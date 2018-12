"Komm Bruda, ich halt dich!" In einem kräftezehrenden Spiel holt die Eintracht einen Punkt in Mainz.

Zum Ende eines langen Jahres geht der Eintracht langsam die Puste aus. Trotz einiger Schwächen reicht es in Mainz zu einem Punkt. Die üblichen Verdächtigen sorgen für die Höhepunkte – und Luka Jovic lässt Frankfurter Herzen höher schlagen.

Das Rhein-Main-Derby zwischen dem FSV Mainz und Eintracht Frankfurt hat keinen Gewinner gefunden. Beide Clubs trennten sich zum Abschluss des 16. Spieltags 2:2 (2:2). Die Treffer erzielten Robin Quaison für die Gastgeber (10. Minute, 36.), und Luka Jovic für die Eintracht (31., 45.+1). Eine Analyse in fünf Punkten.

Nummer 11

Es bleibt dabei: Eintracht Frankfurt kann in Mainz nicht gewinnen. Bereits zum elften Mal in der Bundesliga reisten die Hessen zum Nachbarn über den Rhein, und zum elften Mal ging es mit höchstens einem Punkt im Gepäck nach Hause. Und das ging nach dem Spielverlauf vom Mittwochabend aus Frankfurter Sicht auch in Ordnung.

"Über 90 Minuten war es eine gerechte Punkteteilung", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter. Er konnte sich zwar ärgern, dass Einwechselspieler Ante Rebic in der 90. Minute die Gelegenheit zum Siegtreffer ausließ, das wäre aber ein wenig zu viel des Guten gewesen. Mainz wirkte in der zweiten Hälfte ein paar Prozent bissiger, fitter, zielstrebiger. "Wir hätten den Sieg verdient gehabt", ärgerte sich Hütters Gegenüber Sandro Schwarz.

Hinten pfui

Die Eintracht hatte es sich zuvor unnötig schwer gemacht, beide Mainzer Treffer waren absolut vermeidbar. So ließ sich Mijat Gacinovic vor Quaisons erstem Streich den Ball vor dem eigenen Strafraum abjagen. Danach war für die Dreierkette und Kevin Trapp nicht mehr viel zu reparieren.

Beim 2:1 für Mainz sah die gesamte Frankfurter Defensive schlecht aus. Dabei ging Quaisons zweitem Treffer ein eigentlich harmloser Flachabstoß der Gastgeber voraus. Ganze zehn Sekunden verstrichen von dem Moment, als der Ball den Fuß von 05-Keeper Robin Zentner verließ, bis er hinter Trapp einschlug. Carlos Salcedo, Danny da Costa und Evan N’Dicka kamen in ihren Duellen jeweils zu spät, der Rest schaute zu. Nicht nur in dieser Szene wurden die verletzten Abwehrchefs Makoto Hasebe und David Abraham schmerzlich vermisst. Als Ausrede darf ihr Fehlen bei diesem Gegentor der Marke "Darf so nicht fallen" aber nicht gelten.

Vorne hui

Wie gedankenschnell die Hessen doch auftreten können, zeigten sie, als es ums Toreschießen ging. Dem Treffer zum 1:1 ging ein Konter wie aus dem Lehrbuch voraus. Über fünf Stationen lief der Ball wie an der Schnur gezogen über das komplette Spielfeld. In letzter Instanz bediente der erneut starke Linksaußen Filip Kostic Doppeltorschütze Luka Jovic, der sich im Rücken der Mainzer Innenverteidiger positioniert hatte. Die Direktabnahme des Serben war dann nur noch Formsache.

Höhepunkt dieses schönsten Angriffs des gesamten Spiels war allerdings die Ballverarbeitung von Sébastien Haller am Mittelkreis. Man sieht es Woche für Woche, doch was der 1,90-Mann mit dem Ball am Fuß veranstaltet, überrascht immer wieder: Annahme, Verarbeitung und Weiterleitung auf höchstem technischen Niveau – und zwischendurch ließ Haller den zwei Zentimeter größeren Stefan Bell im Zweikampf wie ein grobmotorisches Kind auf dem Schulhof aussehen.

Echte Liebe?

Luka Jovic küsst das Eintracht-Wappen nach seinem ersten Treffer. Bild © Imago

Mit der Treue ist es im Fußball wie im echten Leben so eine Sache. Mitzwanziger schwören ihrem Partner am einen Wochenende noch die Liebe, nur um einen Monat später plötzlich das Weite zu suchen beziehungsweise den "nächsten Schritt" in der persönlichen Entwicklung zu nehmen. Von daher sollte man die Szenen nach dem zwischenzeitlichen 1:1 nicht überbewerten. Wie eindringlich Luka Jovic das Eintracht-Wappen auf seinem Trikot küsste, war dennoch bemerkenswert.

Glaubt man Mitspielern, alten Weggefährten und seiner Torquote, befindet sich der junge Serbe auf direktem Weg in die Weltklasse. Es wäre aus objektiven Gesichtspunkten also das Normalste der Welt, würde sich Jovic in absehbarer Zeit zu einem internationalen Topverein hingezogen fühlen. Doch a) hat die Eintracht dank Kaufoption die Zügel fest in der Hand und b) scheint der 20-Jährige zumindest derzeit keinen Gedanken an einen Abschied zu verschwenden. "Wenn wir die Champions League erreichen, werden sie mich hier nicht mehr los", sagte Jovic jüngst der Bild. Echte Liebe etwa? Das wird wohl nur die Zeit sagen.

Auf der Felge gegen den Rekordmeister

Im Endspurt des Jahres geben es sich die Frankfurter noch einmal so richtig. Erst der Abnutzungskampf gegen Leverkusen, jetzt das nicht weniger intensive Rhein-Main-Derby in Mainz. Der Eindruck, dass die Hinrunde mit sprintintensivem Spiel und Reisen quer durch Europa an den Kräften der Frankfurter zehrt, kommt nicht von ungefähr. "Wir sind im Dezember, und der Tank ist ein bisschen leer", gestand Gelson Fernandes. Das ist auch statistisch zu belegen: Mainz legte im Sprint einen halben Kilometer mehr zurück als die Eintracht.

90 Minuten müssen die müden Hessen noch überstehen, dann geht es ins verdiente Winterpäuschen. Das Heimspiel gegen Rekordmeister Bayern München wird aus Frankfurter Sicht der krönende Abschluss eines höchst erfolgreichen Jahres 2018 – und zugleich Chance zur Revanche nach dem 0:5-Debakel im Supercup. "Wenn die Bayern kommen, ist das immer ein Highlight, und vor Weihnachten umso schöner. Da können wir uns selbst ein Weihnachtsgeschenk machen", hofft Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner auf einen krönenden Abschluss.