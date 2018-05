Kevin-Prince Boateng ist Fragen nach seiner Zukunft bei Eintracht Frankfurt ausgewichen. Das heizte prompt Spekulationen an. Die interessieren den Mittelfeldmotor aber nicht.

Kevin-Prince Boateng ist den Eintracht-Fans als Mann klarer Worte bekannt. Einer der die Richtung vorgibt und für Ruhe sorgt. Genau der richtige Mann also, um nach den turbulenten Frankfurter Tagen und Wochen vor die Presse zu treten. Umso verwunderlicher war es, dass der 31-Jährige am Mittwoch keine klare Antwort auf die einfache Frage parat hatte, ob er auch in der nächsten Saison in Frankfurt spielen wird. "Ich sehe das Spiel am Samstag. Und das ist das einzige, was ich im Kopf habe", erklärte Boateng ausweichend.

Der Nachfrage, warum er, der doch noch einen Vertrag bis 2020 hat, das nicht eindeutig beantworten könne, entgegnete der Berliner: "Ich bin Eintracht-Frankfurt-Spieler, ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Also warum soll ich mich auf irgendetwas anderes konzentrieren als auf die letzten Spiele?" Das Problem ist, dass seine Antworten zwei verschiedene Schlüsse zulassen: Entweder Boateng vermeidet absichtlich ein eindeutiges Bekenntnis zur Eintracht oder er hat etwas ungeschickt versucht, den Fokus auf die verbleibenden drei Pflichtspiele zu lenken. Deutlich wohler fühlte sich Boateng, als er Fragen zum kommenden Gegner aus Hamburg beantworten durfte.

Keine Wunderdinge erwarten

Gegen die Hanseaten müsse die Eintracht am Samstag (15.30 Uhr) endlich wieder das zeigen, was sie den Großteil der Saison ausgezeichnet hat. "Wir haben es versäumt, weiter am Limit zu spielen. Wir haben uns eine kleine Pause gegönnt, die wir uns als Eintracht Frankfurt nicht gönnen dürfen. Dann schluckt man viele Tore und dann verliert man Spiele. Und am Samstag wollen wir das besser machen, wieder aggressiver sein - und gewinnen." Boateng erwartet einen HSV, der kämpfen und bis zum Umfallen rennen wird. "Das müssen wir genauso machen und dagegenhalten. Wir müssen keine Überdinger machen, sondern als Mannschaft auftreten."

Seitdem der Wechsel von Trainer Niko Kovac zu den Bayern bekannt wurde, scheint vieles aus den Fugen geraten bei den Frankfurtern. Die Eintracht hat seither kein einziges Bundesligaspiel mehr gewonnen. Die Liebe der Fans ist merklich abgekühlt. Die Nervosität macht sich auf und neben dem Platz bemerkbar – nur nicht bei Boateng.

Nachgedacht wird nur im Urlaub

"Wir sollten alle mal ein bisschen ruhig bleiben", fordert der Eintracht-Leitwolf. Vor der Saison habe doch schließlich niemand damit gerechnet, dass die Hessen so kurz vor Saisonende noch die Chance auf einen Europa-League-Platz haben und erneut im DFB-Pokalfinale stehen. "Wir haben drei Spiele und alles in der Hand. Wir haben ein Riesen-Finale." Die Mannschaft habe fest vor, den Fans in diesen drei Spielen etwas "zurückzugeben", weil der Anhang auch in den schwierigen Zeiten zum Team gehalten habe. Die Fans wiederum müssten die Mannschaft weiter anfeuern. "Weil die Personalie Niko Kovac zwar wichtig ist, aber das Kollektiv wichtiger. Das muss im Vordergrund stehen", so Boateng.

Welche und wie viele Spieler den Verein verlassen, darüber könne man sich in der Sommerpause Gedanken machen. "Im Urlaub hast du genug Zeit, darüber nachzudenken. Aber wir sind nicht im Urlaub. Wir müssen arbeiten. Ganz einfach."