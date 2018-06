Frankfurts WM-Held Ante Rebic zeigt beim Sieg Kroatiens gegen Argentinien, dass er auch auf Weltklasse-Niveau eine Waffe ist. In seiner hessischen Heimat wird gefeiert, für die Eintracht ist das aber nicht nur positiv.

Das Antedankfest dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Mehrere hundert kroatische Fans, darunter auch einige spontan "eingebürgerte" Eintracht-Anhänger, eroberten laut Angaben einer Polizeisprecherin am späten Donnerstagabend die Straßen Frankfurts und bejubelten mit einem stattlichen Autokorso den 3:0-Sieg der Kroaten gegen Argentinien. Fast genau einen Monat nach dem Pokalcoup der Eintracht stand bei den Feierlichkeiten zu diesem ebenso überraschenden wie furiosen Erfolgs wieder einmal vor allem ein Mann im Mittelpunkt: Ante Rebic.

Rebics Traumtor ebnet den Weg zum Sieg

Nachdem der 24-Jährige am 19. Mai in Berlin noch die Bayern-Abwehr mit den deutschen Nationalspielern Mats Hummels und Niklas Süle düpiert hatte, knöpfte sich Rebic in Russland die argentinische Auswahl um Superstar Lionel Messi vor. Rebic ackerte, Rebic kämpfte und Rebic schoss ein Traumtor: Einen Querschläger von Gaucho-Torhüter Willy Caballero knallte er per Volley-Abnahme zur 1:0-Führung in die Maschen (53. Minute) und gab damit den Startschuss zur wohl besten Halbzeit eines Teams bei dieser WM. "Es ist zu früh, uns als Favoriten zu sehen", sagte der Torschütze nach Abpfiff. "Aber wir sind stark."

Bei den weiteren kroatischen Treffern durch den Madrilenen Luka Modric (82.) und Ivan Rakitic vom FC Barcelona (90.+1) saß Rebic, der kurz nach seinem Tor verletzt ausgewechselt werden musste, zwar schon mit einem Eisbeutel auf dem Spann auf der Ersatzbank. Seine Leistung zuvor reichte aber aus, um zu erkennen, dass vor allem seine Fähigkeiten im weiteren Turnierverlauf noch zum kroatischen Trumpf werden können. Rebic ist auch auf höchstem WM-Niveau in der Lage, Spiele im Alleingang zu entscheiden und jeden Gegner zur Verzweiflung zu bringen. Ein Unterschiedsspieler mit besonderen Extras.

Vorne stark, hinten eklig

Denn Rebic ist nicht nur in seinem Hauptberuf als Torjäger und -vorbereiter eine Waffe, Rebic verdient sich auch im Maschinenraum Bestnoten. Durch seinen besonderen Mix aus Schnelligkeit, körperlicher Robustheit und Draufgängertum ist er Stammgast bei Zweikämpfen. Immer mittendrin, ab und an über die Grenze des Erlaubten hinaus. Gegen Argentinien zählten die Statistiker in nicht einmal einer Stunde knapp fünf eigene Fouls von Rebic. Ein hoher Wert für einen Offensivspieler. Ein Wert, der aber zeigt: Rebic ist da, wenn es zur Sache geht.

Gegen Argentinien ließ er sich bei allem Offensivdrang immer wieder erfolgreich zurückfallen, um die Wege von Messi einzuschränken und dem Spielmacher die Lust am Fußball zu nehmen. Diese Kombination aus Einsatz und Torgefahr, die Rebic in Frankfurt unverzichtbar gemacht hat, zündet inzwischen also auch auf der ganz großen internationalen Bühne. Das ist schön für Rebic, Kroatien und alle hessischen Fußball-Fans. Die Chance auf eine weitere Zusammenarbeit zwischen Rebic und der Eintracht schwinden aber mit jeder Einsatzminute.

Rebic entwächst der Eintracht

Rebic, dessen Vertrag in Frankfurt sich kurz vor Weihnachten automatisch bis 2021 verlängerte, ist zur heiß begehrten Ware in halb Europa geworden. Tottenham soll bereits Interesse bekundet hat, weitere zahlungskräftige Vereine könnten folgen. Die Eintracht, die den Shootingstar zum Schnäppchenpreis von rund 2,5 Millionen Euro aus Florenz loseiste, könnte erstmals in der Vereinshistorie richtig Kasse machen. "Er hat seinen Marktwert über Nacht verdoppelt", hatte Vorstand Axel Hellmann nach dem Pokalfinale am hr-Mikrofon gesagt. Inzwischen soll der Mindestpreis, so heißt es, bei 30 Millionen Euro angekommen sein. Nach oben sind angesichts des seit Jahren freidrehenden Transfermarkts aber wohl keine Grenzen gesetzt.

Der Haken an der Sache: Der AC Florenz hat sich eine Beteiligung am Weiterverkauf zusichern lassen, von 30 bis 40 Prozent ist die Rede. Die Eintracht wird vom immer lukrativer und damit wahrscheinlicher werdenden Deal wohl am Ende ein großes Stück abgeben müssen. Die große Rebic-Party in Frankfurt wäre dann endgültig vorbei.