Sachsenhausen geguckt und als Gacinovic traf, kauerte neben mir eine junge Frau und weinte vor Freude. Wie viele dieser Bilder haben sie noch im Kopf?

Fischer: Tränen gab es ganz viele - auch von hartgesottenen Fußballprofis. Und es gab die Suche nach Einsamkeit – auch von vielen Spielern. Nach einem Ort, wo keine Kameras mehr waren und die Musik nicht gespielt hat. So wie dem jungen Mädchen in Sachenhausen ging es vielen Menschen. Ich werde wahrscheinlich bis an mein Lebensende Begegnungen haben, bei denen Leute mir von diesen Momenten erzählen. Jeder Eintrachtler weiß, wo er war. Und ich für mich kann sagen: Dieser Moment der Einsamkeit ist etwas, das ich nie vergessen werde.

Videobeitrag Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Eintracht feiert Pokal-Party - die schönsten Bilder der Nacht [Videoseite] Ende des Videobeitrags

hr-sport: Nach dieser Nacht in Berlin kommen Sie zurück nach Frankfurt und die Stadt liegt Ihnen zu Füßen. Wie haben Sie das erlebt? War das ein einziger Rausch?

Fischer: Ich kann nicht beschreiben, was ich erlebt habe. Ich versuche es mit einem Vergleich: Man kann niemanden erklären, wie eine Zwiebel schmeckt. Man muss reinbeißen, um es zu wissen. Und genauso wenig kann ich diese unglaubliche Freude, dieses unfassbare Erlebnis erklären, diese Momente des Glücks, in denen die Sprache versagt.

Peter Fischer genießt den Pokalsieg in vollen Zügen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

hr-sport: Rückblickend überstrahlt der Pokalsieg alles, aber vor dem Finale gab es auch andere Töne. Es war klar, Niko Kovac wird gehen. Im vergangenen Jahr haben Sie über ihn gesagt, er habe "Anstand" und "Respekt". Hat sich in Ihrer Wahrnehmung etwas geändert?

Fischer: Nein. Ich kenne die wahre Geschichte. Niko Kovac - und auch viele andere - hätten nicht vermutet, dass es diesen Anruf irgendwann geben wird. Es gab einige Kandidaten für den Job in München. Wir wussten sehr wohl, dass Niko einer davon ist. Und wir alle dachten, das ehrt uns und auch seine Arbeit, aber, erst einmal sind andere an der Reihe. An besagtem Donnerstag hat Niko uns direkt am späten Nachmittag informiert. Und abends war es bereits öffentlich - das hat uns befremdet. Das wurde unsauber gespielt und es kann sich jeder seine eigene Meinung bilden, woher das kommt. An meinem Bild von Niko hat sich nichts geändert.

hr-sport: Das war ja nicht der einzige Abschied im Sommer. Mit Kevin-Prince Boateng ist ein Spieler gegangen, über den Sie gesagt haben, den Typ gibt es nicht zwei Mal.

In einem Jahr zur Legende: Kevin-Prince Boateng. Bild © picture-alliance/dpa

Fischer: Dabei wollte anfangs kaum ein Eintracht-Fan Kevin-Prince Boateng in unserem Verein haben. Ich bin aber sehr froh, dass er sich gegen die Meinung vieler durchsetzen und überzeugen konnte. Ich habe ihn als liebenswerten Familienmensch kennengelernt und als Fußballer, der sich vom ersten Tag den Respekt der Mannschaft über seine Leistung geholt hat. Er ist ein Mensch, der Werte hat - Werte, die sich nicht nur über seine Hautfarbe und die unsäglichen Aussagen gegenüber seinem Bruder ableiten lassen. In unseren Gesprächen war er derjenige, der gesagt hat, wir müssen auf die Gesellschaft aufpassen, auf unsere Welt. Deshalb ist klar - es gibt keinen zweiten Kevin-Prince Boateng. Das sind nicht nur Spieler, sondern sie sind auch Persönlichkeiten. Und bei ihm ist diese sicher ausgeprägter, als bei manch einem anderen.

hr-sport: Eine prägende Persönlichkeit für die Eintracht war über all die Jahre auch Alex Meier - als feststand, dass es für ihn keine sportliche Zukunft gibt, haben sich die Fans mit einer Demo und einer Petition dagegen gewehrt. Sie beide haben ein enges, persönliches Verhältnis. Konnten oder wollten Sie Alex Meier nicht halten?

Fischer: Das war eine sportliche Entscheidung, weil Alex Meier dem Wandel und den Vorstellungen, wie man Fußball spielt, nicht mehr gerecht geworden ist. Nur wenige Monate zuvor standen die Zeichen auf Sportinvalidität. Doch dann hat er eine Renaissance erlebt, die ich ihm von Herzen gegönnt habe. Alex hatte diese Chance noch einmal bekommen und sich diesen Respekt auch verdient. Aber wir mussten ihm leider ebenso klarmachen, dass es für die Bundesliga nicht mehr reicht.

Das Interview führte Ann-Kathrin Rose.