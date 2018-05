Die Eintracht hat in dieser Saison oft gejubelt. Jubelt sie auch am Ende?

Die Eintracht hat in dieser Saison oft gejubelt. Jubelt sie auch am Ende? Bild © Imago

Jetzt wird es richtig heiß im Kampf um Europa. Zwei Bundesliga-Spiele liegen noch vor der Eintracht. Zwei Spiele, die am Ende darüber entscheiden, ob die Frankfurter Träume von Europa wahr werden.

Die Bundesliga-Tabelle vor dem Saison-Endspurt Bild © hessenschau.de

Wenn die Saison bereits jetzt zu Ende wäre, dann könnten die Eintracht-Fans jubeln. Die Frankfurter stehen mit 46 Punkten auf Rang sieben der Bundesliga-Tabelle. Den Einzug in die Europa-League-Qualifikation hätten sie damit sicher. Wenn da nicht noch zwei Spiele auszutragen wären. Und wenn da nicht eine starke Konkurrenz wäre, die auch gerne die europäischen Länder bereisen möchte. Wir haben ein bisschen rumgerechnet, was die Eintracht tun muss, um auch am Ende auf einem Europapokal-Platz zu stehen.

Das Eintracht-Restprogramm:

Die Eintracht muss sich in den letzten beiden Saison-Spielen noch warm anziehen. Denn für beide Gegner geht es noch um extrem viel. Der Hamburger SV kommt am Samstag (15.30 Uhr) in den Frankfurter Stadtwald, um Punkte im Überlebenskampf zu sammeln. Die Nordlichter werden beißen, um den schon verloren geglaubten Klassenerhalt doch noch zu packen. Und am letzten Spieltag geht's für die Kovac-Elf zu Schalke 04. Die Königsblauen werden alles raushauen, um die Saison als Vizemeister und damit vor dem verhassten Lokalrivalen Borussia Dortmund zu beenden. Von Platz fünf bis elf ist für die Eintracht theoretisch alles drin. Ein Sieg sollte mindestens noch her, um den Traum von Europa zu verwirklichen.

Das Restprogramm der Konkurrenz:



Leverkusen (aktuell 5. mit 51 Punkten)

Die Werkself aus Leverkusen wird wohl für die Eintracht nicht mehr einzuholen sein. Nicht nur, dass sie schon jetzt fünf Punkte vor den Frankfurtern liegt. Auch das Restprogramm liest sich für die Rheinländer wie, mit Verlaub, das Schonprogramm bei der Waschmaschine. Mit Werder Bremen und Hannover 96 haben die Leverkusener zwei Gegner vor der Brust, die in der Tabelle jenseits von Gut und Böse stehen. Für beide Nordvereine geht es um nichts mehr. Die spielstarke Leverkusener Mannschaft dürfte wenig Probleme haben.

Prognose: vier bis sechs Punkte aus den letzten beiden Saisonspielen.

RB Leipzig (aktuell 6. mit 47 Punkten)

Die Sachsen sind in den vergangenen Spielen zur Schießbude der Liga geworden. 13 Gegentore aus den vergangenen vier Spielen belegen das. Gegen die viertschwächste Offensive der Liga, nämlich die aus Wolfsburg, können die Leipziger am Samstag aber ihre Abwehrlöcher stopfen. Auch, wenn die Wölfe alles tun werden, um ihre völlig verkorkste Saison wenigstens mit dem Klassenerhalt zu retten. Zum Saisonfinale geht es für RB zu Hertha BSC. Können die Berliner ihre kleine Europapokal-Chance bis zum letzten Spieltag wahren, werden sie zum ernstzunehmenden Gegner für Leipzig.

Prognose: Leipzig holt noch vier Punkte.

VfB Stuttgart (aktuell 8. mit 45 Punkten)

Für den VfB Stuttgart könnte es ein bitteres Saison-Ende werden. Dabei lief es zuletzt wie am Schnürchen. Seitdem Trainer Tayfun Korkut das Team Ende Januar übernahm, hat der VfB nur ein Spiel (0:3 gegen den BVB) verloren und dabei einen Schnitt von rund zwei Punkten eingefahren. Aber das Restprogramm dürfte selbst für die zuletzt erfolgsverwöhnten Schwaben ein Hammer sein. Zunächst kommt der Tabellenvierte TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer kämpfen mit der zweitbesten Offensive der Liga um den Champions-League-Einzug. Und zu allem Überfluss müssen die Stuttgarter dann auch noch gegen die beste Angriffsabteilung ran, die des FC Bayern. Die Münchener werden sich die Meisterfeier am letzten Spieltag nicht durch eine Niederlage versauen lassen, wollen zudem im Tritt bleiben vor dem Pokalfinale.

Prognose: Stuttgart holt nur noch einen Punkt.

Borussia Mönchengladbach (aktuell 9. mit 44 Punkten)

Die Gladbacher spielen eine unterdurchschnittliche Saison und auch das Restprogramm liegt tabellarisch gesehen unter dem Durchschnitt. Aber genau darin liegt die Gefahr. Mit Freiburg und dem Hamburger SV bekommen es die Fohlen mit den kratzenden und beißenden Abstiegskandidaten zu tun. Insbesondere der HSV wird am letzten Spieltag alles dafür tun, um die berühmte Liga-Uhr am Laufen zu halten. Es wird also schwer für Mönchengladbach. Aber einen Sieg werden sie wohl noch holen.

Prognose: Drei Punkte aus den verbleibenden zwei Spielen.

Hertha BSC Berlin (aktuell 10. mit 43 Punkten)

Auch Hertha BSC Berlin könnte der Eintracht noch die Europapokal-Plätze streitig machen. Und die Hauptstädter waren zuletzt gut in Form. Das bekamen die Frankfurter jüngst in Form einer 0:3-Packung zu spüren. Die Hertha muss noch auswärts bei Hannover 96 ran, für die es ja nur noch um die goldene Ananas geht. Brisant wird es am 34. Spieltag, wenn es für die Hertha dann möglicherweise im direkten Duell mit RB Leipzig um die Europapokal-Plätze geht.

Prognose: Die Hertha holt noch zwei bis vier Punkte.

Was unterm Strich für die Eintracht bleibt

Wenn sich der Adler zu europäischen Höhen aufschwingen will, dann sollte er mindestens noch drei Punkte ergattern. Dann nämlich stünde die Eintracht nach unseren Prognosen am Ende auf Platz sieben und dürfte in der kommenden Saison an der Qualifikation zur Europa League teilnehmen. Wollen die Frankfurter sich die Qualifikation sparen und die Europa League direkt erreichen, müssten sie wohl beide Spiele gewinnen und dann noch auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Sehr schwer. Aber hey: Vielleicht waren all diese Rechenspiele am Ende einfach nur Rechenspiele. Vielleicht kommt am Ende alles ganz anders.



Sendung: hr-fernsehen, hr-heimspiel! am Samstag, 5.5.2018, 17.15 Uhr