Eintracht-Trainer in der Zwischenbilanz

Das erste Training unter dem neuen Eintracht-Coach Adi Hütter liegt 103 Tage zurück. Der Österreicher musste sich in Frankfurt schnell anpassen und neu einfinden. Das erste Zwischenfazit fällt durchaus positiv aus.

Videobeitrag Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter: "Mit Umbruch muss man immer rechnen" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Bevor Adi Hütter seinen Dienst auf dem Trainingsplatz bei Eintracht Frankfurt antrat, wurde er offiziell vorgestellt. 137 Tage liegt die Antritts-Pressekonferenz bereits zurück. Die Freude war dem bodenständig auftretenden Vorarlberger an diesem warmen Tag im Mai anzusehen, er habe nie verheimlicht, irgendwann einmal Bundesligatrainer sein zu wollen. "Ich habe fast zehn Jahre hart dafür gearbeitet, um heute hier sein zu könne", sagte er mit einem gewissen Stolz in der Stimme.

Kovac hinterlässt Pokal-Triumph

Vorgänger Niko Kovac hatte dem Österreicher ein schweres Erbe hinterlassen, der Kroate wechselte als strahlender DFB-Pokal-Sieger zum FC Bayern München. Die Erwartungen im Umfeld stiegen proportional mit dem großen Erfolg, der Einzug in die Europa League hat Begehrlichkeiten geweckt. Und Hütter? Der musste die Mannschaft und die neue Umgebung kennenlernen. Bei der Eintracht war alles eine Nummer größer als zuvor bei Young Boys Bern, die er – ähnlich überraschend - mit attraktivem Offensivfußball zum ersten Meistertitel nach 32 Jahren in der Schweiz führte.

Zunächst stand allerdings ein zäher Umbruch auf der Agenda. Einerseits verließen Leistungsträger wie Lukas Hradecky, Marius Wolf, Kevin-Prince Boateng und Omar Mascarell den Verein, andererseits verlief die Suche nach neuem Personal sehr schleppend. Die Frankfurter taten sich schwer auf dem Transfermarkt, der Neuaufbau lief mühsam an. Kurz vor dem zweiten Trainingslager in Gais wurde die Stimmung im Umfeld der Eintracht daher immer nervöser. Ein Ersatz für Boateng war noch nicht gefunden, die später gefeierte Vertragsverlängerung bis 2022 von Ante Rebic noch nicht in Sicht und die Trainingsgruppe 2 eröffnet.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found 100 Tage Hütter [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Trainingsgruppe 2 rief Unverständnis hervor

Vier Spieler mussten in Frankfurt bleiben, drei kamen nach der Rückkehr aus Italien hinzu. Es war eine Entscheidung, die der Trainer nicht alleine getroffen hat, wie er mehrfach betonte: "Ich habe nicht gesagt, dass ich mit den Spielern nicht mehr arbeiten möchte. Wenn jemand den Adler auf der Brust hat, dann behandele ich ihn auch dementsprechend." Fünf Akteure des Septetts tragen noch immer das Trikot der Frankfurter und wurden nach der Schließung des Transferfensters wieder integriert: "Es waren keine Ausgestoßenen, sondern Spieler, die vorläufig nicht in der Planung waren und denen wir ein gutes Training geboten haben."

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter: "Das Aus in Ulm war für mich eine Blamage" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Das Unverständnis über diesen Vorgang war Anfang August dennoch groß und so fühlten sich Kritiker nach dem Debakel im Supercup-Finale gegen den FC Bayern München, dem peinlichen Ausscheiden als Titelverteidiger des DFB-Pokals beim Regionalligsten SSV Ulm und einem schwachen Bundesligastart mit vier Zählern aus fünf Partien endgültig bestätigt. Bei den Buchmachern war mit Hütter der erste Kandidat für eine Entlassung schnell gefunden: Dessen Quote lag bei 1:3. Wer darauf setzte, musste die Hoffnungen auf einen kleinen Geldgewinn nach dem 7. Spieltag begraben: Der mit einer Quote von 1:7 geführte Tayfun Korkut ist inzwischen nicht mehr Coach des VfB Stuttgart.

Hütter beweist taktische Flexibilität

Hütter bewies nach Stolperstart stattdessen, dass seine Ansagen bei der Antrittspressekonferenz keine leeren Worthülsen waren: "Natürlich stehe ich für offensiven Fußball. Die Leute kommen ins Stadion und wollen eine Mannschaft sehen, die versucht, einen begeisternden Fußball zu spielen. Es gibt Momente, wo man einen Plan B haben muss."

Er hatte genau diesen Plan B in der Tasche und stellte nach drei Bundesligapartien das System von Vierer- auf Dreierkette mit zwei Angreifern um. Zwar gab es den bislang einzigen Zu-Null-Erfolg am ersten Spieltag gegen den SC Freiburg. Die Defensive wackelte dennoch und wurde erst durch Rückkehrer Libero Makoto Hasebe in Bestform stabilisiert. Vorne wirbelten die drei Topangreifer Luka Jovic, Sebastién Haller und Rebic die gegnerischen Abwehrreihen durcheinander.

Hasebe lobt Kommunikation

Vor allem Hasebe, der zu Saisonbeginn noch in einem "Loch" war, hob die kommunikative Ader Hütters in den schwierigen ersten Wochen hervor: "Der Trainer hat sehr viel mit mir gesprochen und begründet, weshalb ich nicht spiele. Deshalb war ich auch nicht sauer und habe es akzeptiert." Prinzipiell sei das Training unter dem Österreicher zwar nicht so intensiv wie zuvor unter Kovac. "Dafür kommuniziert er etwas mehr mit den Spielern."

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Brinkmann über Adi Hütter: "Alle haben Bock auf ihn" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Hütter hat seiner Ankündigung also Taten folgen lassen. "Ich bin ein Teamplayer, sehr kommunikativ, versuche, auch den Menschen hinter dem Spieler kennenzulernen. Ich bin kein Trainer, der ein Freund von den Spielern ist. Ich bin aber weit entfernt davon, ein Feind von den Spielern zu sein", wagte der Coach eine zutreffende Selbstbeschreibung.

Hütters Spiel mit dem Feuer

Der in der Öffentlichkeit zurückhaltend und stets höflich auftretende Hütter präsentierte sich auch schon von einer anderen Seite. Die Eintracht unterlag nach einem schwachen Auftritt bei Borussia Mönchengladbach und der Trainer forderte deutlich: "Man muss da nicht um den heißen Brei reden: Nach dem Spiel in Mönchengladbach haben wir eine schwere Situation, wenn man nach fünf Spieltagen nur vier Punkte geholt hat. Wir stehen unter Druck, weil wir uns in diese Situation gebracht haben."

Es war ein Spiel mit dem Feuer – doch das Team fand die die passende Antwort in Form von drei Siegen. Die Serie kam auch für Hütter zum richtigen Zeitpunkt. Platz sieben in der Bundesliga und die Tabellenführung in der Europa League zeigen: Der Vorarlberger hat sich freigeschwommen und ist angekommen in der neuen Welt.