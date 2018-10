Euphorie in Frankfurt nach vier Siegen in Folge: Die Eintracht hat nach Stotterstart in den vergangenen Wochen viel Selbstvertrauen getankt. Sportdirektor Bruno Hübner sieht Gründe für den Aufschwung. Er warnt allerdings davor, die kommenden Gegner zu unterschätzen.

Sportdirektor Bruno Hübner erkennt eine positive Entwicklung bei Eintracht Frankfurt. Er lobt Trainer Adi Hütter, einen Neuzugang, die Anhänger und hat schon die Zukunft im Blick. Die nächste Aufgabe in der Europa League steht nämlich auf dem Programm: Am Donnerstag (21 Uhr) kommt Apollon Limassol. Hübner äußerte sich in einem Pressegespräch über...

… das Duell gegen Apollon Limassol: "Wir gehen die Aufgabe mit der nötigen Ernsthaftigkeit an und wollen uns in der Europa League weiterhin so präsentieren, wie wir es bislang getan haben. Wir müssen Respekt haben. Favoritenrolle ist deshalb der verkehrte Ausdruck. Limassol ist eine erfahrene Mannschaft und die wollen sich präsentieren, es ist ihr Highlight. Das Spiel ist noch nicht gewonnen."

... die kommenden Aufgaben in der Bundesliga: "Wer glaubt, dass wir den 1. FC Nürnberg und VfB Stuttgart im Vorbeigehen bespielen können, täuscht sich. Auch hier müssen wir schauen, dass wir 100 Prozent abrufen. Das wird nicht leicht: Stuttgart hatte andere Ambitionen und sie wollen ihre Misere beenden. Wir müssen jeden Gegner ernst nehmen."

... den positiven Lauf: "Wir haben am Anfang etwas Tribut gezollt, weil wir letzte Saison zu erfolgreich waren. Makoto Hasebe hat ja auch erzählt, dass er in einem mentalen Loch war. Wir hatten viele WM-Fahrer und Verletzungen. In der Woche vor der Länderspielpause war es deshalb hilfreich, dass wir dreimal gewonnen haben. Dann kommst du in einen Flow rein und siehst, dass das, was der Trainer die ganze Zeit sagt, auch greift. Dann glaubst du an dich."

Evan N'Dicka ist zum Stammspieler herangereift. Bild © Imago

… den Werdegang von Evan N’Dicka: "Er nimmt eine enorme Entwicklung. Wir hatten viel Fantasie bei diesem Transfer, ansonsten hätten wir diese Summe nicht bezahlt. Er hat schon im Trainingslager angedeutet, was er kann. Obwohl er so jung ist, bleibt er abgeklärt und hat eine super Zweikampfführung. Er hat riesiges Potenzial. Aber er wird auch manchmal draußen sitzen um Kräfte zu sammeln."

… mögliche Wintertransfers: "Der Kader ist groß genug. Carlos Salcedo und Timothy Chandler kommen im Winter wieder zurück. Falls wir eine Schwachstelle erkennen, dann arbeiten wir daran. Ich schließe deshalb nichts aus. Im Moment sind wir aber gut aufgestellt."

… auslaufende Verträge: "Wir sind mit Makoto Hasebe und Marco Russ im Kontakt. Die Gespräche laufen. Beide Seiten haben signalisiert, dass sie unter den richtigen Voraussetzungen die Zusammenarbeit fortsetzen wollen."

Marc Stendera hat sich herangearbeitet. Bild © Imago

… das Comeback von Marc Stendera: "Wir wissen, was Marc kann. Er ist näher an die Mannschaft gerückt. Trotzdem kommen verletzte Spieler zurück. Es geht bei ihm weiterhin nur über Einsatzzeiten. Er muss den Anspruch haben, 15 bis 17 Spiele über 90 Minuten zu machen. Nur dann wirst du besser. Aber Stendera kann Bundesliga."

… die Trainer Niko Kovac und Adi Hütter: "Niko wollte stabil stehen und so nach vorne kommen. Er hat den Prozess angestoßen und uns das Denken eingetrichtert, dass man die Abwehr immer im Kopf haben musst. Adis Fußball ist offensiver ausgerichtet. Hätten wir Niko die Möglichkeiten gegeben, mit diesem Offensivpotenzial zu arbeiten, hätte er sicherlich auch mal offensiver gespielt."

… die nächste Choreographie in der Europa League: "Ich hatte die Vorbereitungen schon gegen Rom mitbekommen, da war mein Büro drei Tage zugehängt und ich habe vom Tageslicht nicht viel gesehen. Die Fans mussten bei der Vorbereitung mit dem Handy kommunizieren, weil die Wege so weit waren. Das sagt einiges aus. Es ist fantastisch, welche Gedanken sie sich machen. Wir sind gefordert, ihnen etwas zurückzugeben."