1.667 Tage ohne internationalen Wettbewerb haben am Donnerstag ein Ende: Die Frankfurter Eintracht muss zum ersten Gruppenspiel der Europa League bei Olympique Marseille antreten. Torhüter Kevin Trapp stand schon bei der Pressekonferenz im Mittelpunkt.

Das große Comeback auf der europäischen Bühne will sich Eintracht Frankfurt nicht vermiesen lassen, obwohl sie vor leeren Rängen spielen muss. Beim Geisterspiel wartet an diesem Donnerstag nicht nur eine merkwürdig einsame Kulisse auf das Team von Trainer Adi Hütter, sondern in Vorjahresfinalist Olympique Marseille auch einer der härtesten Prüfsteine in der Europa League.

Tippgeber Kevin Trapp

"Das ist eine knackige Gruppe", sagte Hütter. "Aber ich sehe eine Chance, und diese Chance möchten wir beim Schopf packen." Der Coach weiß: Marseille und Lazio Rom sind echte Europa-Schwergewichte. Die Eintracht will dennoch von Beginn an voll da sein und an die erfolgreiche vergangene Europa-League-Saison anknüpfen.

Als wertvoller Tippgeber dient dabei möglicherweise Torhüter Kevin Trapp, der bei der Pressekonferenz als Dolmetscher glänzte und seine deutschen Sätze höchstpersönlich perfekt ins Französische übersetzte. Er stand bei seinem Ex-Klub Paris Saint-Germain viermal gegen Olympique zwischen den Pfosten und ging immer als Sieger vom Platz. "Es wird kein einfaches Spiel, aber wir können uns beweisen. Unsere Mannschaft hat trotz der unglücklichen Niederlagen zuletzt die nötige Qualität", so Trapp.

Eintracht will überraschen - und dem Verletzungspech trotzen

Die Frankfurter peilen gegen den Vorjahresfinalisten eine Überraschung an und wollen nach wackeligem Saisonstart mit nur einem Sieg aus fünf Pflichtspielen Selbstvertrauen tanken. "Wir kommen hierher, um zu gewinnen, auch gegen Marseille", betonte der Schlussmann. Hütter gefiel die offensive Denkweise von Trapp: "Ich finde es immer schön, dass meine Spieler die Grundeinstellung haben, gewinnen zu wollen." Es gehe dabei bereits im ersten Spiel um "sehr viel. Wir wollen hier bestehen und werden unsere Möglichkeiten suchen."

Allerdings plagen die Hessen dabei einige Personalprobleme, die Verletztenliste ist lang: Timothy Chandler, Carlos Salcedo, Taleb Tawatha, Francisco Geraldes, Vize-Weltmeister Ante Rebic und Goncalo Paciencia fehlen definitiv. Ob Ersatztorhüter Frederik Rönnow auf der Bank Platz nehmen kann, ließ Hütter noch offen: "Das entscheiden wir kurzfristig." Nicht nominiert wurden hingegen Marc Stendera und Noel Knothe, die in Frankfurt blieben. Immerhin kann der Coach auf den in der Bundesliga rotgesperrten Jetro Willems für die linke Abwehrseite zurückgreifen.