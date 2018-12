Schon wieder mit langen Gesichtern im Auto sitzen und ohne Punkte zurück nach Frankfurt gurken? Bloß nicht! Die Eintracht will beim Gastspiel in Mainz unbedingt ihre Negativ-Serie beenden. Präsident Fischer sieht gute Voraussetzungen.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Fischer: Wollen nicht mit langen Gesichtern nach Hause fahren [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Was den Mainzern wie Musik in den Ohren klingt, können sie in Frankfurt nicht mehr hören: die Geschichte der uneinnehmbaren Festung irgendwo im rheinhessischen Nirgendwo. Zehn Mal reiste der Eintracht-Tross in der Bundesliga zu einem Gastspiel über den Fluss, zehn Mal hieß der Sieger nicht Eintracht Frankfurt.

Im elften Anlauf soll mit der Horrorserie endlich Schluss sein, wie Vereinspräsident Peter Fischer ankündigte. Er sei sehr optimistisch, "dass wir zu einem anderen Ergebnis kommen, als dass wir nachher mit langen Gesichtern im Auto sitzen und nach Hause fahren".

Wie die Frankfurter das Rhein-Main-Derby, das ja nach Fan-Lesart höchstens ein Derbychen ist, angehen wollen, verriet Trainer Adi Hütter nicht. Der Österreicher warnte aber, dass die 05er mit Jean-Philippe Mateta einen brandgefährlichen Stürmer hätten. Ihn zu stoppen, wird gerade angesichts der Ausfälle von Makoto Hasebe und David Abraham eine schwere Aufgabe für die zuletzt so oft umformierte Abwehrkette der Eintracht.

"The trend is your friend"

"Die Mainzer machen das seit Jahren gut", sagte auch Präsident Fischer. In diesem Jahr sogar so gut, dass der selbsternannte Karnevalsverein Stand jetzt mit dem Abstiegskampf ausnahmsweise nichts zu tun hat. Physisches Spiel und eine Ansammlung hochtalentierter Jungprofis haben den Verein zum Ende der Hinrunde auf Rang zehn geführt.

Trotz Mainz-Komplex und Respekt vor dem Gegner fahren die Frankfurter mit einem klaren Auftrag zu der Auswärtspartie: den "Fluch" zu beenden und die eigenen Europacup-Ambitionen tabellarisch zu zementieren. Im Sinne der alten Börsenweisheit "The trend is your friend" wird es bei den dank Erfolgen in Rom und gegen Leverkusen wiedererstarkten Frankfurtern mit dem Sieg beim Nachbarn klappen, wie Fischer glaubt. Er kündigte an, "dass wir den Trend aufrechterhalten und dass wir einen Punkt holen oder idealerweise auch drei".