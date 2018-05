Ausgelasene Pokal-Party-Stimmung am Abend und in der Nacht in Frankfurt

Ausgelasene Pokal-Party-Stimmung am Abend und in der Nacht in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Die Pokalparty endet nicht, sie verlagert sich von Berlin nach Frankfurt: Die Eintracht und ihr Pokal werden am Sonntagnachmittag in heimischen Gefilden zurückerwartet. Das hr-fernsehen, Das Erste und hessenschau.de übertragen live.

Fredi Bobic hat da so eine Vorahnung. "In Frankfurt ist morgen Ausnahmezustand", sagte der Eintracht-Sportvorstand am Samstagabend, nur wenige Minuten nachdem seine Mannschaft in Berlin mit 3:1 gegen den FC Bayern gewonnen und dadurch zum ersten Mal seit 1988 den DFB-Pokal gewonnen hatte. Ein sensationeller Triumph, der das Leben in der Innenstadt der hessischen Metropole an diesem Wochenende mitbestimmt.

Weitere Informationen Live im hr-fernsehen und im Social TV Den Empfang der Eintracht gibt es ab 15.45 Uhr im hr-fernsehen und im Social TV bei hessenschau.de. Ende der weiteren Informationen

Noch am späten Samstagabend sowie in der Nacht zum Sonntag verwandelten Eintracht-Fans die Straßen in Fanmeilen – selbstverständlich inklusive der obligatorischen Autokorsos samt Hupkonzert. Auch in den Stadtteilen Sachsenhausen, Bockenheim oder am Mainufer zog es Menschen zum Feiern ins Freie. Noch wichtiger und ausgelassener dürfte aber das werden, was am Sonntag auf dem Programm steht.

Römerberg is calling again: in diesem Jahr aber mit Pokal und mehr Party. Bild © Imago

Am Nachmittag steigt die Eintracht mit Pokal in Berlin ins Flugzeug, die Ankunft auf dem Frankfurter Flughafen ist gegen 15.50 Uhr geplant. Anschließend wird die Mannschaft zum Römer – dem Frankfurter Rathaus – gebracht. Dort wird das Team von Trainer Niko Kovac durch die Stadt Frankfurt feierlich empfangen. Auf dem Römerberg werden schätzungsweise mehrere tausend Fans warten und jubeln, wenn die Profis mit der Trophäe im Schlepptau den Rathausbalkon betreten und sich feiern lassen.

Alle Daheimgebliebenen können vor dem Fernseher, dem Computer, mit dem Tablet in der Hand oder am Smartphone mitfeiern: Das hr-fernsehen überträgt die Ankunft der Eintracht am Frankfurter Flughafen ab 15.45 Uhr live. Ab 16.30 Uhr steigt dann Das Erste ein, das sich voll und ganz der Zeremonie im, am und um den Römer widmet. Das alles sehen Sie zudem im Livestream bei hessenschau.de. Auch der Radiosender hr-iNFO berichtet ab 17 Uhr vom Empfang.