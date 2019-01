Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten? Ja, aber innerhalb von zehn Minuten kann alles entschieden sein. Eintracht Frankfurt gewinnt gegen den SC Freiburg, richtig überzeugt ist Trainer Adi Hütter aber nicht. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Die Frankfurter Eintracht kann sich auch im neuen Jahr auf ihr Offensiv-Trio verlassen. Sébastien Haller (36.), Ante Rebic (39.) und Luka Jovic (45.) sorgten mit ihren Toren für einen nie gefährdeten 3:1 (3:0)-Sieg gegen den SC Freiburg. Die Hessen kletterten dank ihrer Top-Stürmer zumindest vorübergehend auf Tabellenrang fünf. Daran änderte auch der Gegentreffer durch Nils Petersen (69.) nichts.

Hausaufgaben gemacht, Rückrundenstart geglückt

"Wenn wir unsere Hausaufgaben nicht umsetzen, kann es ein Spiel werden, das nicht einfach ist", hatte Eintracht-Trainer Adi Hütter vorab gewarnt. Nach dem Spiel ist klar: zu Recht. Insbesondere in den ersten 30 Minuten hat Freiburg den Gastgeber nicht in die Partie kommen lassen, und auch in der zweiten Halbzeit wirkten die Breisgauer "spritziger, dynamischer", wie Gelson Fernandes seinem Ex-Club attestierte. Allerdings: Frankfurt machte es wie ein pfiffiger Schüler – und erledigte die Hausaufgaben zur richtigen Zeit, effizient und weit besser als bloß ausreichend.

Die drei Treffer kurz vor der Pause erwischten den Sport-Club in seiner bis dahin besten Phase. Eiskalte Effizienz, die Hütter jedoch nicht in pure Ekstase versetzten. "Mit einer nicht guten Leistung zu gewinnen, bedeutet für mich auch Qualität", haderte er mit der zunächst mangelnden Kreativität im Spiel seiner Mannschaft. "Wir haben sicherlich schon viel, viel bessere Heimspiele gemacht." Stimmt. Fakt ist aber auch: Nach einer kurzen Winterpause, einer kräftezehrenden Reise ins Trainingslager in den USA und durchwachsenen Testspiel-Ergebnissen ist die Eintracht mit den erhofften drei Punkten ins neue Fußball-Jahr gestartet.

Zehn Büffel-Minuten sind genug

Und das lag vor allem am erfolgreichen Sturm-Trio, für das es mittlerweile mehrere Spitznamen gibt: "magisches Dreieck", "Dreigestirn", "Dreizack" oder eben "Büffelherde" sind die beliebtesten Umschreibungen für das, was Haller, Rebic und Jovic seit Monaten in Bundesliga sowie Europa League im Verbund abliefern. Gegen Freiburg trafen nun alle in einem Spiel, und das innerhalb von nur zehn Minuten.

Das Trio zog den SCF nicht im Alleingang den Zahn, hatte am Ende des Tages aber wieder einmal maßgeblichen Anteil am Sieg. Ein Fazit, das bei Hütter so klingt: "Ich nenne die drei nicht Büffelherde, für mich sind sie alle individuell super Stürmer. Sie arbeiten auch richtig gut für die Mannschaft."

Rodes Comeback gelingt

Wie viel Schlaf Sebastian Rode wohl hat finden können, nachdem er am Freitag erfuhr, dass er am Samstag sein erstes Bundesligaspiel seit Sommer 2017 wird absolvieren dürfen? Der Rückkehrer und Winter-Neuzugang hatte seinen Coach in den vergangenen Wochen in puncto Fitness-Zustand überzeugt, eine Startelf-Nominierung war die Folge. Und dann? Überzeugte Rode auf Anhieb auch gegen Freiburg.

Der 28-Jährige war im defensiven Mittelfeld sofort ein Dreh- und Angelpunkt. Sowohl in der eigenen als auch in der gegnerischen Hälfte war Rodes Verlangen, am Spielaufbau beteiligt zu sein, erkennbar. Unmittelbar vor dem 1:0 holte er nicht nur die anschließend kurz ausgeführte Ecke aus, er schlug auch die entscheidende Flanke, die Rebic per Kopf auf den Torschützen Haller verlängerte. Zudem verzeichnete der von Borussia Dortmund ausgeliehene Profi die drittmeisten Frankfurter Ballbesitzphasen (64) sowie die zweitmeisten gespielten Pässe (46). Zahlen, die nach eineinhalb Jahren ohne echte Spielpraxis schlechter aussehen könnten.

Willems wird zum Pechvogel

Ganz anders verlief der Samstagnachmittag für Jetro Willems: Dem Defensiv-Akteur passierten gleich zwei Dinge, die ihm die zweifelhafte Rolle eines Pechvogels einbrachten. Erst wurde das Tor des Niederländers zum 4:1 durch den Videoschiedsrichter aberkannt (78. Minute), dann musste er nur 25 Minuten nach seiner Einwechslung verletzungsbedingt wieder raus (90.+2). "Er hat sich am Fußgelenk wehgetan und konnte danach nicht mehr ordentlich laufen", sagte Trainer Hütter. "Es war genau die Phase, in der ich sage: Ich kann ihn nicht auf dem Platz humpeln lassen, dann muss er wieder raus." Erfreulich: Bereits am Sonntagvormittag konnte Willems schon wieder im Training mitmischen.

Salcedo-Zukunft weiter unklar

Was allerdings nicht für Willems' Teamkollegen Carlos Salcedo gilt. Um den Mexikaner ranken sich seit diesem Wochenende hartnäckige Gerüchte über eine Rückkehr in die Heimat und einen Wechsel zum Erstligisten UANL Tigres. Noch am Samstagabend hatte Hütter betont, Salcedo befinde sich in Frankfurt. Im Kader stand der Innenverteidiger nicht, dafür soll er derzeit eine Anfrage aus Mexiko überprüfen, wie zu hören war. "Wenn es zustande kommen sollte, dann werden wir uns sicherlich Gedanken machen", hieß es vom Coach. Das Transferfenster schließt in Deutschland am 31. Januar um 18 Uhr.