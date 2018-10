Beim Heimsieg der Frankfurter Eintracht gegen Hannover 96 gibt es zahlreiche Premieren, einen höchst mannschaftsdienlichen Torjäger und einen gefeierten Startelf-Rückkehrer. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Für Eintracht Frankfurt ist das 4:1(2:0) über Hannover 96 der erste Heimsieg der Saison 2018/19. Evan N‘Dicka (36. Spielminute), Ante Rebic (45.+1), Jonathan de Guzmán (59.) und Luka Jovic (89.) schießen den Sieg heraus, für die Niedersachsen trifft zwischenzeitlich nur Florent Muslija (86.).

Ein Debüt jagt das nächste

Viel Rotation und eine verletzungsbedingte Maßnahme: Gleich drei Eintracht-Profis kamen gegen Hannover zu ihrem Startelfdebüt in dieser Saison: Rebic (was sich mehr als angedeutet hatte), der Brasilianer Allan (schon eher eine Überraschung) und Marco Russ. Der 33 Jahre alte Routinier rückte für den an Adduktorenproblemen leidenden David Abraham in die Abwehrkette und übernahm zudem dessen Kapitänsbinde. Doch damit nicht genug an "ersten Eintracht-Malen": Youngster N‘Dicka – 19 Jahre jung – erzielte sein erstes Profi-Tor überhaupt, und auch für de Guzmán war es im 22. Einsatz der Premieren-Treffer in der Bundesliga. Irgendwie passend zum ersten Heimsieg der Saison.

Haller auch ohne Tor wertvoll

So sehen Matchwinner aus: Ante Rebic und Sebastien Haller. Bild © Imago

Dass sich Sébastien Haller auch diesmal nicht in die Torschützenliste eintragen konnte, ist nicht nur angesichts von vier anderen treffsicheren Frankfurtern zu verkraften. Der französische Angreifer war am Sonntag trotzdem Dreh- und Angelpunkt, er bereitete zwei Tore vor, war an der Entstehung eines weiteren direkt beteiligt und kann nach sechs Punktspielen bereits sieben Scorerpunkte verbuchen. Beim 1:0 gewann Haller das entscheidende Kopfballduell gegen Hannovers Kapitän Waldemar Anton, beim 2:0 setzte er sich im Angriff gegen gleich zwei 96er durch und kurz vor dem 3:0 ließ er sich auch von Felipe die Lufthoheit nicht nehmen. "Haller ist ein guter Fixpunkt", fasste es N‘Dicka zusammen. Oder um es anders auszudrücken: Ein Stürmer sollte offensichtlich nicht nur an seinen eigenen Toren gemessen werden.

Der Rebic-Zauber

Tagelang herbeigesehnt, dann bis zur Auswechselung in der 82. Minute gefeiert: Mit einer bärenstarken Leistung bei seinem Startelfdebüt hat Rebic bewiesen, dass er die Eintracht nicht nur als Einwechselspieler mitreißen kann. Gegen Hannover bildete der Kroate zusammen mit Haller ein Duo, dessen Qualitäten der Tabellenletzte praktisch nicht in den Griff bekam. Ob bei seiner Körperdrehung kurz vorm 2:0 oder bei seiner Vorarbeit zum 3:0, als er gleich zwei Gegenspieler wie lästige Fliegen abwimmelte und anschließend de Guzmán bediente: Rebic verdiente sich in mehreren entscheidenden Szenen die Matchwinner-Auszeichnung. Hinzu kommen die meisten gewonnenen Zweikämpfe (18) aller Akteure auf dem Platz sowie die zweitmeisten Sprints (28). Das Fazit von Eintracht-Trainer Adi Hütter: "Er tat den anderen Jungs richtig gut."

Hütter fordert, sein Team liefert

Apropos Hütter: Der Übungsleiter hatte sein Team vor der Partie förmlich wachgerüttelt. "Wir sind unter Druck und müssen punkten", sagte der 48-Jährige noch am Freitag. Und: "Ich möchte eine Mannschaft sehen, die sich besser präsentiert als in Mönchengladbach." Hat sie. Hütter forderte, seine Profis lieferten – und machten gegen ein Hannover, das sich in entscheidenden Phasen als nicht konkurrenzfähig präsentierte, vieles richtig. Dazu gehörte unter anderem die richtige Balance zwischen hohem Pressing und einer guten Staffelung der Abwehrreihen, aber auch Dinge wie ein klares Torschussverhältnis (15:4) oder der bessere Zweikampfwert (52 Prozent). Hütters Ansprache hat ganz offensichtlich gewirkt.

Das Timing könnte kaum besser sein

Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass der Österreicher auch in den kommenden Tagen nach den richtigen Worten suchen wird. Am Donnerstag (21 Uhr) kehrt mit der Gruppenphasen-Partie gegen Lazio Rom nach rund viereinhalb Jahren die Europa League in die Frankfurter Arena zurück. Vor dem Auftakt bei Olympique Marseille hatten die Hessen mit 1:3 in Dortmund verloren, das 2:1 an der französischen Mittelmeerküste gilt in diesem Frühherbst für viele als Spiel mit Wendepunkt-Charakter. Anschließend präsentierte sich die Eintracht auch gegen Leipzig über weite Strecken mehr als ordentlich. Und diesmal? Dürfte es mit einem 4:1 gegen Hannover im Rücken noch entspannter in die nächste Englische Woche gehen.