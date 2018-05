Für Gelson Fernandes ist das Saisonfinale der Frankfurter Eintracht mit ganz besonderen Emotionen verbunden. Vor dem Spiel auf Schalke und dem DFB-Pokalfinale drehen sich seine Gedanken um Platzverweise, das Endspiel auf der Tribüne und den Traum von Europa.

An Schalke 04 hat Gelson Fernandes nicht die besten Erinnerungen. Schließlich flog er im DFB-Pokal-Halbfinale gegen die Knappen nach nur 33 Sekunden vom Platz. 33 Sekunden, die ihm bis heute in Erinnerung geblieben sind und ein Foul, das er noch immer für unumgänglich hält. "Lieber ist mir, dass ich raus bin und die Mannschaft im Pokalfinale steht, als dass es keine Rote Karte gibt und Franco Di Santo das Tor macht", sagte er am Dienstag. Ein Tor hat Di Santo tatsächlich nicht mehr gemacht und zudem steht das Team von Trainer Niko Kovac im Finale – einzig, Fernandes wird wegen eben jener Roten Karte nicht dabei sein.

"Auf der Tribüne wird es richtig weh tun", verriet er mit Blick auf das Endspiel am 19. Mai. Vorfreude herrscht bei Fernandes dennoch. "Das Finale gegen Bayern München als Spieler von Eintracht Frankfurt – das ist ein Traum", sagte er und hatte sogleich einen Tipp für seine Mitspieler parat. "Sie sollen es einfach genießen. Und natürlich eine gute Vorbereitung machen, um dann eine gute Leistung zu bringen." Er selbst hofft indes auf eine Neuauflage – "vielleicht im kommenden Jahr".

Bloß nicht nachlassen

Jetzt aber stehen für das Team noch einmal zwei wichtige Spiele auf dem Programm. Eben jenes Pokalfinale und bereits am kommenden Samstag (15.30 Uhr) das Finale im Kampf um Europa bei Schalke 04. "Wir haben ein Topspiel", so der Mittelfeldspieler. "Solche Spiele zum Ende der Saison machen Spaß." Im Training ist von jenem Spaß dieser Tage nur wenig zu spüren. Coach Kovac duldet keine Nachlässigkeiten, arbeitet auch zum Ende der so langen Saison noch immer akribisch mit seiner Mannschaft. "Es ist brutal", verriet Fernandes. "Er verlangt viel, nein, noch mehr." Das Team ziehe mit und gebe Gas.

Denn der Fokus ist klar, das Ziel formuliert. "Wir haben hart gearbeitet – vom ersten Tag der Vorbereitung an", so Fernandes. "Wir haben verdient, in Europa zu sein." Doch Schalke dürfte es den Frankfurtern alles andere als leicht machen und hat – davon ist Fernandes überzeugt – nach dem Halbfinale noch eine Rechnung mit der Eintracht offen.

Defensive als Schlüssel

"Es ist wichtig, dass wir defensiv stabil stehen. Wir haben in den letzten Wochen zu viele Tore kassiert. Das sind wir nicht", sagte er. Selbst beim Sieg gegen den HSV habe das Team nicht überzeugend gespielt. "Wir hätten es spielerisch besser machen können", so Fernandes. "Aber wir waren aggressiv, kampfstark und haben alles gegeben." In den Partien zuvor habe die Mannschaft das bisweilen vermissen lassen.

"Es ist menschlich, weniger zu machen – aber wir können als Truppe nicht weniger machen", sagte er. "Wir waren immer defensiv stark und das müssen wir zurückkriegen." Denn nur so könne sich die Eintracht am Samstag auf Schalke belohnen, die Bundesliga-Saison mit dem Ticket für Europa krönen. Vielleicht kann diesmal auch Fernandes der Mannschaft mehr helfen. "Ich mache mich bereit. Und wenn es mehr als 33 Sekunden auf Schalke sind – es wäre nicht schlecht."