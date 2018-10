Antedankfest in Frankfurt! Nach dem Heimsieg der Eintracht gegen Hannover ist Ante Rebic einmal mehr in aller Munde. Am Ende bleibt nur eine Frage: Wie würde der Kroate eigentlich mit einem Zopf aussehen?

Die Spätsommer-Sonne steht noch in voller Pracht über dem Frankfurter Stadtwald, als ein rundum gelungener Eintracht-Sonntag seinen endgültigen Höhepunkt findet. Im Heimspiel des hessischen Bundesligisten gegen Hannover 96 – es läuft die 82. Spielminute – wird Mijat Gacinovic ein- und Ante Rebic ausgewechselt. Der Großteil der 46.300 Zuschauer erhebt sich, applaudiert lautstark, begleitet den Feierabend des Kroaten mit Standing Ovations. Womit die Eintracht-Fans nicht alleine sind.

Unten an der Seitenlinie steht einer, der selbst energisch in die Hände klatscht: Adi Hütter. Der Frankfurter Trainer hatte zuvor 82 Minuten lang beobachten können, wie sein WM-Star vom Anpfiff weg zum Matchwinner avancierte. Ob bei seiner ersten Chance (16.), seinem Tor zum 2:0 (45.+1) oder seiner unnachahmlichen Vorarbeit für Jonathan de Guzmáns 3:0 (59.): Rebic erfüllte tatsächlich all die Erwartungen, die er in seinen Kurzeinsätzen gegen Leipzig und in Mönchengladbach geweckt hatte. Gegen Hannover hatten die Hessen endlich wieder einen Führungsspieler auf dem Platz, der seine Mitspieler mitriss und neben Sturmpartner Sébastien Haller klar erkennbarer "Fixpunkt" (Evan N‘Dicka) im Spielaufbau war.

Da klatscht selbst der Coach - Hütter applaudiert Rebic. Bild © Imago

Sprechchöre schon kurz nach der Pause

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich dieser Sonntagnachmittag – passend zur Jahreszeit – zu einem in Frankfurt schon öfter zelebrierten Antedankfest entwickelte. Die ersten Ante-Rebic-Sprechchöre schallten bereits in der 50. Minute von den Rängen. Und nach dem 4:1-Erfolg, nach dem Abpfiff, als Eintracht-Profis und -Verantwortliche mit der Gewissheit des ersten Heimsiegs in dieser Saison vor Kameras und Mikrofone traten, entlud sich über dem Offensivspieler eine Welle voller Huldigungen. (Mehr Stimmen zum Spiel gibt es hier.)

"Jeder hier weiß, dass er ein toller Spieler ist. Er tat den anderen Jungs richtig gut", sagte Hütter, der den Blick aber auch in Richtung anderer Profis wie Marco Russ (starkes Saisondebüt) oder N‘Dicka (erstes Profi-Tor) zu lenken versuchte und sie explizit in sein positives Fazit mit einschloss. Der Coach weiß: Ein Ante Rebic allein kann und darf in einer Europapokal-Saison nicht die einzige Lebensversicherung sein. Zu lang war der WM-Sommer, zu anspruchsvoll sind die Aufgaben bis zur Winterpause.

Beeindruckende Zahlen, bemerkenswerter Vergleich

Und dennoch: die meisten gewonnenen Zweikämpfe (19) aller Spieler auf dem Platz, die zweitmeisten Sprints (28) und eine tänzerische Vorlage zum 3:0 (de Guzmán: "Die Hälfte des Treffers gehört Ante") – all diese Dinge belegen, dass Rebic mit einer überzeugenden Leistung in die Startelf zurückgekehrt ist. "Er hat alles überstrahlt", schwärmte Routinier Russ, der den verletzten David Abraham (Adduktoren) in der Abwehr sowie als Kapitän ersetzte und am Sportschau-Mikrofon zu einem ritterschlagsähnlichen Vergleich ausholte.



"Ante ist unser wichtigster Spieler. Er hat das Potenzial, bei der Eintracht in die Fußstapfen von Alex Meier zu treten." Der von den Frankfurter Fans jahrelang als "Fußballgott" gefeierte Angreifer stand bis Sommer in Diensten der Hessen und kam in 276 Bundesligaspielen auf 93 Tore. Ante Rebic steht nach aktuell 52 Partien bei zehn Treffern. Mit 25 Jahren und einem Stand jetzt bis 2022 laufenden Vertrag hat der Kroate noch viel Zeit vor sich. In erster Linie fürs Fußballerische – im Fall der Fälle aber auch, um sich gegebenenfalls einen Alex-Meier-Zopf wachsen zu lassen.