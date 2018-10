Die vielen Spiele in den vergangenen Wochen haben ihre Spuren bei der Frankfurter Eintracht hinterlassen. Joker Sébastien Haller rettet einen Punkt, mit dem die Hessen zufrieden sein müssen – was allerdings nicht jeder will. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Die Sieges-Serie von Eintracht Frankfurt ist beim 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Nürnberg gerissen. Joker Sébastien Haller rettete den Hessen in letzter Sekunde (90.+2) noch einen Punkt, nachdem Adam Zrelak die Franken in Führung (78.) gebracht hatte.

Hütters Qual der Stürmer-Wahl: Diesmal erwischt es Haller

Vor jedem Spiel steht Eintracht-Trainer Adi Hütter vor einem Luxusproblem: Welcher seiner drei Stürmer bleibt draußen? Gegen den 1. FC Nürnberg entschied sich der Österreicher für die Doppelspitze Ante Rebic und Luka Jovic. Mit Ausnahme einer Szene, als der gegnerische Torhüter Christian Mathenia in höchster Not eine Flanke von Rebic auf Jovic mit den Fingerspitzen entschärfen konnte (31.), fanden die beiden Angreifer nicht ins Spiel.

Vor allem der kroatische Vize-Weltmeister wirkte erschöpft, seinen Aktionen fehlten die gewohnte Frische und Dynamik. Er gewann unterdurchschnittliche 36 Prozent seiner Zweikämpfe und hatte bereits nach 57 Minuten die Gelbe Karte gesehen. Hütter nahm den 25-Jährigen daher frühzeitig raus, er traute ihm offenbar nicht mehr zu, der Partie entscheidende Impulse verleihen zu können.

Müdigkeit nach kurzer Pause

Doch nicht nur Rebic wirkte nach dem Sieg in der Europa League gegen Apollon Limassol ausgelaugt. "Nürnberg hat es gut gemacht, wir waren müde und nicht frisch genug. Sie wussten, dass wir am Donnerstagabend gespielt haben und waren frech und dynamisch", gab Mittelfeldspieler Gelson Fernandes zu. Der Schweizer lief zwar 12,37 Kilometer, doch in den Zweikämpfen konnte auch er bei einer Quote von 31 Prozent keine Akzente setzen. Zudem sorgten große Lücken im Zentrum dafür, dass die zweiten Bälle oftmals den Nürnbergern gehörten.

Kritik äußerte Fernandes daher an der zu kurzen Pause zwischen den Partien: "Unser letztes Spiel war erst um 23 Uhr fertig und dann spielen wir schon wieder am Sonntag um 13.30 Uhr. Da war nicht viel Zeit, um sich zu erholen." Es sei zwar "okay" gewesen, allerdings hätte man auch über eine Austragung am Montagabend nachdenken können.

Mit Mentalität zum "schmutzigen" Punkt

Dennoch konnte die Eintracht in den Schlussminuten nach dem Rückstand zulegen und das Tempo erhöhen. "Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen, wie sie noch mal zurückgekommen ist und Mentalität gezeigt hat", lobte Hütter den Auftritt in der Schlussphase der Partie. Auch Fernandes hob den Zusammenhalt hervor: "Wir haben bis zum Schluss an uns geglaubt."

Einig waren sich alle, dass ein Sieg nicht gerecht gewesen wäre. "Mit dem Unentschieden muss ich natürlich zufrieden sein", gab Hütter zu. "Ganz ehrlich, wir hätten nicht mehr als diesen Punkt verdient gehabt", konstatierte auch Fernandes. Doch dieser Zähler wurde mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und großer Moral erkämpft.

Hütters goldenes Händchen

Wenn die Eintracht über einen Treffer in der Bundesliga jubeln darf, hat einer der Topstürmer Fuß oder Kopf mit im Spiel. Diesmal war es Haller, der den Hessen den Punkt tief in der Nachspielzeit nach einer präzisen Hereingabe von Danny da Costa sicherte. Der Franzose war somit an elf der insgesamt 20 Ligatore direkt beteiligt, sechsmal als Schütze und fünfmal als Vorlagengeber.

Während sich Jovic und Rebic schwer taten und kaum Torgefährlichkeit ausstrahlten, war Haller nach seiner Einwechslung in der 69. Minute sofort im Spiel und ein wichtiger Faktor für die insgesamt schwach auftretenden Hessen.

Sprung nach oben verpasst

Eintracht-Torhüter Kevin Trapp ärgerte sich über Ergebnis und Gegentreffer. Bild © Imago

Dabei wäre die Eintracht bei einem Sieg in der Tabelle auf den fünften Platz gesprungen und bis auf einen Zähler an die Top vier herangerückt. Vor allem Torhüter Trapp ärgerte sich über die verpasste Möglichkeit: "Wir hatten die riesige Möglichkeit, uns oben festzusetzen, noch mal bis auf einen Punkt sogar an die Champions-League-Plätze ranzukommen. Davon wollen wir jetzt noch nicht reden, aber wir müssen jede Chance nutzen, die wir haben."

Ein Zähler auswärts bei einem Aufsteiger wird nach der Sieges-Serie inzwischen als Verlust betrachtet. Trapp drückte dieses neue Selbstverständnis der Eintracht aus: "Ich würde nicht meckern, wenn wir die letzte Zeit auch so gespielt hätten. Aber wir haben einfach viel mehr Qualität, als wir gezeigt haben."