Ungeachtet der schweren Aufgabe gegen Lazio Rom peilt die Frankfurter Eintracht die nächsten drei Punkte in der Europa League an. Trainer Adi Hütter ist guten Mutes, setzt auf Rotation und Hilfe von außen.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter: "Werden unsere Tormöglichkeiten herausspielen" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Für Eintracht-Cheftrainer Adi Hütter ist Lazio Rom am Donnerstag (21 Uhr) im Europa-League-Heimspiel zwar der Favorit - aber zu schlagen. "Entscheidend ist allerdings, dass wir ein starkes Spiel machen, um einen Sieg einzufahren", sagte der 48-jährige Österreicher. "Mit einem weiteren Sieg wären wir in einer sehr guten Position." Der DFB-Pokalsieger hatte die erste Partie der Gruppe H bei Olympique Marseille unerwartet mit 2:1 gewonnen. Auch Lazio war siegreich gestartet.

Hütter warnt vor Immobile

Mit dem aktuellen Tabellensechsten der italienischen Serie A wartet ein schweres Kaliber auf den Hessen. "Lazio ist eine Mannschaft, die schnell in die Spitze spielt und mit allen Wassern gewaschen ist ", meinte Hütter und forderte taktische Disziplin, intensive Zweikämpfe und große Laufbereitschaft: "Wir brauchen eine Mannschaft, die 90 Minuten fightet. Wichtig ist, dass wir defensiv wenig zulassen und nach vorne hin unsere Power ausspielen."

Weitere Informationen Das Spiel im Social Radio Der hr berichtet mit einem Social Radio von der Partie der Eintracht gegen Lazio Rom. Am Donnerstag geht es um 20.59 Uhr mit der hr-iNFO-Vollreportage los. Mitkommentieren und Fragen stellen ist erwünscht. Auf hr1 gibt es zudem ein heimspiel! extra zu der Europa-League-Partie. Ende der weiteren Informationen

Neben Spielmacher Sergej Milinkovic-Savic gelte es bei den Italienern vor allem auf Torjäger Ciro Immobile zu achten. "Wenn er spielen sollte, müssen wir ihn im Griff haben", warnte Hütter vor dem früheren Dortmunder Angreifer. In der Vorsaison kam Immobile in 47 Pflichtspielen auf 41 Tore für die Römer.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter."Wenn er spielt, müssen wir ihn im Griff haben" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Boateng wird verabschiedet

Kevin-Prince Boateng kommt aus Italien zu Besuch. Bild © Imago

Extra-Motivation erhofft sich Hütter sich durch "die Emotionen und die Euphorie" der 47.000 Fans in der ausverkauften Arena. Mit einer aufwendigen Choreografie wollen die Anhänger die Rückkehr auf die europäische Bühne nach über viereinhalb Jahren gebührend feiern. "Das sind Sachen, die sollten wir genießen: Wenn man aus dem Tunnel rauskommt und sieht, was die Fans vorbereitet haben", riet Innenverteidiger Marco Russ.

Möglicherweise hat es auch einen Effekt, dass der Ex-Frankfurter und Mit-Wegbereiter des Pokaltriumphs, Kevin-Prince Boateng, vor dem Spiel nachträglich offiziell verabschiedet wird und dann das Geschehen von der Tribüne verfolgt. Er spielt nun in Italien bei Sassuolo Calcio.

Russ für Abraham

Die Frankfurter wollen so oder so die Partie zu einem erfolgreichen Fußballfest machen. "Für uns ist das ein Highlight", sagte Russ, der mit bisher zehn Europacup-Spielen einer der international erfahrensten Eintracht-Profis ist.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Russ:"Für uns natürlich ein Highlight" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Aller Voraussicht nach wird er für den verletzten David Abraham in die Viererkette rücken und als Kapitän das Team anführen. Fehlen wird wegen einer Rotsperre auch der Niederländer Jetro Willems. "Ansonsten sind alle an Bord", sagte Hütter, der angesichts des bevorstehenden schweren Bundesligaspiels am Sonntag bei der TSG Hoffenheim "einige frische Kräfte" bringen will.

Hoffnungsvolle Bilanz

Hoffnung auf einen erfolgreichen Fight macht indes nicht nur das nach holprigem Bundesliga-Start befreiende 4:1 zuletzt gegen Hannover 96, sondern auch die Bilanz im Europacup: Von den vergangenen 14 Partien ging nur eine verloren. Zudem kassierten die Hessen bei der vergangenen Europa-League-Teilnahme 2013/14 in keinem der fünf Heimspiele der Gruppenphase und Zwischenrunde eine Niederlage.