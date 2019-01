Sebastian Rode ist bei der Eintracht prompt in die Startelf gerutscht.

In Dortmund Zaungast, in Frankfurt Stammspieler

Bei Borussia Dortmund spielte Sebastian Rode keine Rolle. Bei Eintracht Frankfurt hat es die schwarz-gelbe Leihgabe prompt in die Startelf geschafft. Beim direkten Duell kann der 28-Jährige dem BVB nun ein Schnippchen schlagen.

Fredi Bobic hat in den nun zweieinhalb Jahren als Sportvorstand von Eintracht Frankfurt viel richtig gemacht, danebengelegen hat er selten. Einzig im Trainingslager in den USA Anfang Januar ließ sich Bobic zu einer Fehleinschätzung hinreißen. "Sebastian kann ein Sheriff werden", sagte Bobic im sonnigen Florida über den frisch verpflichteten Rückkehrer Sebastian Rode, und schob mahnend hinterher: "Aber er wird sicherlich seine Zeit benötigen." Die Rückrunde ist zwar erst zwei Spieltage alt, aber es scheint, als läge Bobic damit falsch. Rode wirkt nicht wie einer, der große Anlaufschwierigkeiten hat.

Selten hat ein Leihgeschäft so viel Sinn gemacht wie bei Rode. Bei Borussia Dortmund stand der oft verletzte Mittelfeldspieler zuletzt im Mai 2017 im Kader. Bei Eintracht Frankfurt ist der Winterneuzugang nach nur zwei Pflichtspielen kaum mehr aus der Startelf wegzudenken. Wenn Trainer Adi Hütter mit seinem Offensivtrio Sébastien Haller, Luka Jovic und Ante Rebic antritt, braucht er defensive Abdeckung im Mittelfeld. Eine Qualität die Rode mitbringt - und die beim BVB ausreichend vorhanden war.

Neben Fernandes gesetzt

Dortmund ist mit dem Duo Axel Witsel und Thomas Delaney auf der Doppelsechs in die Rückrunde gestartet ist und hat mit Mahmoud Dahoud und Julian Weigl noch zwei talentierte Nachwuchskräfte in der Hinterhand. Für Rode war da kein Platz. "Das war nicht einfach. Ich konnte mit der Mannschaft trainieren, wusste aber, dass ich am Wochenende, wenn es drauf ankommt, keine Rolle spiele", sagte Rode dem hr-sport im Eintracht-Trainingslager. Teilweise habe er sogar mit der zweiten Mannschaft trainieren müssen.

Eine sportlich schwierige Zeit, die Rode Demut gelehrt hat. "Ich habe nie vergessen, wo ich herkomme", sagte Rode der Frankfurter Rundschau. Bereits zuvor hatte der 28-Jährige gegenüber dem vereinseigenen Sender EintrachtTV betont, die Rückkehr "fühlt sich für mich an, als komme ich nach Hause". Und das nicht nur im übertragenen Sinne: Als der Wechsel feststand, zog Rode samt Ehefrau Johanna übergangsweise wieder bei den Eltern im südhessischen Alsbach-Hähnlein ein. Es ist auch diese Verwurzelung, die Rechtsverteidiger Danny da Costa sagen ließ: "Einen Spieler mit dieser Einstellung und dieser Mentalität brauchen wir. Er ist einer aus der Region, ein Spieler mit Identifikation."

Gegen Freiburg ordentlich, in Bremen schwächer

Dass Rode in Dortmund zumeist Tribünengast war, konnte die Eintracht-Verantwortlichen nicht schrecken. Im Gegenteil, in Frankfurt können sie die Dienste des 28-Jährigen mehr als gut gebrauchen. Solange Lucas Torró nach seiner Adduktoren-OP ausfällt, ist der Platz neben Gelson Fernandes in der Schaltzentrale nahezu unumstritten frei für Rode.

Zum Rückrundenauftakt gegen Freiburg zeigte Rode eine ordentlich Leistung. 70 Minuten lang ackerte und rackerte der 28-Jährige, stopfte in der Defensive gemeinsam mit Fernandes Lücken und kurbelte in der Offensive das Spiel an. Dass solch ein Spieler seit 19 Monaten kein Pflichtspiel mehr bestritten hatte, war nur schwer zu glauben.

Eine Woche später gegen Bremen wirkte Rode über 87 Minuten etwas weniger überzeugend. Das lag allerdings vor allem daran, dass sein Nebenmann Fernandes gelbgesperrt pausieren musste. Als einziger echter Sechser tat sich Rode im offensivausgerichteten Eintracht-System eher schwer. Die gute Nachricht: Gegen Dortmund wird er den Schweizer wohl wieder an seiner Seite haben.

Kein Versteckspiel nötig

Für die Leihgabe dürfte das Spiel gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber ein ganz besonderes sein. Sprechen wollte er im Vorfeld über die Partie nicht. Am Samstag (15.30 Uhr) kann er dem BVB zeigen, wozu er fähig ist. Mit den Frankfurter Fans im Rücken, glaubt Rode fest daran, dem Tabellenführer ein Schnippchen schlagen zu können. "Ich habe bei Bayern und Dortmund gespielt, die Eintracht-Fans brauchen sich vor niemandem zu verstecken", hatte der Mittelfeldspieler schon kurz nach seiner Rückkehr nach Frankfurt attestiert. Rode selbst wird es gegen seinen Ex-Klub sicherlich auch nicht tun.