Es sieht fast nach Voodoo aus: Aber Niko Kovac und die Eintracht brauchen am Samstag im Pokalfinale vielleicht ein bisschen Zauberei. Bild © Imago

Kovac will "das Unmögliche möglich machen"

Die Eintracht geht als krasser Außenseiter ins Pokalfinale. Doch der scheidende Frankfurter Coach Niko Kovac appelliert an den Ehrgeiz seines Teams – und baut auf das Flutlicht, die Fans und die Gänsehaut seiner Spieler.

Die Wettquoten vor dem Pokalfinale in Berlin sprechen eine deutliche Sprache. Wer zehn Euro auf einen Frankfurter Sieg setzt, bekommt 130 Euro zurück. Der gleiche Betrag auf die Bayern bringt im Erfolgsfall gerade einmal 12,20 Euro. Diese Bewertung der Buchmacher ist keine große Überraschung. In Fußball-Deutschland findet sich wohl kaum jemand, der mit voller Überzeugung auf einen Sieg der Hessen tippt.

Weitere Informationen Die Rückkehr der Adler im hr-fernsehen Das Pokalfinale in Berlin und das Fanfest der Eintracht sind ab 14 Uhr Thema im hr-fernsehen. In einem heimspiel! extra berichten wir live vom Breitscheidplatz. Um 17.15 Uhr melden wir uns dann live aus dem Berliner Olympiastadion. Ende der weiteren Informationen

Auch Eintracht-Trainer Niko Kovac versucht erst gar nicht, die deutliche Rollenverteilung in Frage zu stellen. "Wir sind klarer Außenseiter", sagt er vor dem Spiel am Samstagabend im Olympiastadion (ab 20 Uhr live im Ersten und im Livestream ) im Gespräch mit der sportschau. "Aber, wir sind ehrgeizig und wollen versuchen, das Unmögliche möglich zu machen."

"Wenn das Flutlicht angeht, kann ich für nichts garantieren"

Das Unmögliche? Das bedeutet vor allem, eine am Ende der Saison ausgelaugt wirkende Mannschaft noch einmal an die Leistungsgrenze zu führen. Denn alles andere als das Maximum ist gegen den FC Bayern nicht einmal genug, um überhaupt eine Chance zu haben. Helfen sollen der Eintracht dabei vor allem die Fans, wie Kovac betont.

"Wenn das Flutlicht angeht und unsere Jungs und Mädels in der Ostkurve uns unterstützen, dann kann ich für nichts garantieren. Ich kann nur garantieren, dass wir alles geben werden und dass wir es versuchen möchten", sagte der Coach über den Frankfurter Anhang, der wie schon im vergangenen Jahr das Duell der Fanlager gewinnen will. "Wir blicken beim Einlaufen direkt auf die Choreographie. Unsere Jungs werden so viel Gänsehaut haben, dass sie von der ersten Minute abgehen", ist sich Kovac sicher.

"Saison krönen"

Für den scheidenden Frankfurter Coach und sein Verhältnis zu den Fans könnte die Partie entscheidenden Einfluss haben. Nach dem viel diskutierten und von Kommunikationspannen geplagten Wechsel zu den Bayern sowie der verpassten Europacup-Qualifikation über die Bundesliga, ist das Verhältnis der Anhänger zu ihrem Noch-Trainer zumindest angespannt.

Mit einem Sieg könnte Kovac das alles vergessen machen. Der Europacup wäre doch noch gerettet, der Titel würde den Trainer sofort wieder zum Helden machen. "Mit dem Pokalsieg können wir die Saison krönen, das ist ganz klar", sagt Kovac. Allein, dass die Eintracht schon zwei Mal in Folge im Finale stehe, sei für einen Club mit diesen Möglichkeiten besonders. Der Sieg im Finale wäre dann sogar "außergewöhnlich."