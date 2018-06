Marijan Cavar feierte am 32. Spieltag gegen den FC Bayern München sein Bundesligadebüt.

Eintracht-Talent Cavar will im zweiten Anlauf durchstarten

Marijan Cavar hat sich im ersten halben Jahr bei der Frankfurter Eintracht an die Bundesliga gewöhnen dürfen. Nun will der junge Bosnier unter dem neuen Trainer Adi Hütter auftrumpfen. Sein Berater sieht Parallelen zu Marius Wolf.

Der Start von Marijan Cavar bei der Frankfurter Eintracht war für einen 20-Jährigen in komplett neuer Umgebung wirklich kein leichter. Der defensive Mittelfeldspieler war im Januar erst kurz nach Rückrundenstart mit einem Vertrag bis 2021 ausgestattet worden und reiste direkt im Anschluss mit der bosnischen A-Nationalmannschaft erstmal zu Testspielen in die USA.

Doch die Eintracht wollte den Mittelfeldspieler unbedingt noch im laufenden Wettbewerb an den Main lotsen. "Es gab sehr viele konkrete Angebote für Marijan", erklärte sein Berater Drazan Gilja im Gespräch mit dem hr-sport den Winter-Deal. Die Hessen hätten sich gegen große Konkurrenz durchsetzen müssen – was letztlich auch gelang.

Balkan-Connection als Argument

Cavar ist der erste Spieler überhaupt, der den direkten Weg vom bosnischen Erstligisten HSK Zrinjski Mostar nach Deutschland ging. Für den amtierenden Meister seines Heimatlandes absolvierte er insgesamt 19 Pflichtspiele und bereitete dabei drei Tore vor. Das reichte, um bereits als Ausnahmetalent gefeiert zu werden.

Die (Kabinen-)Sprache sei letztlich ein wesentlicher Faktor für seinen Wechsel nach Frankfurt gewesen, gestand Agent Gilja. Mit Mijat Gacinovic, Luka Jovic und Ante Rebic steht bereits ein Balkan-Trio im Kader, zudem war Ex-Trainer Niko Kovac kroatischer Herkunft. Eine erste Kontaktaufnahme mit Kovac und der Eintracht kam bereits im Sommer 2016 zustande, die Hessen behielten Cavar weiter im Blick.

Missglücktes Bundesligadebüt

Wofür der noch so zierlich wirkende Mittelfeldspieler fußballerisch tatsächlich steht, ist bislang schwer zu beurteilen. Cavar ist fleißig im Training und besitzt Qualitäten mit dem Ball am Fuß.

Sein bislang einziges Bundesliga-Spiel, das 1:4 am 32. Spieltag beim FC Bayern, missglückte jedoch gründlich. Nach seiner Einwechslung tauchte der 20-Jährige – wie an diesem Tag die komplette Frankfurter Mannschaft - völlig ab. "So eine Entwicklung schreitet nicht von heute auf morgen voran", mahnte sein Berater zur Geduld.

Wolf als Mahnung und Chance

Jetzt möchte Cavar einen neuen Anlauf nehmen. Unter Kovac-Nachfolger Adi Hütter will er sich für weitere Einsätze anbieten. Sollte dies nicht gelingen, gäbe es zwar Anfragen für ihn, räumte Gilja ein. So sei in der Vergangenheit beispielsweise der kroatische Topklub Dinamo Zagreb interessiert gewesen. Der Berater warnte die Hessen aber davor, seinen Schützling zu früh abzuschreiben.

"Die Eintracht wird bei Marijan nicht den Fehler machen, den Hannover 96 bei Marius Wolf gemacht hat", erinnerte Gilja mahnend an den Frankfurter Shootingstar der vergangenen Saison. Der einst ebenso schmächtig dahergekommene Wolf war zuvor in Hannover weggeschickt worden, um mittlerweile bei Borussia Dortmund anzuheuern.

Doch sein Agent ist zuversichtlich, dass Cavar seinen Weg beim Pokalsieger gehen darf und wird. "Man hat sein Potenzial in Frankfurt erkannt“, zeigte sich Gilja nach Gesprächen mit Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner überzeugt. Hübner hatte bereits bei der Verpflichtung von einer "echten Verstärkung für die Zukunft" gesprochen. Geht es nach Cavar, kann die Zukunft nun gerne beginnen.