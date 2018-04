Eintracht Frankfurt untermauert gegen Hoffenheim die Europa-Ambitionen, auf der Zielgeraden werden jedoch langsam die Beine schwer. Luka Jovic bereitet Freude und Sorgen. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt bleibt gegen die TSG 1899 Hoffenheim auch im achten Heimspiel in Folge ungeschlagen. Das umkämpfte 1:1 (0:0) beschert den Hessen einen wichtigen Punkt im Rennen um die europäischen Plätze und zumindest über Nacht Rang vier. Entweder RB Leipzig oder Bayer Leverkusen (oder beide) werden am Montagabend noch vorbeiziehen. Luka Jovic trifft erneut und muss dann verletzt raus, Serge Gnabry trifft zum Ausgleich. Joker Sébastien Haller köpft gegen die Latte.

Hochklassiges Duell der Trainer-Füchse

Zum Ausklang des frühsommerlichen Sonntags werden es sich wohl auch die Bosse des FC Bayern vor dem Fernseher gemütlich gemacht haben. Mit TSG-Coach Julian Nagelsmann und Eintracht-Trainer Niko Kovac präsentierten sich ja gleich zwei der talentiertesten deutschsprachigen Trainer zur besten Sendezeit und zeigten dabei ihr gesamtes Repertoire. Die Zuschauer auf den Rängen und vor den TV-Geräten sahen das, was viele gerne als Spiel für Taktikliebhaber bezeichnen. Garniert mit jeder Menge Kampfgeist und Torszenen.

Da Nagelsmann bei der Eintracht die große Stärke des Verteidigens diagnostiziert hatte, ließ er sie so wenig wie möglich verteidigen. Folge: Knapp 70 Prozent Ballbesitz für die Hessen. "Sie haben uns den Ball überlassen, waren aber trotzdem immer gefährlich", analysierte Kovac nach der Partie. "Es ist schon interessant, wenn auf der anderen Seite auch einer ist, der sich Gedanken macht." Die Eintracht reagierte auf die Konter-Taktik der Kraichgauer mit unermüdlichem Einsatz und durchaus ansehnlichen Kombinationen. Das Duell der Europa-Anwärter entwickelte sich schnell zu einer Partie mit Endspiel-Charakter. Nicht immer spektakulär, aber intensiv.

Erfolgreiches Fabián-Comeback

Eine besondere Rolle in den Überlegungen von Kovac nahm dabei endlich wieder Marco Fabián ein. Der Mexikaner stand erstmals seit dem DFB-Pokalfinale Ende Mai wieder in der Anfangsformation der Eintracht und zeigte zumindest teilweise, welches Potenzial er hat. Als Freigeist in einer Mittelfeldraute war er für die besonderen Momente vorgesehen, mit einem Fallrückzieher (26. Minute) und einem satten Distanzschuss knapp übers Hoffenheimer Gehäuse (35.) sorgte er zumindest für zwei kurze Aha-Momente. "Er hat das heute sehr gut gemacht", lobte Kovac. (Weitere Stimmen zum Spiel gibt es hier.)

Rund acht Monate nach einem operativen Eingriff an der Lendenwirbelsäule fehlen Fabián jedoch noch etwas das Tempo und vor allem die Fitness der vergangenen Saison. Bei einigen Umschaltsituationen setzte er eher auf die vorsichtige Variante als in ein Sprintduell zu gehen, die Explosivität des verletzten Ante Rebic konnte er noch nicht ersetzen. "Ich habe darauf gewartet und hingearbeitet", sagte Fabián selbst. "Ich bin zufrieden, ich will auch bei den nächsten Spielen dabei sein." Eine Bereicherung für das Offensivspiel der Eintracht ist er alleine aufgrund seiner technischen Fähigkeiten allemal.

Jovic trifft und greift sich ans Knie

Auf dem Weg von der Bereicherung zur Lebensversicherung ist Stürmer Luka Jovic. Der 20-Jährige, der erneut den Vorzug vor Rekordtransfer Sébastien Haller erhielt, traf gegen Hoffenheim zum vierten Mal in Folge und zog mit nun acht Treffern auch in der vereinsinternen Torschützenliste mit seinem französischen Nebenmann gleich. Das Bemerkenswerte an Jovic: Er trifft, wie er will. In dieser Saison viermal mit links, zweimal mit rechts, zweimal mit dem Kopf. Mehr Mittelstürmer geht nicht.

Umso bitterer für die Eintracht, dass der Leihspieler von Benfica Lissabon unmittelbar nach seinem Führungstreffer ausgewechselt werden musste. Nach einem Zusammenprall mit TSG-Keeper Oliver Baumann schmerzte das Knie. Weiterspielen unmöglich, Diagnose offen. "Wir machen ein MRT. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist", kommentierte Sportvorstand Fredi Bobic, der sich vom Fußballgott eine Prellung wünschte. Eine gravierendere Verletzung und ein längerer Ausfall von Jovic würden die Eintracht hart treffen.

Die Reservetank-Lampe leuchtet

In den verbleibenden fünf Bundesliga-Spielen und den bis zu zwei Highlights im DFB-Pokal braucht die Eintracht jeden Spieler, denn so langsam aber sicher macht sich bei einigen Profis Müdigkeit breit. Wie schon in Bremen musste auch dieses Mal Marco Russ frühzeitig raus (67.). Grund: ein Krampf. Ihm machte es Kevin-Prince Boateng gleich, der völlig ausgelaugt schon vorher vom Rasen geschlichen war (61.). "In meinem Alter ist der Tank nicht mehr so groß. Bei Prince hat sich das heute auch bemerkbar gemacht", sagte Russ später. "Die Saison geht schon etwas länger und heute war es zum ersten Mal richtig heiß im Stadion."

Knapp 20 Grad Temperaturunterschied zur vergangenen Woche, ein Gegner mit extrem schnellen Spielern, dazu selbst ständig in Ballbesitz. Das tut weh. Nach Schlusspfiff plumpste so der Großteil der Eintracht-Spieler wie nasse Säcke zu Boden. Endlich Feierabend. "Ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen, Totalschaden", flachste Rechtsverteidiger Danny da Costa. Zur Belohnung spendierte Kovac nach dem obligatorischen Auslaufen am Montag einen freien Dienstag. Ab in die Eistonne.

Ein Pünktchen für Europa

Viel Zeit zum Beine hochlegen bleibt allerdings nicht. Am nächsten Samstag (15.30 Uhr) steht schon das nächste direkte Duell um die europäischen Geldtöpfe auf dem Programm. Gegner dann: Bayer Leverkusen. Stand jetzt - um ein schon jetzt berühmtes Kovac-Zitat aufzugreifen - hat die Eintracht die TSG Hoffenheim zwar auf Distanz gehalten. Minimalziel Platz sieben ist aber alles andere als gesichert. "Mönchengladbach schiebt von hinten an", so Kovac. "Acht Teams spielen um diese sieben Plätze. Wir sind noch lange nicht durch."

So richtig einschätzen konnte und wollte das Unentschieden dann auch niemand. Während Keeper Lukas Hradecky von "zwei verlorenen Punkten" sprach, zeigte sich Kovac nach den jüngsten Enttäuschungen von Bremen oder Dortmund zufrieden. "Stellen Sie sich vor, wir hätten heute auch wieder spät verloren", sagte er. Ein Punkt ist besser als keiner. Noch besser wäre wohl nur eine Regeländerung: "Das Spiel war so gut. Eigentlich hätten beide drei Punkte verdient gehabt."