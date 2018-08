Ein Treuebekenntnis klingt definitiv anders: Ante Rebic hat sich zu Wort gemeldet und einen Abschied aus Frankfurt in Aussicht gestellt. Für die Eintracht könnte es gleich aus vielfacher Hinsicht bitter werden.

Er ist wieder da. Zumindest vorerst. Auf einem am Montag von der Eintracht veröffentlichten Video ist Ante Rebic in Aktion zu sehen. Zwar noch nicht wieder auf dem Rasen, aber bei diversen medizinischen Checks. Der kroatische Vize-Weltmeister war zuvor nach dreiwöchigem WM-Sonderurlaub in Frankfurt gelandet.

Am Wochenende hatte sich Rebic erstmals nach längerer Sendepause bei seinen Anhängern zurückgemeldet. Auf Instagram postete er ein Foto, das ihn in T-Shirt, kurzer Hose und Sonnenbrille zeigt. Um seine Schulter baumelt eine Sporttasche, im Hintergrund prangt der Hashtag #finallybacktowork: Endlich wieder an die Arbeit. "Ich habe den Fußball schon langsam wieder vermisst. Ohne Fußball ist es langweilig geworden", sagte Rebic dem Portal goal.com .

"Konkrete Angebote" vorliegen

Am Mittwoch geht es für Rebic und seine alten und neuen Mitspieler wieder auf den Trainingsplatz. "Ich möchte die Neuzugänge schnellstmöglich kennenlernen und freue mich auf meine Jungs bei der Eintracht", ließ er nun über den Verein verlauten. Dabei ist es derzeit völlig ungewiss, wo genau der Angreifer in Zukunft seiner Leidenschaft nachgehen wird.

Seine beiden Tore im Pokalfinale gegen die Bayern sowie seine starken Auftritte bei der WM in Russland haben den 24-Jährigen zu einem begehrten Spekulationsobjekt in Europas Topligen werden lassen. Rebic selbst weiß um seinen gestiegenen Stellenwert: "Ich bin sicherlich froh, wenn ich höre oder lese, wie viele große Trainer und große Vereine sich über mich erkundigen. Ehrlich gesagt, habe ich das auch verdient", meinte er selbstbewusst.

Zitat „Ehrlich gesagt, habe ich das auch verdient.“ Zitat von Ante Rebic zum Interesse großer Vereine Zitat Ende

Zwar läuft der Vertrag des Offensivmanns in Frankfurt bis 2021. Zum Bleiben zwingen lassen sich Spieler heutzutage aber allenfalls über saftige Gehaltserhöhungen. Mit den Großen der Branche könnte die Eintracht da nicht mal ansatzweise mithalten. "Ich weiß, dass es konkrete Angebote gibt", sagte Rebic nun und widersprach damit Aussagen der Frankfurter Verantwortlichen. Fraglich, ob diese Angebote dem Verein oder lediglich Rebics Berater vorliegen.

Die Zeit für England wird knapp

Der Kroate ist offenbar gewillt, seine Chance beim Schopf zu packen. Eilig scheint es der 24-Jährige aber nicht unbedingt zu haben. "Das Transferfenster ist noch fast einen ganzen Monat auf", meinte Rebic. Und mit Blick auf seine zurückliegenden Last-Minute-Wechsel zum AC Florenz oder nach Frankfurt rechne er auch diesmal nicht mit einer schnellen Entscheidung: "Die meisten Wechsel passieren in den letzten Tagen des Transferfensters. Dann wird meine Situation klarer sein", sagte er. Zu den Chancen eines Verbleibs wird nichts bekannt.

Für die Eintracht wäre ein Abschied Ende August aus vielerlei Hinsicht der Worst Case. Zum einen bliebe den Hessen wenig Zeit, einen adäquaten Ersatz zu besorgen. Zum anderen wäre damit auch ein Wechsel zu einem zahlungskräftigen englischen Club vom Tisch: In der Premier League endet die Transferfrist bereits an diesem Donnerstag. In Deutschland oder Spanien fallen die Ablösen meist geringer aus. Bis zu 30 Prozent der Summe geht ohnehin an Rebics Ex-Club Florenz.

Sommertheater droht

Damit die Personalie Rebic für die Eintracht nicht zum handfesten Sommertheater wird, müssen die Verantwortlichen schnell Nägel mit Köpfen machen. Nur ein schneller Verkauf oder ein klares Bekenntnis des Angreifers zu Frankfurt sind zielführend. #finallybacktowork muss das Motto sein.