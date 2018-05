Das Emotions-Feuerwerk der Frankfurt Eintracht beim Sieg gegen den HSV treibt selbst Trainer Niko Kovac die Tränen in die Augen. Immun gegen Gänsehaut ist nur Fredi Bobic. Die Zusammenfassung in fünf Punkten.

Nach drei Klatschen in Folge berappelt sich die Frankfurter Eintracht pünktlich zum Aufeinandertreffen mit dem Hamburger SV und gewinnt mit 3:0 (1:0). Mann des Spiels ist Alex Meier, der sein Comeback nach fast einjähriger Verletzungspause mit einem Treffer krönt (90.+1). Marius Wolf (31.) und Omar Mascarell (77.) erzielen die beiden anderen Frankfurter Tore, der HSV trifft zweimal aus Abseitsposition.

Meier kann es noch

Nach dem Spiel wollten es dann alle schon vorher gewusst haben: Danny Da Costa, Gelson Fernandes und Marius Wolf verkündeten unisono, dass sie Alex Meier bereits am Vortag versichert hätten, dass er gegen den HSV ein Tor erzielen würde. Marco Russ erklärte sogar, dass er im Moment der Einwechslung gerne sein gesamtes Vermögen auf einen Meier-Treffer gesetzt hätte. "Wenn der reinkommt, trifft er halt."

Begleitet von Standing Ovations war der inzwischen 35 Jahre alte Torjäger in der 87. Minute erstmals seit dem Pokalfinale im vergangenen Jahr eingewechselt worden. Vier Minuten später rollte ein Eintracht-Konter auf die aufgelöste Hamburger Hintermannschaft zu, der aufgerückte Kapitän David Abraham stürmte über den rechten Flügel und hob im richtigen Moment den Kopf. "Dann kam die super Flanke und ich habe ihn reingedrückt", berichtete Meier gewohnt nüchtern. Ein Drehbuch mit diesem Inhalt wäre wohl selbst für eine Seifenoper zu kitschig gewesen.

Auch die Eintracht kann es noch

Gegen den HSV endete jedoch nicht nur die Leidenszeit von Meier. Dank des ersten Heimsiegs seit Mitte März könnte auch die etwas ins Wanken geratene Bundesliga-Saison doch noch ihr Happy End bekommen. Die Eintracht entdeckte nach den heftigen Niederlagen in Leverkusen (1:4), gegen die Hertha (0:3) und in München (1:4) ihr Kämpferherz wieder und verdiente sich den Sieg mit ehrlicher Arbeit. "Wir hatten heute wieder das Feuer, das uns zuletzt etwas gefehlt hat", gab Innenverteidiger Russ zu. "Wir haben bis zur letzten Minute alles gegeben."

Nach dem kurzen Schockmoment des vermeintlichen HSV-Führungstreffers durch Tatsuya Ito, der haarscharf im Abseits stand und letztlich korrekt vom Videoassistenten ausgebremst wurde, stimmte zumindest die Mentalität wieder. Die Eintracht bewahrte gegen tapfer kämpfende Hamburger die Ruhe und wurde durch Wolf, eine sensationelle Parade von Lukas Hradecky gegen einen Gewaltschuss von Douglas Santos (63.), das erste Bundesliga-Tor von Mascarell und Meier belohnt.

Einstimmen auf den Endspurt

Die ganze große Belohnung in Form von Dienstreisen durchs europäische Ausland ist damit wieder mehr als realistisch. Das Team von Trainer Niko Kovac hat es am letzten Spieltag auf Schalke selbst in der Hand, zumindest in die Qualifikation zur Europa League einzuziehen. Bei einem eigenen Sieg ist Europa sicher. Sollte Gladbach (in Hamburg) nicht gewinnen und Stuttgart (in München) verlieren, würde sogar eine Niederlage für Platz sieben reichen. Mit etwas Glück und einem Leipziger Patzer in Berlin ist aber auch Rang sechs drin.

Wie groß diese Chance ist, verdeutlichten auch die Fans nach Abpfiff noch einmal. Wie schon im letzten Heimspiel des vergangenen Jahres stimmten die Anhänger die Mannschaft mit einer Ansprache im Innenraum auf den Saisonendspurt und das DFB-Pokalfinale am 19. Mai gegen den FC Bayern ein. "Sie haben uns auf die beiden wichtigen Spiele eingeschworen", so Wolf. Große Gesten, große Gefühle, große Ziele.

Kovacs tränenreicher Abschied

Große Emotionen gab es im Nachlauf der Partie auch beim scheidenden Trainer Kovac. Der Kroate lag sich nach seinem letzten Heimspiel in Frankfurt eine gefühlte Ewigkeit mit Peter Fischer in dem Armen und ließ dabei seinen Tränen freien Lauf. "Das fühlt sich ein bisschen so an, wie die erste große Liebe zu verlieren", säuselte der sichtlich angefasste Eintracht-Präsident. Die Enttäuschung des überraschenden Abschieds ist zumindest bei den Verantwortlichen überwunden.

Und auch Kovac zeigte nach seinem eiskalten Abgang in Richtung München eine bisher eher versteckt gebliebene Seite. "Es ist doch klar, dass mir das alles nahe geht. Ich habe ein Herz, ich bin Südländer, ich habe Temperament, ich habe Feuer in den Adern", sagte er auf der Pressekonferenz. "Vielleicht haben das einige nicht erwartet, aber so bin ich. Ich bin auch einer, der zeigt seine Gefühle."

Die Frage nach Meiers Zukunft

Die Eintracht-Fans haben eine klare Meinung: Meier muss bleiben. Bild © Imago

Am Ende eines ereignisreichen Nachmittags blieb eine Frage allerdings offen: Was passiert mit Meier nach der Saison? Der Vertrag der Eintracht-Ikone läuft in wenigen Wochen aus, Meier selbst will seine Karriere aber noch nicht beenden. "Ich möchte nächstes Jahr weiterspielen und ich hoffe, dass es hier ist." Mitspieler Russ setzte sich prompt für eine Verlängerung ein, die Fans forderten per Spruchband einen neuen Vertrag und auch Präsident Fischer würde Meier wohl gerne noch ein Jahr bei der Eintracht sehen. "Als er eingewechselt wurde, hatten 40.000 Menschen Tränen in den Augen."

Inwieweit Meier nach knapp 14 Profijahren und drei Fersen-Operationen in den vergangenen zehn Monaten auf Dauer eine Verstärkung ist, müssen jedoch andere entscheiden. "Ich freue mich für den Jungen, aber wir sollten heute eigentlich über Schalke und das Pokalfinale reden", beendete Sportvorstand Fredi Bobic alle Gefühlsduseleien. "Wir sollten Realismus wahren und uns nicht der Fantasie hingeben." Alles andere wäre an diesem Tag vielleicht aber auch zu viel des Guten gewesen.

