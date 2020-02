Es bleibt beim Training - gespielt wird am Donnerstag in Salzburg nicht.

Eintracht-Spiel in Salzburg wegen Orkanwarnung abgesagt

Das Spiel der Eintracht in der Europa League findet am heutigen Donnerstag nicht statt. Wie die Frankfurter mitteilten, wurde das Spiel wegen einer Orkanwarnung abgesagt.

Für den Donnerstagabend wurden in Salzburg Böen von bis zu 120 km/h vorausgesagt - zu viel für ein Fußballspiel. Deshalb wurde die Partie von Eintracht Frankfurt bei RB Salzburg am Nachmittag abgesagt. Ein Nachholtermin für das Rückspiel in der Zwischenrunde der Europa League steht noch nicht fest.

Wie die Eintracht mitteilte, wurde die Entscheidung nach einer Krisensitzung von den örtlichen Sicherheitsbehörden getroffen. Durch die extremen Sturmböen hätte eine sichere An- und Abreise sowie ein Aufenthalt im Stadion nicht gewährleistet werden können, hieß es weiter.

Ein neuer Spieltermin für die Begegnung wird nach Angaben der Hessen "schnellstmöglich fixiert". Frankfurt hatte das Hinspiel mit 4:1 gewonnen.